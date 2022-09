Brno zvítězilo v zahajovacím utkání extraligy nad Karlovými Vary 6:1

Brno - Hokejisté Brna vstoupili vítězně do nové sezony extraligy. V zahajovacím duelu jubilejního 30. ročníku porazili na svém ledě Karlovy Vary 6:1. Domácí tým otočil vývoj ve druhé třetině třemi góly, z nichž dva dal při své premiéře v české lize Fin Kim Strömberg. Dvakrát skóroval i Luboš Horký. Ve třetím dějství se za Brno prosadil také bývalý karlovarský útočník Jakub Flek.

Vítěznou premiéru na lavičce Komety si odbyl trenér Martin Pešout, který předtím pět let vedl právě karlovarskou Energii. Tu poprvé koučoval David Bruk a na první body si musí počkat.

Zápas začal v opatrném duchu a kromě šance domácího Fleka a po jedné přesilovce se nic zásadního na ledě nedělo. Dominovaly obrany a snaha neudělat chybu.

První menší zaváhání Brna na útočné modré už proměnili hosté v první gól celé sezony. Po rychlém brejku se v mezikruží dostal k puku Koblasa a prostřelil Čiliaka, který dostal mezi brněnskými tyčemi přednost před čerstvou posilou Furchem.

Až po inkasovaném gólu přidala Kometa směrem dopředu, do šancí se dostali Zaťovič, Ďaloga a Strömberg, ale k vyrovnání jejich střely nevedly.

Po první přestávce pokračovali Brňané v ofenzivním pojetí a byli za to odměněni. První branku za Kometu a v české lize vůbec zaznamenal Strömberg. Gólman Lukeš neměl čisté svědomí. Pak spálil tutovku Holík, ale jeho chmury zahnal jeho parťák z prvního útoku Horký, když zblízka poslal puk pod břevno.

Západočeši mohli vyrovnat po Černochově šanci, byla to však jejich ojedinělá příležitost. Tempo hry diktovali domácí a dočkali se třetí branky, druhé z přesilové hry. Přesně opět mířil Strömberg.

Na začátku třetího dějství byl čtyřiatřicetiletý Fin blízko hattricku, ale nedočkal se. Jeho tým pak ubral na ofenzivních otáčkách a více se soustředil na bránění dvougólového náskoku. Při šanci Kofroně jej podržel Čiliak a prakticky z protiútoku se po dorážce prosadil Kollár.

Pohodu Komety demonstrovala další akce, po níž se prvním gólem za Jihomoravany prosadil bývalý karlovarský útočník Flek. Jasnou výhru Brna svým druhým gólem pečetil Horký a využil tak třetí přesilovku.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Horáček (asistent trenéra Brna): "My jsme šťastní za první domácí výhru v sezoně, přišlo hodně diváků a byla tu parádní atmosféra. První třetina vyšla lépe soupeři, ale v kabině jsme hráčům žádné jiné pokyny nedávali, jen jsme chtěli hrát svoji hru, na kterou jsme se celou přípravu zaměřovali. Trochu nás mrzí zranění Kundrátka, který nedohrál na pokyn lékaře, ale vypadá to, že to nebude nic vážného a bude v pořádku."

David Bruk (Karlovy Vary): "Musím domácímu týmu pogratulovat k zaslouženému vítězství. My jsme odehráli z našeho pohledu dvě slušné třetiny. První se nám hodně povedla a vedli jsme, druhá nebyla špatná, ale na rozdíl od domácích jsme nedokázali využít přesilové hry, dostali jsme tři branky, v oslabení nám to dnes nešlo a tím vznikl velký rozdíl. Naše hra měla ještě nějaké parametry, ale v momentě, kdy dala Kometa čtvrtý gól, tak byl na ledě už jen jeden tým."

HC Kometa Brno - HC Energie Karlovy Vary 6:1 (0:1, 3:0, 3:0) Branky a nahrávky: 24. Strömberg (Koblížek), 28. Horký (Kučeřík), 37. Strömberg (Ďaloga), 47. Kollár (Süss, Šalé), 48. Flek (Zbořil), 56. Horký (Ďaloga, Koblížek) - 15. Koblasa. Rozhodčí: Hejduk, Jeřábek - Rampír, Synek. Vyloučení: 5:6. Využití: 3:0. Diváci: 6163. Brno: Čiliak - Kundrátek, Ščotka, Gulaši, Ďaloga, Holland, Kučeřík - Horký, Holík, Zaťovič - Koblížek, Strömberg, Flek - Šalé, Zbořil, Kollár - Vincour, Süss, Kratochvíl. Trenér: Pešout. Karlovy Vary: Lukeš - Plutnar, Bartejs, Dlapa, Bernad, Půlpán, Havlín, Rohan - Vondráček, Gríger, Rachůnek - Kohout, Černoch, Koblasa - Kofroň, Hladonik, Beránek - Sapoušek, Baláž, Redlich. Trenér: Bruk.