Brooklyn prohrál v Miami a znovu přišel o Duranta

Miami - Basketbalisté Miami porazili v NBA Brooklyn 109:107, vítězství zařídil v poslední vteřině Bam Adebayo. Tým Heat tak drží sedmou příčku ve Východní konferenci a stále má naději na posun do nejlepší šestky znamenající přímý postup do play off. Brooklyn zůstal druhý, ale opět přišel o svou hvězdu Kevina Duranta, který už po čtyřech minutách na palubovce odstoupil s poraněným stehenním svalem.

Oba celky se pravidelně střídaly ve vedení a ani jednomu se nepovedlo odskočit na více než sedm bodů. Brooklyn při absenci Jamese Hardena a zranění Duranta táhl se 30 body Landry Shamet. Jeho dvě trojky přispěly k tomu, že Brooklyn se šňůrou 13:0 ujal v poslední čtvrtině vedení o šest bodů. Poslední tři a půl minuty ale patřily Miami a jejich šňůře 8:0.

Goran Dragič nejprve nahrál na smeč Adebayovi, pak se po jeho asistenci trefil i Trevor Ariza a následně sám slovinský veterán Dragič srovnal skóre, když po doskoku předběhl celou obranu. Na druhé straně Kyrie Irving neproměnil trojkový pokus, a tak dostali domácí šanci rozhodnout. Míč si vzal Adebayo a střelou z hranice vymezeného území u koše zařídil vítězství. Zápas zakončil s 21 body a 15 doskoky.

"Udělal to dobře. Když si vzal míč, podíval se na mě a očima jsme si řekli, ať si nechá poslední akci. A zvládl to skvěle," chválil Adebaya trenér Eric Spoelstra. "Cítil jsem, že tohle je můj moment," dodal Adebayo.

Šesté místo před Miami nadále drží New York, který zdolal New Orleans 122:112 po prodloužení a připsal si už šestou výhru za sebou, což je pro Knicks nejvíce od sezony 2013/14. Julius Randle k tomu přispěl 33 body a 10 asistencemi. Derrick Rose mu pomohl 23 body.

Atlanta přestřílela Indianu 129:117 a hned čtyři hráči Hawks dali přes 23 bodů. Nejvíce měl Trae Young s 34 body a 11 asistencemi, Clint Capela přidal 25 bodů a 24 doskoků.

Potřetí za sebou uspělo Toronto, které zdolalo Oklahomu City 112:106 a na desátém místě Východní konference znamenající poslední místo pro předkolo tak nahradilo Chicago s českým reprezentantem Tomášem Satoranským. Bulls ale mají dva zápasy k dobru.

Ani 37 bodů Luky Dončiče nepomohlo Dallasu odvrátit porážku 107:121 se Sacramentem, které uspělo poprvé po devíti zápasech. Dallas tak nevyužil možnost ze sedmé příčky přiblížit se přímému postupu do play off, jelikož šestý Portland bez zraněného Damiana Lillarda prohrál s Charlotte 101:109. Hornets táhl s 34 body a 10 asistencemi Terry Rozier.

Výsledky NBA

Atlanta - Indiana 129:117, Charlotte - Portland 109:101, Dallas - Sacramento 107:121, LA Clippers - Minnesota 124:105, Miami - Brooklyn 109:107, New York - New Orleans 122:112 po prodl., Orlando - Houston 110:114, Toronto - Oklahoma City 112:106.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 56 39 17 69,6 2. Brooklyn 57 38 19 66,7 3. Boston 57 31 26 54,4 4. New York 58 31 27 53,4 5. Toronto 58 24 34 41,4

Centrální divize:

1. Milwaukee 56 35 21 62,5 2. Indiana 56 26 30 46,4 3. Chicago 56 23 33 41,1 4. Cleveland 56 20 36 35,7 5. Detroit 57 17 40 29,8

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 57 31 26 54,4 2. Miami 57 29 28 50,9 3. Charlotte 56 28 28 50,0 4. Washington 56 23 33 41,1 5. Orlando 57 18 39 31,6

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 56 30 26 53,6 2. Memphis 55 29 26 52,7 3. San Antonio 55 27 28 49,1 4. New Orleans 57 25 32 43,9 5. Houston 57 15 42 26,3

Severozápadní divize:

1. Utah 57 42 15 73,7 2. Denver 56 36 20 64,3 3. Portland 56 32 24 57,1 4. Oklahoma City 57 20 37 35,1 5. Minnesota 58 15 43 25,9

Pacifická divize:

1. Phoenix 56 40 16 71,4 2. LA Clippers 59 40 19 67,8 3. LA Lakers 57 35 22 61,4 4. Golden State 57 28 29 49,1 5. Sacramento 57 23 34 40,4