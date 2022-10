Brno vyhrálo na ledě Karlových Varů, nájezdy rozhodl Šalé

Karlovy Vary - Hokejisté Brna vyhráli v zápase 14. kola extraligy na ledě Karlových Varů 3:2 po samostatných nájezdech a uspěli popáté za sebou. Utkání rozhodl útočník Eduard Šalé. Energii nepomohl ani gól a asistence Tomáše Rachůnka, v dresu Brna měl stejnou bilanci Adam Zbořil.

Po opatrném úvodu vyslali první nebezpečné střely za domácí Osmík a za hosty Strömberg s Holíkem. V 15. minutě se ke střele z úhlu dostal Rachůnek a trochu nečekaně překonal Furcha. Ještě v první třetině mohl srovnat Horký, ale jeho dorážku perfektně levým betonem zlikvidoval Lukeš, který se po pauze vrátil do branky Energie.

I ve druhé třetině v utkání drželi Západočeši krok s favorizovanými Brňany a v určitých úsecích hry byli i lepší. Možnost srovnat průběžný stav zápasu měl ve 27. minutě opět Horký, ale jeho střelu z první vyrazil výborně chybějící Lukeš.

Hráčům Komety se podařilo vyrovnat ve 32. minutě po střele Zbořila, který využil přesilovou hru při vyloučení Beránka za podrážení. Západočechy vyrovnávací branka však nezlomila, hráli dále svou aktivní hokej s včasným napadáním soupeře.

Karlovy Vary rovněž dostaly možnost hrát přesilovou hru, tu sice nevyužily, ale těsně po ní se v 36. minutě po ostřelování Furcha dostal k puku Beránek a nekompromisní střelou vrátil domácím vedení. Zároveň zapsal svůj 100. bod v extralize.

Energie se ve třetí třetině snažila ubránit jednobrankový náskok, nechávala hráčům Brna prostor ve středním pásmu, ale až do 59. minuty je k větší příležitostí nepustila. Hosté ale v 58. minutě odvolali brankáře a v power play se jim podařilo vyrovnat. Lukeše prostřelil Kundrátek.

Domácí mohli ještě v závěru základní části rozhodnout, Pulpán ale v přesilovce trefil jen tyč.O vítězi nakonec rozhodly nájezdy, ve kterých se prosadili pouze hostující Šalé a Zaťovič. Karlovy Vary tak nenavázaly na předešlé tři výhry a i podruhé v sezoně s Kometou prohrály.

Hlasy trenérů po utkání:

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): "Pro nás je bod trošku hořký, protože jsme zase přišli o dalšího hráče. Bohužel v každém zápase máme jednoho zraněného. Jinak musíme kluky pochválit, sehráli výborné utkání a do poslední chvíle jsme sahali po třech bodech, když jsme sedm vteřin před koncem základní hrací doby nastřelili břevno. Bylo to vyrovnané utkání, škoda, že jsme to neurvali za tři body. Pro nás se ale každý bod počítá."

Martin Pešout (Brno): "Do utkání jsme dobře vstoupili, prvních deset minut jsme hráli výborně, ale v desáté minutě jako když utne a zbylých deset minut i druhou třetinu jsme se hledali. Měli jsme špatný pohyb, domácí hráli výborně a jenom díky výbornému Furchovi to bylo jenom 1:2. Bojovnost z naší strany, která přišla ve třetí třetině, tak vyprodukovala tlak, z kterého bohužel pro nás gól nepadl. Naštěstí jsme to zúročily v power play a i v prodloužení jsme měli dvě tři šance. Samozřejmě penalty jsou loterie a já jsem rád, že Eda Šalé nám to jako v Liberci zase vystřelil."

HC Energie Karlovy Vary - HC Kometa Brno 2:3 po sam. náj. (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 15. Rachůnek (Gríger, Havlín), 36. O. Beránek (Rachůnek, Plutnar) - 32. A. Zbořil (Kundrátek, Holík), 59. Kundrátek (A. Zbořil, Holík), rozhodující nájezd Šalé. Rozhodčí: Hribik, Veselý - Hynek, Špůr. Vyloučení: 3.3. Využití: 0:1. Diváci: 3529.

Sestavy:

Karlovy Vary: Lukeš - Plutnar, Bartejs, Dlapa, Bernad, Pulpán, Havlín, Rohan - Kružík, Gríger, Rachůnek - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Baláž, Jiskra, Redlich – Váňa, Zadražil, Osmík. Trenér: Bruk.

Brno: Furch - Ďaloga, Ščotka, Holland, Kučeřík, Kundrátek, Hrbas, Gulaši - Horký, Holík, Flek - Koblížek, Strömberg, Zaťovič - Šalé, Sallinen, Kollár - Kratochvíl, A. Zbořil, Dufek. Trenér: Pešout.