Brooklyn při Durantově návratu rozstřílel v NBA New Orleans

Utkání NBA Brooklyn - New Orleans. Vlevo basketbalista Brooklyn Nets Kevin Durant, vpravo Zion Williamson z New Orleans Pelicans.

Utkání NBA Brooklyn - New Orleans. Vlevo basketbalista Brooklyn Nets Kevin Durant, vpravo Zion Williamson z New Orleans Pelicans. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Basketbalista Kevin Durant se po zranění vrátil do sestavy Brooklynu a pomohl k vysoké výhře 139:111 nad New Orleans. Nets tak uhájili první místo v tabulce Východní konference NBA. Durant, který kvůli zranění vynechal předchozích 23 zápasů, nastoupil z lavičky a za 19 minut stihl 17 bodů při stoprocentní střelbě, 7 doskoků a 5 asistencí. V souboji dvou nejlepších týmů Západu zvítězil Phoenix doma nad Utahem 117:113 po prodloužení.

Kvůli zraněnému stehennímu svalu NBA postrádala jednu ze svých největších hvězd od 13. února. Durant se ale dal dohromady a ve středu nastoupil v průběhu druhé čtvrtiny. Teprve podruhé v kariéře tak šel do hry jako náhradník, ihned se ale vše začalo točit kolem něj. Byl u všeho podstatného a měl zásluhu na tom, že už v poločase měl Brooklyn na kontě 79 bodů a dvacetibodový náskok.

Odehrál i velkou část třetí čtvrtiny, pak však za jasného vedení o 35 bodů trenér Steve Nash šetřil opory a dal větší prostor hráčům z lavičky.„Čekal jsem, že do toho půjdu tímto způsobem. Rozhodně jsem se nechtěl vracet nějak pomalu, ale rovnou do toho skočit a být lídrem,“ řekl Durant. „Jakmile šel do hry, tak nás úplně přehráli. Naše obrana byla absurdní. Prostě nás s Durantem přejeli,“ připustil trenér soupeře Stan Van Gundy.

Nejlepším střelcem Brooklynu, který postrádal zraněného Jamese Hardena, byl s 24 body Kyrie Irving. LaMarcus Aldridge přidal 22 bodů. V dresu Pelicans zapsal jen 16 bodů Zion Williamson, který tak přišel o sérii 25 zápasů s alespoň 20 body a úspěšností střelby přes padesát procent. Pouze tak vyrovnal Shaquilla O'Neala, který dosud držel tento rekord.

Po pětizápasové absenci se do hry vrátil i nejlepší střelec soutěže Bradley Beal a 26 body pomohl Washingtonu k vítězství 131:116 nad Orlandem. Russell Westbrook k tomu přispěl svým 20. triple doublem sezony za 23 bodů, 15 asistencí a 14 doskoků.

Velkou bitvu nabídl souboj o krále Západu. Phoenix v něm udolal lídra z Utahu a po sedmém vítězství za sebou na něj z druhého místa ztrácí už jen dvě výhry a má zápas k dobru.

Suns mohli rozhodnout už v normální hrací době, kdy vedli o 13 bodů a těsný náskok drželi i v koncovce, ale poslední tři střely minuli a Utah díky Donovanovi Mitchellovi deset sekund před koncem srovnal. V prodloužení si ale vzal slovo Devin Booker a sedmi body a asistencí řídil vítězství. Booker měl celkem 35 bodů, přestože netrefil ani jednu trojku. Chris Paul přidal 29 bodů a 9 asistencí. Utahu nepomohlo ani Mitchellových 41 bodů.

Výsledky NBA

Atlanta - Memphis 113:131, Boston - New York 101:99, Brooklyn - New Orleans 139:111, Denver - San Antonio 106:96, Houston - Dallas 102:93, Indiana - Minnesota 141:137, Oklahoma City - Charlotte 102:113, Orlando - Washington 116:131, Phoenix - Utah 117:113 po prodl.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Brooklyn 52 36 16 69,2 2. Philadelphia 51 35 16 68,6 3. Boston 52 26 26 50,0 4. New York 52 25 27 48,1 5. Toronto 51 20 31 39,2

Centrální divize:

1. Milwaukee 50 32 18 64,0 2. Indiana 50 23 27 46,0 3. Chicago 49 21 28 42,9 4. Cleveland 50 18 32 36,0 5. Detroit 51 15 36 29,4

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 50 26 24 52,0 2. Atlanta 52 27 25 51,9 3. Miami 51 26 25 51,0 4. Washington 50 18 32 36,0 5. Orlando 51 17 34 33,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 50 28 22 56,0 2. Memphis 49 26 23 53,1 3. San Antonio 49 24 25 49,0 4. New Orleans 51 22 29 43,1 5. Houston 51 14 37 27,5

Severozápadní divize:

1. Utah 51 38 13 74,5 2. Denver 51 33 18 64,7 3. Portland 50 30 20 60,0 4. Oklahoma City 51 20 31 39,2 5. Minnesota 52 13 39 25,0

Pacifická divize:

1. Phoenix 50 36 14 72,0 2. LA Clippers 52 34 18 65,4 3. LA Lakers 51 32 19 62,7 4. Golden State 51 24 27 47,1 5. Sacramento 51 22 29 43,1