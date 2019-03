Praha - Hokejisté Brna začnou v pondělí na ledě Hradce Králové svoji pouť za dovršením zlatého hattricku v hokejové extralize. Na programu jsou úvodní zápasy čtvrtfinále play off, v nichž se utkají týmy ze třetího až šestého místa po základní části. Druhou dvojici tvoří Plzeň a Olomouc v repríze souboje ze stejné fáze minulé sezony.

Východočeši se pokusí zdolat soupeře, který prohrál sérii naposledy v předkole před třemi lety. "Já jen doufám, že ze strany našich kluků nebude převládat přehnaný respekt k soupeři, který by nás mohl brzdit. Věřím, že tým ze sebe vydá všechno a bude hrát takový hokej, který mu je vlastní. Není to tak, že bychom neměli co ztratit. Samozřejmě chceme sérii vyhrát, i když favoritem je soupeř, k čemuž ho předurčuje kvalita kádru," uvedl na klubovém webu trenér Tomáš Martinec.

Věří, že Mountfield má šanci uspět jako jeden kompaktní celek. "Nemůžeme se rovnat Kometě v kvalitě jednotlivců. Má zkušený tým se spoustou starších hráčů. Stavíme hlavně na kompaktnosti, na výborném pohybu a pracovitosti, zároveň budeme muset být disciplinovaní. Chceme hrát hlavně bruslivý fyzický hokej, stejný jako v základní části. Kromě pracovitosti budeme samozřejmě potřebovat i štěstí a dobré načasování," prohlásil Martinec.

Jeho svěřenci Brno v sezoně pokaždé porazili, celkem uspěli Východočeši ve vzájemných kláních dokonce už sedmkrát za sebou. "Mohla by to být výhoda pro naše sebevědomí, zejména u mladších hráčů. Je dobré, když budou vědět, že Brno je porazitelné. Na místě je samozřejmě respekt, ale musí mít také zdravé sebevědomí a víru, že můžeme postoupit," dodal Martinec.

Brněnský šéf Libor Zábranský si ze špatné bilance posledních duelů s nejbližším soupeřem nedělá těžkou hlavu. "Že jsme Hradec v sezoně neporazili? Jsem úplně v klidu, protože play off je jiná soutěž. Vím, že je to takové obligátní klišé, ale nikdo z nás se na tuto statistiku nedívá," ujistil Zábranský.

Ocenil ale, jak si Královéhradečtí dosud vedli. "Hradec má každopádně výbornou sezonu. Změnil herní styl, je hodně houževnatý. Čeká nás těžký protivník, ale my se chceme soustředit sami na sebe a na svou hru. Všechny týmy, co jdou do play off, chtějí vyhrát titul. Včetně nás. Na tom se nic nemění," prohlásil Zábranský.

I přes dva předchozí tituly jsou Jihomoravané hladoví po dalším úspěchu. "Čeká nás další výzva, jdeme do toho naplno, ale s pokorou," konstatoval zkušený obránce Ondřej Němec.

Plzeň před rokem prohrála doma úvodní zápas série a musela o postup tvrdě bojovat, ale nakonec ji vyhrála přesvědčivě 4:1 na zápasy. Letos může Škoda podle všeho čekat ještě větší odpor. "Když chceme pohár, musíme porazit každého, kdo nám přijde do cesty. Samozřejmě víme o silných stránkách Olomouce a připravíme se na to," řekl útočník Milan Gulaš.

Plzeň bude ale i tentokrát favoritem, k čemuž ji předurčuje i třetí místo z dlouhodobé fáze. "Očekávám něco podobného jako minulý rok, ale každý zápas a každé play off je jiné. Bude to zase urputný hokej, určitě se Olomoučtí nebudou vyloženě cpát do nějakých útočných věcí a bude to hodně založené na defenzivě. Víme o tom, teď už je jen na nás, jak si s tím poradíme," nastínil Gulaš.

Olomouc patřila k překvapením základní části. "Přímý postup do čtvrtfinále play off je skvělým vyvrcholením dlouhodobé práce. Jednoznačně cítíme zodpovědnost vůči klubu, městu i fanouškům. Připravujeme se opravdu důkladně, nechceme ponechat nic náhodě. Určitě budeme na hru Plzně průběžně reagovat, protože mají ve svém středu několik výjimečných hráčských person," uvedl kouč Zdeněk Moták.

Podle Jana Tomajka, druhého z trenérské dvojice, bude zásadní, jak si Hanáci poradí s obávanými přesilovkami Západočechů. "Tohle může být opravdu klíčové. V play off rozhodují většinou ti nejlepší hráči. Navíc v přesilovkách jsou Plzeňští opravdu vynikající," varoval Tomajko.

"Pro nás z toho vyplývá snaha, abychom byli co nejméně vylučováni. A když už se dostaneme do oslabení, tak je za každou cenu ubránit. Tohle však platilo i v základní části, početní výhody rozhodují za každé situace. Ve vyřazovacích bojích se sice hraje trošku jinak, více se zajištěnou obranou, nicméně připravujeme se na to. A doufáme, že v těchto ohledech budeme lepší," prohlásil Tomajko.

Statistické údaje před zápasy čtvrtfinále play off extraligy (8. a 19. března): HC Škoda Plzeň (po základní části 3.) - HC Olomouc (6.). Začátky: pondělí 19:00 (O2 TV Sport), úterý 17:00 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 1:3, 1:2 po sam. nájezdech, 4:0, 1:2 (nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 2 branky + 0 asistencí - Zbyněk Irgl 2+0). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 10 zápasů - 7 výher - 1 výhra v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 1 prohra v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 1 prohra - skóre 33:14. Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Milan Gulaš 51 zápasů/62 bodů (30 branek + 32 asistencí) - Zbyněk Irgl 42/30 (22+8). Statistiky brankářů v základní části: Dominik Frodl průměr 1,89 inkasované branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,84 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,82 a 90,00 - Jan Lukáš 2,34, 92,32 a jednou udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,46, 91,16 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Plzeň se s Olomoucí v play off potká potřetí a zatím v obou sériích uspěla. V roce 2016 Západočeši vyhráli ve čtvrtfinále 4:1 na zápasy a loni zvítězili stejným poměrem rovněž v boji o semifinále. - Plzeň je ve čtvrtfinále poosmnácté a přešla přes něj dosud osmkrát. - Olomouc se dostala ve své dvanácté sezoně v nejvyšší soutěži do čtvrtfinále popáté a uspěla jen v roce 1994, kdy získala svůj jediný titul. - Olomouc vyhrála tři z posledních čtyř vzájemných zápasů a v Plzni uspěla v obou duelech v této sezoně (2:1 po sam. nájezdech a 2:1). - Plzeň prohrála na konci základní části tři z posledních pěti zápasů a dvakrát z toho neuspěla doma. - Olomouc v závěrečném kole dlouhodobé části prohrála v Chomutově 3:5 a skončila tím její sedmizápasová vítězná šňůra. - Kapitán Plzně Milan Gulaš může sehrát 500. zápas v extralize. - Plzeňský útočník Jan Kovář oslaví ve středu 29. narozeniny. - Jednačtyřicetiletý plzeňský útočník Ondřej Kratěna, který je momentálně zraněný, je odchovancem Olomouce a hrál za ni naposledy v ročníku 1995/96, po kterém odešel do Vsetína. Útočník Jan Eberle odehrál za Olomouc v letech 2015 až 2018 tři sezony. Další útočník Denis Kindl hrál za Hanáky v první lize v ročníku 2013/14. - Olomoucký útočník Marek Laš hrál za Plzeň v letech 2006 až 2009. Další útočník Miroslav Holec působil na západě Čech v druhé polovině sezony 2013/14. Mountfield Hradec Králové (4.) - HC Kometa Brno (5.). Začátky: pondělí 17:00 (ČT Sport), úterý 19:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 4:2, 6:3, 5:4 po sam. nájezdech, 3:0 (nejproduktivnější hráči: Radek Smoleňák 6+0 - Peter Mueller 1+2). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 6 zápasů - 1 výhra - 1 výhra v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 1 prohra v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 3 prohry - skóre 6:15. Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Petr Zámorský 50/38 (10+28) - Petr Holík 52/55 (17+38). Statistiky brankářů v základní části: Brandon Maxwell 2,06, 91,78 a jednou udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,41, 90,79 a třikrát udržel čisté konto - Karel Vejmelka 2,38, 91,50 a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 1,61, 93,50 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Hradec Králové se potká s Kometou v play off podruhé. V roce 2017 vyhráli Brňané při cestě za titulem v semifinále 4:2 na zápasy. - Hradec Králové je ve čtvrtfinále ve své sedmé extraligové sezoně pošesté. Od přechodu Mountfieldu s licencí na nejvyšší soutěž z Českých Budějovic v roce 2013 mezi nejlepšími čtyřmi nechyběl. Po prvních třech neúspěších do semifinále postoupili v předminulé i minulé sezoně. - Kometa byla v samostatné české extralize ve čtvrtfinále dosud pětkrát a pokaždé uspěla. V letech 2012 a 2014 došla do finále, v roce 2015 vypadla v semifinále a předloni i loni slavila titul. Ve federální lize byla ve čtvrtfinále jen v roce 1987 a podlehla Košicím 1:2 na zápasy. - Mountfield vyhrál ve vzájemných zápasech s Kometou sedmkrát za sebou a ztratil při této sérii jen tři body. Kometa uspěla naposledy 10. září 2017, kdy vyhrála v Hradci Králové 4:2. - Hradec Králové zakončil základní část sérií pěti porážek a získal během ní jen dva body. Neúspěšná šňůra následovala po předchozích pěti vítězstvích. - Kometa uzavřela základní část prohrou ve Zlíně 1:3, před kterou vyhrála pětkrát v řadě. - Královéhradecký bek Petr Štindl oblékal dres prvního týmu Komety v sezonách 2010/11 a 2015/16. Útočník Tomáš Vincour hájil v pár zápasech brněnské barvy v ročnících 2005/06 a 2006/07 ještě v druhé nejvyšší soutěži, v předchozích dvou sezonách pak Kometě pomohl ke dvěma titulům. - Brněnský útočník Jan Hruška působil v tehdy prvoligovém Hradci Králové s přestávkami mezi sezonami 2007/08 až 2010/11. Další člen brněnské ofenzivy Petr Holík odehrál za Východočechy jeden zápas v první lize během ročníku 2011/12, ve stejné sezoně si připsal za Hradec čtyři starty i Jakub Orsava. Další útočník Bedřich Köhler odehrál za Mountfield předchozí tři sezony.