Zlín - Hokejisté Brna vyhráli v zápase 26. kola extraligy na ledě Zlína 4:1. Mistrovská Kometa tak uspěla po dvou nezdarech, premiérovými dvěma góly v sezoně se na tom podílel i útočník Martin Dočekal.

V brance Komety se představil Kašík, který do minulé sezony působil ve Zlíně a začátek se mu nevydařil. Hned po devíti vteřinách hry kapituloval, když jej překonal Ondráček.

Následně ale převzali iniciativu na své hokejky hosté a v 5. minutě se jim podařilo se štěstím vyrovnat. Horkému se sice střela nevydařila, puk ale prošel za záda gólmana Sedláčka.

Vyprodaný stadion sledoval bitvu, ve které však měli stále navrch hosté. Muellerův pokus sice ještě skončil na tyči, ve 13. minutě se už ale Kometa dostala do vedení, když při hře čtyři na čtyři přesněji zamířil Dočekal.

Hosté mohli navýšit vedení při vyloučení Žižky, Sedláček ale pokusům soupeře odolal. Početní výhodu si zkusili i Berani, to když usedl na trestnou lavici Plekanec, jeho spoluhráči ale celou situaci zvládli.

Vzápětí čtvrtá brněnská lajna navýšila vedení Komety. Čermák našel před brankou volného Dočekala, který se prosadil podruhé v zápase. Ještě větší klid na hokejky hostů přidal Mueller, který bleskově využil přesilovou hru.

Zlínští mohli duel zdramatizovat na začátku třetí třetiny, kdy měli dvakrát výhodu přesilových her. Okál však poskakující puk na brankovišti za Kašíka dopravit nedokázal. Bývalý zlínský hvězda tam mohla slavit výhru proti svým bývalým spoluhráčům.

Hlasy trenérů po zápase:

Martin Hamrlík (Zlín): "Zaprvé musím poděkovat fanouškům za to, že bylo vyprodáno, zápas se nám ale hrubě nepovedl. Kluci toho měli plné zuby, Kometa byla jasně lepší ve všem. Nemohli jsme si sice přát lepší vstup do utkání, ale někteří neunesli, že hrají s Kometou. Musí se nad tím zamyslet, bylo to strašné z jejich strany."

Kamil Pokorný (Brno): "Dostali jsme neskutečně rychlý gól, který nás ale nijak nezlomil. Otočili jsme výsledek a odskočili jsme na rozdíl tří branek. Hlídali jsme si komfortní náskok, na začátku třetí třetiny nás při oslabeních podržel brankář Kašík. Ten to měl dnes složité, nikdo by nechtěl být v jeho kůži. Fanoušci mu to dali sežrat, ale on se namotivoval a zvládl to."

PSG Berani Zlín - HC Kometa Brno 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 1. Ondráček (Kubiš, Fořt) - 5. Horký (Mallet, J. Hruška), 13. Dočekal (Štencel, O. Němec), 35. Dočekal (L. Čermák, Köhler), 36. Mueller (P. Holík, O. Němec). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - O. Polák, V. Hanzlík. Vyloučení: 7:5. Využití: 0:1. Diváci: 7000 (vyprodáno).

Zlín: J. Sedláček - Nosek, Freibergs, Řezníček, Žižka, Gazda, Valenta, Ferenc - Ondráček, Fořt, Kubiš - Okál, Honejsek, Herman - Werbik, Fryšara, Lakatoš - Šlahař, P. Sedláček, E. Kulda. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a Hrazdira.

Brno: Kašík - O. Němec, Štencel, Schaus, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - Mueller, P. Holík, Zaťovič - M. Erat, Plekanec, Plášek - Mallet, J. Hruška, Horký - Köhler, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný, Horáček a Oslizlo.