Bronzová socha koně Peruána je hotová, odhalena bude 12. října

Horní Kalná (Trutnovsko) - Umělecká slévárna v Horní Kalné na Trutnovsku dokončila bronzovou sochu trojnásobného vítěze Velké pardubické Peruána. Sochu koně ve cvalu dnes pracovníci slévárny převezli do Zámrsku na Orlickoústecku. Odhalena tam bude v sobotu 12. října, tedy den před letošní Velkou pardubickou. Novinářům to řekl spolumajitel slévárny Pavel Horák. Investorem sochy je majitel Peruána Václav Bruna.

Autorem sochy je Petr Novák z Jaroměře, který se tématu koní věnuje mnoho let. Na soše Peruána Novák pracoval od listopadu roku 2017. Menší model sochy vytvořil ještě v době, kdy Peruán žil. Sejmul zvířeti veškeré míry potřebné ke ztvárnění. Podle Horáka je socha pozoruhodná právě dynamikou, kterou sochař zachytil.

Slévači v Horní Kalné na soše za dva miliony korun pracovali od letošního května, kdy byla do slévárny přivezena sádrová socha koně. Socha je vysoká přes 170 centimetrů a zhruba čtyři metry dlouhá. Složena je z více než 20 dílů a uvnitř má kvůli lepší stabilitě nerezovou kostru.

Pomník Peruána bude stát před dostihovým centrem v Zámrsku, kde kůň žil, byl trénován a kde také v roce 2017 uhynul. "S myšlenkou udělat Peruánovi pomník jsem si pohrával už po jeho vítězstvích, což je řada let. Pak jsem od toho ustoupil. Po jeho úmrtí jsem si o to více uvědomil, co ten kůň znamená pro mě, pro náš statek a pro celý český dostihový sport," řekl dříve ČTK Bruna.

Peruán patří mezi osm koní, kteří dokázali vyhrát Velkou pardubickou třikrát. Vítězství na pardubické dráze slavil třikrát za sebou v letech 1998 až 2000, vždy v sedle s žokejem Zdeňkem Matysíkem. Dožil se 29 let a ve své kariéře ovládl 20 dostihů, z toho 16 překážkových a čtyři rovinové. Vydělal přes sedm milionů korun a dostihový důchod trávil ve stáji v Zámrsku u svého majitele Bruny.