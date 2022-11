Brno zváží budoucnost lokality za Lužánkami, primátorka se ke stadionu nekloní

Brno - Brno zváží budoucnost lokality za Lužánkami, primátorka Markéta Vaňková (ODS) se ale nekloní k výstavbě fotbalového stadionu, jak to plánovalo dřívější vedení města. Problematika lokality ožila minulý týden poté, co Brno vyhrálo jeden z několika soudních sporů s podnikatelem Liborem Procházkou, který má v místě poblíž chátrajícího stadionu tenisové kurty a podzemní garáže. Soud rozhodl, že přilehlé komunikace vlastní město. Procházka tvrdil, že jsou jeho. Brno se dříve za vedení Petra Vokřála (dříve ANO) snažilo s Procházkou nemovitosti vypořádat, aby neblokovaly stavbu a stadion pro 30.000 diváků mohl vzniknout.

Na to, že současní politici nejsou nakloněni stavbě stadionu, upozornila Mladá fronta Dnes. "Obecně jsme v rámci vedení města neučinili žádný závěr po vyhraném sporu, protože je to informace čerstvá a nemáme ještě ani vyhotovení rozsudku. Určitě o tom budeme jednat. Já osobně za sebe mám ale za to, že tato lokalita není už v tuto chvíli vhodná ke sportovním stavbám tak velkého rozsahu," řekla ČTK Vaňková.

Stavba tak velkého rozsahu s sebou podle ní nese požadavky na dobrou dopravní dostupnost. "Ta tam podle mého názoru už nemůže být zabezpečena. Z mého pohledu by to bylo velmi náročné, ale je to pouze můj osobní názor, nemám žádné hlubší analýzy nebo dopravní studie," řekla Vaňková. Podle ní ale vedení města povede debatu o tom, co s lokalitou, kde chátrá starý stadion, dál bude. "Varianta zachování sportovního využití je stále ve hře," poznamenala primátorka.

Myšlenka na stavbu stadionu za Lužánkami vznikla v předminulém volebním období za primátora Vokřála. S Procházkou jednal o výměně jeho nemovitostí za městské, což by stavbu odblokovalo. Původně se jednalo o výměně za bytové domy, proti čemuž se ale postavili jejich obyvatelé a někteří politici, potom se projednávala směna za některé historické domy. Proti tomu se tehdy postavila i tehdejší zastupitelka Brna-středu Vaňková, která se po Vokřálovi stala primátorkou. Pod jejím vedením se Brno začalo s Procházkou soudit o to, čí jsou komunikace u stadionu, které leží na pozemcích města. Soud rozhodl, že komunikace jsou součástí městského pozemku.

Za Lužánkami posledních dvacet let chátrá fotbalový stadion, na němž Zbrojovka získala jediný titul. Na stadionu se občas konají sportovní nebo kulturní akce a například filmový štáb tam točil film o legendárním běžci Emilu Zátopkovi.