Brno vyhrálo ve Zlíně 3:2 a venku i napotřetí v sezoně zvítězilo

Zlín - Fotbalisté Brna zvítězili v 8. kole první ligy ve Zlíně 3:2. Skóre otevřel v 19. minutě Jakub Řezníček, který krátce po pauze zvýšil z penalty. Pak si dal vlastní gól domácí Joss Didiba. V závěru zkorigovali stav Jakub Janetzký a střídající Youba Dramé. Brněnský nováček vyhrál i třetí venkovní zápas ligové sezony a poskočil na čtvrté místo neúplné tabulky. Zbrojovka má navíc k dobru utkání v Plzni. Zlín po čtyřech kolech nebodoval a je třináctý.

Domácí začali mírným náporem a rychlou kombinací se snažili dostat za kompaktní brněnskou obranu. Povedlo se jim to po několika centrech a střele Hrubého, která skončila v 11. minutě těsně vedle.

Od úvodu byl v ofenzivě Zbrojovky nalevo aktivní Alli, ovšem udeřilo po akci na druhé straně. Centr si v pokutovém území v 19. minutě zpracoval Řezníček, obešel gólmana a poslal míč do odkryté branky. Zkušený útočník skóroval potřetí v ligové sezoně.

Zlín mohl za chvíli inkasovat podruhé po hlavičce Ševčíka, ale pak si vytvořil velký tlak. Během dvou minut mohli vyrovnat Jawo hlavou a Janetzký přízemní střelou, hosty zachránil reflexními zákroky brankář Berkovec. V závěru půle zblokoval Jawovu střelu Ševčík.

V úvodu druhé půle v pokutovém území domácí Didiba fauloval Součka v momentě, kdy se gólman Rakovan chystal po brněnské akci založit protiútok. Sudí Hocek si situaci po zásahu videorozhodčího prohlédl ze záznamu a nařídil pokutový kop, který v 51. minutě bezpečně proměnil Řezníček.

Než se Zlín stačil vzpamatovat, inkasoval potřetí. Po brejku z pravé strany nacentroval v 59. minutě Hladík a smolař Didiba si před Ševčíkem srazil míč do vlastní sítě.

"Ševci" zápas ani za stavu 0:3 nevzdali a závěr pořádně zdramatizovali. V 68. minutě vykřesal domácím naději po centru Dramého důrazný Janetzký a v 82. minutě snížil hlavou střídající Dramé na rozdíl jedné branky.

V závěrečných minutách si už ale hosté cenné vítězství pohlídali i proto, že Hrubý zakroutil střelu z přímého kopu těsně vedle. Zlín doma v lize prohrál s Brnem po předchozích pěti vítězstvích za sebou.

Hlasy po utkání:

Jan Jelínek (trenér Zlína): "Herně jsme dnes předvedli jeden z našich lepších výkonů, vypracovali jsme si příležitosti. Rozhodly podle mě dvě věci. Jednak neproměňování šancí, jen v první půli jsme měli tři vyložené šance. A pak špatný vstup do druhé půle, kdy jsme si nechali Brno odskočit. Penaltový moment jsme viděl až po zápase. To, co předvedl Didiba, bylo strašné a budeme to v klubu řešit. Kluci pak bojovali až do konce, nesložili zbraně, ale už jsme to nedotáhli ani na bod."

Richard Dostálek (trenér Brna): "Dnes jsem maximálně spokojen s výsledkem. Je to další venkovní zápas za tři body, za což musím hráčům poděkovat a pochválit je. Duel ale nebyl svým vývojem úplně podle našich představ. V první půli jsme využívali rychlé krajní hráče, ale nebyli jsme ve finální fázi tak úspěšní, jak bych si představoval. Šli jsme do vedení, navýšili jsme ho. Pak Zlín výborně vystřídal, na což jsem já pozdě reagoval a beru to na sebe. Byli jsme pod tlakem, ustáli jsme to, ale byly to nervy."

Trinity Zlín - Zbrojovka Brno 2:3 (0:1)

Branka: 68. Janetzký, 82. Dramé - 19. a 51. z pen. Řezníček, 59. vlastní Didiba. Rozhodčí: Hocek - Šimáček, Novák - Berka (video). ŽK: Didiba, Silný - Řezníček, Granečný, Souček, Berkovec. Diváci: 3209.

Sestavy:

Zlín: Rakovan - Reiter (86. Kovinič), Kolář, Procházka, Čanturišvili - Didiba - Fillo (61. Dramé), Hrubý, Janetzký (78. Hloušek), Vukadinovič (61. Silný) - Jawo. Trenér: Jelínek.

Brno: Berkovec - Hrabina, Endl, Šural, Granečný - Ševčík (87. Hlavica), Souček - Hladík (90.+5 Matejov), Falta (75. Texl), Alli (75. Přichystal) - Řezníček (87. Fousek). Trenér: Dostálek.