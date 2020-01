Brno vydřelo první výhru v sezoně nad Mladou Boleslaví na nájezdy

Brno - Hokejisté Komety Brno vydřeli ve 42. kole hokejové extraligy výhru nad Mladou Boleslaví 2:1 po samostatných nájezdech. Boleslav šla do vedení v 52. minutě díky brance Martina Pláňka v přesilovce, za Brno vyrovnal 13 vteřin před koncem základní hrací doby Peter Mueller, čímž přerušil 260 minut trvající sérii Komety bez vstřeleného gólu proti tomuto soupeři. Americký střelec byl také autorem rozhodujícího nájezdu. Kometa porazila Bruslařský klub poprvé v sezoně a celkově po osmi porážkách.

Na brněnském týmu bylo od prvních minut znát, že chce co nejdříve zlomit nepříznivou bilanci se Středočechy. Činili se především zkušení hráči. Dvakrát se dostal do slibné pozice kapitán Zaťovič, který hrál 600. extraligový zápas v kariéře, tvrdě pálili i Mueller a Plekanec.

Se všemi střelami si poradil gólman Peters, který nahradil nemocného Krošelje. Jeho spoluhráči dobře bránili a největší šanci si vytvořili paradoxně v oslabení, ale Bičevskis chybnou rozehrávku Brňanů nepotrestal. Neujalo se ani dlouhé sólo Skalického, které vyřešil Vejmelka.

Čekání na gól v nepříliš záživné partii pokračovalo i ve druhé třetině. Mladá Boleslav zahustila prostor před svým gólmanem a domácí měli problém se vůbec dostat do šance. Když už se tak stalo, zastavila cestu puku do sítě tyč, jako v případě Kuska ve 30. minutě, případně Peters, který vyrazil střelu Zaťoviče. Ani Vejmelka v protilehlé brance neměl moc práce, i jemu pomohla horní tyč po střele Radima Zohorny, nebo Hrbas ve vyložené pozici mířil vedle.

Ani třetí dějství nijak zásadně nezměnilo obraz hry. Dominovaly obrany, pro útočníky obou týmů bylo obtížné se dostat do koncovky a ještě se prosadit. Ve 49. střílel nebezpečně Plekanec, na druhé straně z úhlu Kousal. Rozhodnutí duelu přišlo v 52. minutě, kdy Boleslav využila přesilovou hru a Pláněk bombou překonal Vejmelku. Kometa sice vrhla všechny síly do útoku a 13 vteřin před koncem poslal zápas do prodloužení Mueller.

V něm gól nepadl, byť blízko byl Kousal, ale Vejmelka proti. Na řadu přišly samostatné nájezdy, ty boleslavské chytil všechny Vejmelka, za domácí se prosadil Mueller a v poslední sérii ještě Horký.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Nehráli jsme špatně, u obou mužstev dominovala výborná defenzíva podpořená vynikajícími výkony obou brankářů. Měli jsme více ze hry v prvních osmi minutách utkání, kdy jsme tam měli dvě tři šance, postupem času bylo jasné, že kdo dá gól, může urvat vše. Boleslav ho dala v 52. minutě z přesilové hry. My jsme rádi, že Peter Mueller vyrovnal, což přineslo zaslouženou dělbu bodů po 60 minutách. V prodloužení chytil Vejmelka vyložený gól a na nájezdy jsme byli lepší. Dali jsme v nich dva góly a bereme dva body všemi deseti."

Radim Rulík (M. Boleslav): "Nehráli jsme špatně, podali jsme dobrý výkon. Aby to byl vynikající výkon, tak bychom museli dát více branek. Vynikající to bylo v obraně, dostali jsme jen jednu branku, bylo to dnes o fous. Tři body nám utekly těsně před koncem, což nás mrzí, ale mužstvo nechalo na ledě všechno."

HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 60. Mueller (M. Erat, Rákos), rozhodující sam. nájezd Mueller - 52. Pláněk (Klepiš, R. Zohorna). Rozhodčí: Kika, Lacina - Axman, Klouček. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 7249.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Mlčák, Bartejs, Pyrochta, Svozil, Gulaši - Mueller, Š. Stránský, Zaťovič - M. Erat, Plekanec, Orsava - Vincour, Rákos, Kucsera - L. Horký, Střondala, Plášek - Kusko. Trenér: Zábranský.

Mladá Boleslav: Peters - Ševc, Hrdinka, Pláněk, Dlapa, Fillman, Hrbas - Klepiš, A. Zbořil, Skalický - D. Šťastný, Jeglič, R. Zohorna - J. Stránský, Bičevskis, Lunter - P. Kousal, O. Najman, G. Szturc. Trenéři: Rulík a Patera.