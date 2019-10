Bronzová medailistka z maratonu na ME Vrabcová je těhotná

Atletka Eva Vrabcová Nývltová 5. listopadu 2018 v Karlových Varech na srazu sportovců, kteří by měli tvořit základ českého týmu pro letní olympijské hry v Tokiu 2020.

Praha - Bronzová medailistka v maratonu z loňského mistrovství Evropy Eva Vrabcová Nývltová je těhotná. Potomek by se měl narodit v květnu příštího roku. Třiatřicetiletá česká rekordmanka v půlmaratonu i maratonu tak musela po vyléčení achilovek, kvůli kterým letos nezávodila, znovu v tréninku zvolnit.

S achilovkami měla Vrabcová Nývltová problémy už od evropského šampionátu v Berlíně, musela kvůli nim zrušit účast na listopadovém maratonu v New Yorku a přišla i letos na jaře o tradiční maraton v Bostonu. Trénovat mohla začít v červenci. Záhy ale musela znovu zvolnit, tentokrát za příjemnějších okolností. Zjistila, že s manželem Martinem Vrabcem čeká potomka. "Zatím vše probíhá bez problémů, ale první velkou kontrolu máme až v úterý," uvedla na svazovém webu.

Snaží se udržovat v kondici. "Koncem roku jedeme do Livigna na běžky. Ty jsou nejlepší, nejsou na nich otřesy," řekla někdejší česká reprezentantka v běhu na lyžích. Po porodu by se chtěla co nejdříve vrátit k tréninku, ideálně už koncem července. "Takový nejambicióznější plán je start na půlmaratonu při mistrovství Evropy v Paříži," uvažovala.

Evropský šampionát se uskuteční od 25. do 30 srpna příštího roku. Před tím budou olympijské hry v Tokiu, na které ale nejlepší česká vytrvalkyně vzhledem k těhotenství pomýšlet nemůže.