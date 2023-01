Brno vyhrálo v Kladně 3:0 a vzdálilo se Rytířům na devět bodů

Kladno - Hokejisté Brna zvítězili v utkání 42. kola extraligy na ledě Kladna 3:0. Kometa měla už po první třetině na své straně dvoubrankový náskok a naplno bodovala podruhé za sebou. Poslední Rytíře zdolali Jihomoravané ve vzájemných soubojích potřetí za sebou a vzdálili se jim na devět bodů. Středočeši ztrácí po páté porážce z posledních šesti startů pět bodů na předposlední Litvínov. Brankář Komety Dominik Furch uhájil potřetí v sezoně čisté konto, potřeboval na něj 23 zákroků. Vítězný gól dal obránce Jan Ščotka.

Poprvé od 11. prosince a nucené pauze kvůli zlomenině nohy naskočil zpátky do sestavy kladenského týmu zkušený útočník Klepiš Zápas začal hodně nešťastně pro brněnského beka Kundrátka, jenž během prvního střídání inkasoval tvrdý zásah od Filipa, jen ztěžka se zvedal z ledu a pro dnešek tím také dohrál. "Myslím, že jsme se s tím poprali dobře. Snad bude Honza brzy v pořádku," přál si Ščotka.

"Nejsem na hity. Ale poslední dobou mi trenéři hodně říkají, ať nekoukám na velikost ani na váhu. Že stačí jen dobře trefit. Body mi tam neskáčou, tak se snažím odvádět černou práci. Ale určitě to nedělám s úmyslem někoho zranit. Byla to špatná situace. Jel jsem k němu zády, byl jsem ohnutý. Asi jsem mu špatně trefil koleno, co jsem viděl. Mrzí mě to," uvedl Matyáš Filip.

Ve druhé minutě prověřil Furchovu pozornost Jágr. V hostujícím dresu zahrozil vážněji jako první Ďaloga, ale ani Brízgala se nenechal zahanbit. Na konci deváté minuty šli Brňané do vedení: obránce Ščotka dostal nabito na kruh a ranou bez přípravy propálil strážce domácí branky. "Flíček (Jakub Flek) mě parádně našel, já jen zavřel oči a prásknul to tam," popsal Ščotka.

I v dalším průběhu byl k vidění hlavně tuhý boj s minimem příležitostí, v němž šla hokejová krása stranou. Přesně po 16 minutách přesto odskočili hosté na rozdíl dvou branek, když se z podobné pozice jako Ščotka prosadil ranou zápěstím Okál. Ještě do přestávky mohl snížit Brodecki, jeho pokus však skončil pouze na brankové konstrukci.

Hned v úvodu druhé třetiny mohl snížit Kubík, z dobré pozice však zakončil jen do Furchovy náruče. Vzápětí se jako první v utkání provinil proti pravidlům Ďaloga, Rytířům se ale početní výhoda příliš nepovedla. Krátce před polovinou základní doby nevyužil další šanci domácích na kontaktní gól Filip, vzápětí ujel na druhé straně do sóla Flek, ale Brízgala ho vychytal.

Ve 36. minutě pykali poprvé Kladenští, když byl vyloučen Brodecki. Zanedlouho k němu přisedl na trestnou lavici Pytlík a hráči Komety měli k dispozici 63 sekund přesilovky pět na tři. K využití jim stačilo půl minuty - z kruhu zamířil přesně Pospíšil a zvýšil už na 3:0.

Třetí dějství nabídlo snahu Rytířů o návrat do zápasu, ti však naráželi na pečlivě pracující defenzívu Brňanů. Ve 48. minutě mohl přidat pojistku Holík, ale ztroskotal na Brízgalovi. Hosty to však nijak zásadně mrzet nemuselo. Ačkoliv se bránili v závěru po trestech Ďalogy a Vincoura čtvrt minuty dokonce ve třech proti šesti při hře Kladna bez gólmana, bez větších potíží uhájili nejen výhru, ale i Furchovu nulu.

"Bojovali jsme, blokovali střely, spousta kluků má nějaké šrámy... Ale hráli jsme jako tým. A to si myslím, že je ta cesta," řekl Ščotka.

Hlasy trenérů po utkání:

Otakar Vejvoda (Kladno): "Když se hosté dostali do dvoubrankového vedení, tak zápas kontrolovali. Hráli disciplinovaně, zodpovědně s pukem, my jsme se prostě nedostali do brankového sektoru a když už jsme vystřelili, tak se to zblokovalo. Neříkám, že se kluci nesnažili, ale nedostali jsme se tam, odkud se dávají góly."

Jaroslav Modrý (Brno): "Výborný týmový výkon, který byl podpořený výborným gólmanem. Každý aspekt toho zápasu jsme hráli zodpovědně a obětavě, za což jsme byli odměněni. Po zranění Kundrátka všichni (hráči z obrany) pochopili, že jsou strašně důležití a že záleží na každém tom výkonu, abychom měli úspěch jako tým. Bývá to tak, že když tým ztratí jednoho lídrů na daném postu, ostatní se musí semknout. Určitě to hraje svou roli. Kluci bojovali, pracovali a podporovali se."

Rytíři Kladno - HC Kometa Brno 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Ščotka (Flek, Pospíšil), 16. Okál (Holland), 38. Pospíšil (Kollár, Kučeřík). Rozhodčí: J. Ondráček, Hejduk - Lhotský, Hnát. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 3389.

Sestavy:

Kladno: Brízgala - Dotchin, Kehar, Veber, Cibulskis, Babka, Slováček, Sotnieks - Filip, Plekanec, Kubík - Indrák, Klepiš, Brodecki - Jágr, Zikmund, M. Procházka - Beran, Pytlík, Melka. Trenér: Vejvoda.

Brno: Furch - Kundrátek, Ďaloga, Hrbas, Ščotka, Holland, Kučeřík - Horký, Holík, Okál - Pospíšil, Kollár, Flek - Šalé, Strömberg, A. Zbořil - Jenyš, F. Dvořák, Vincour - Koblížek. Trenér: P. Martinec.