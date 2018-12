Praha - Start dvou velikánů českého hokeje Tomáše Plekance a Martina Erata v sestavě domácí Komety Brno ozdobí čtvrteční předehrávku 25. extraligového kola, v němž obhájce titulu přivítá Spartu. Zatímco sedmatřicetiletý Erat se vrací k týmu jako jeho lídr z předchozích dvou mistrovských sezon, o rok mladší Plekanec oblékne její dres vůbec poprvé díky střídavému startu z prvoligového Kladna.

"Jsme s oběma hráči předběžně domluveni, že budou hrát. Pokud budou po zdravotní stránce v pořádku, počítám s nimi," potvrdil již začátkem týdne klubový šéf Libor Zábranský start hráčů, kteří mají na kontě v součtu s play off 2026 utkání v NHL.

Zatímco Erat naskočí do sezony později na základě vzájemné domluvy, Plekancovou prioritou je i nadále mateřské Kladno. "Do 15. února bude Tomáš u nás, a pokud bude zdravý, měl by odehrát všechny zápasy," nastínil Zábranský, jenž předběžně plánoval dát oba ostřílené matadory do jednoho útoku. Doplnit by je mohl teprve osmnáctiletý Karel Plášek.

Jako spoluhráči působili Plekanec s Eratem v reprezentačním dresu a zahráli si v minulosti i společně v jedné útočné formaci. "Plán je takový, že budou hrát Martin s Tomášem spolu a vedle nich bude někdo z mladších hráčů. Rozhodně nechci trhat první útok. Po první třetině však může být vše jinak. Vždy se rozhoduji podle toho, jak na střídačce cítím, že je to nejlepší," poznamenal Zábranský.

Zatímco Plekanec rozjel sezonu v NHL a po ukončení angažmá v zámoří stihl během uplynulého víkendu i dva starty za Kladno, Erat naskočí proti Spartě do zápasu poprvé v tomto ročníku. "Těším se, uvidím, co to se mnou udělá. Už jsme spolu s Tomášem něco odehráli, takže v tom problém není. Spíš jde o to, že je to můj první zápas. Jsem rád, že je Pleky tady a že si spolu zahrajeme," uvedl Erat.

Pražané sobotním utkáním v Karlových Varech, kde vyhráli 3:1, zahájili sérii pěti venkovních zápasů, doma se představí dokonce až po vánočních svátcích 28. prosince proti Pardubicím. "Z posledních výsledků je patrné, že se nám momentálně daří lépe venku, takže se to vlastně hodí," připustil útočník Lukáš Pech s připomínkou pěti posledních domácích zápasů, v nichž sparťané neuhráli ani bod.

"Prosinec je důležité a zároveň krásné období pro hokejový tým kdekoliv na světě. Je neobvyklé, že my si skoro celý měsíc nezahrajeme doma, ale plně chápu ty důvodu při vytížení O2 areny. V průběhu listopadu jsme hráčům dopřáli pár dnů volna, ale v prosinci už jich zdaleka tolik nebude. A já věřím, že to celé zvládneme," řekl trenér Pražanů Uwe Krupp.

Statistické údaje před čtvrteční předehrávkou 25. kola:

HC Kometa Brno (8.) - HC Sparta Praha (6.).

Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport).

Vzájemný zápas v této sezoně: 2:4.

Nejproduktivnější hráči: Petr Holík 24 zápasů/25 bodů (5 branek + 20 asistencí) - Petr Vrána 24/19 (6+13).

Statistiky brankářů: Karel Vejmelka průměr 2,44 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,33 procenta a jednou udržel čisté konto, Libor Kašík 3,58 a 88,98 - Matěj Machovský 2,34, 92,53 a třikrát udržel čisté konto, David Honzík 3,44 a 86,54.

Zajímavosti:

- Sparta ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou bodovala a z toho dvakrát vyhrála. Na ledě Komety ale Pražané čtyřikrát za sebou prohráli.

- Kometa prohrála čtyři z posledních šesti zápasů a získala v nich jen sedm bodů. Doma vyhráli Brňané čtyři z posledních pěti duelů.

- Sparta vyhrála venku dvakrát za sebou a osmkrát z uplynulých devíti duelů.

- Pražané po sérii tří porážek zvítězili ve dvou z posledních tří utkání.

- Útočník Komety Martin Dočekal oslaví v pátek 28. narozeniny.

1. Třinec 25 15 1 2 7 74:51 49 2. Hradec Králové 26 11 4 3 8 72:66 44 3. Liberec 24 12 2 3 7 82:67 43 4. Olomouc 24 12 2 2 8 59:59 42 5. Vítkovice 25 12 1 3 9 61:60 41 6. Sparta Praha 24 10 4 1 9 70:63 39 7. Zlín 24 11 2 1 10 68:63 38 8. Brno 24 10 3 2 9 64:65 38 9. Plzeň 22 8 3 4 7 57:48 34 10. Litvínov 24 10 2 0 12 59:60 34 11. Karlovy Vary 24 10 1 1 12 68:65 33 12. Mladá Boleslav 25 11 0 0 14 57:63 33 13. Pardubice 24 5 2 2 15 50:88 21 14. Chomutov 23 5 0 3 15 51:74 18