Brno vyhrálo v Pardubicích a má jisté předkolo, domácí převzali pohár

Pardubice - Hokejisté Pardubic prohráli v utkání 49. kola extraligy s Brnem 1:3. Kometa ještě po 44 minutách prohrávala, díky obratu má ale jistotu předkola play off a posunula se na osmé místo. Dynamo prohrálo druhý domácí zápas po sobě, po utkání Pardubičtí převzali Pohár Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části.

Na úvodní gól si diváci v zaplněném hledišti museli počkat do 12. minuty. Krátce poté, co Brňané přečkali první oslabení v duelu při Hrbasově vyloučení, si vyjel Mandát do dobré palebné pozice mezi kruhy a povedenou střelou překonal strážce hostující branky Furcha. Kometa měla možnost odpovědět při trestu Pauloviče, jenž byl vykázán ze hry na konci 18. minuty, ale v přesilovce neuspěla.

Ve vyrovnané bitvě mířily další nebezpečné střely na branku Furcha ve druhé třetině, ale stejně tak mohli vyrovnat i hráči Brna. Ve 29. minutě vjel rychle do pásma Flek, jenže jeho střelu chytil brankář Will. V dalším brejku byla zblokována přihrávka Pospíšila, gólem neskončil ani nápor Komety v závěru druhého dějství. Po nevyužité přesilovce Komety střílel i obránce Ščotka, s jehož střelou si Will poradil.

Hosté se dočkali až ve třetí třetině, kdy během necelých dvou minut stav dokonce otočili. Ve 45. minutě usměrnil Zbořil do pardubické branky Ďalogovo nahození od modré čáry. A vzápětí po rychlé akci předal Šalé puk volnému Zaťovičovi, jenž upravil stav na 2:1 z pohledu Komety. Domácí hokejisté pak nevyužili velký závar při své přesilovce. Jejich úsilí navíc přibrzdilo vyloučení Zohorny, během kterého skóroval brněnský Kollár, když se střelou přes obránce trefil přesně pod horní tyčku. Pardubičtí hráli ještě vylepšenou přesilovku v šesti proti čtyřem, ale na prohře 1:3 už nic nezměnili.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Rulík (Pardubice): "Myslím, že Brno vyhrálo zaslouženě. Od půlky zápasu začalo být lepším týmem, hosté lépe bruslili a byli důraznější. To vše nám chybělo, byli jsme všude o krok pozadu a nedokázali jsme si vytvořit vyložené šance. Jeden gól po dvou třetinách byl z naší strany málo. Nemůžu říct, že by hráči nechtěli, ale dnes nám ty nohy nešly. Kometa vyhrála, protože byla důraznější, pohyblivější a obětavější."

Jaroslav Modrý (Brno): "Hrálo se velmi atraktivní utkání před krásnou diváckou kulisou. Vynikající výkon podal náš brankář Furch. K tomu jsme naší trpělivostí a pracovitostí našli ve třetí třetině cestu, jak dostat puk do branky. Byly tam dvě dobré teče, pak jsme dali pěkný gól z přesilovky. Tím jsme otočili zápas, kluci obětavostí ubránili všechna oslabení a našli jsme cestu k vítězství."

HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 12. Mandát (Vála, J. Kolář) - 45. A. Zbořil (Ďaloga), 46. Zaťovič (Šalé), 57. Kollár (Flek, Kučeřík). Rozhodčí: Mrkva, Šír - Hynek, J. Svoboda. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 10.194 (vyprodáno).

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, J. Kolář, Vála - Hyka, L. Sedlák, Cienciala - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - T. Zeman, Poulíček, Paulovič - Vondráček, A. Musil, Mandát. Trenér: R. Rulík.

Brno: D. Furch - Kundrátek, Ďaloga, Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka - Horký, Holík, J. Ondráček - Šalé, Strömberg, Zaťovič - K. Pospíšil, Kollár, Flek - Koblížek, A. Zbořil, Vincour. Trenér: P. Martinec.