Brno vstoupilo do předkola play off výhrou nad Mladou Boleslaví 4:2

Brno - Hokejisté Brna zvítězili v prvním zápase předkola play off extraligy nad Mladou Boleslaví 4:2. Kometa otočila vývoj duelu ze stavu 0:1 na 3:1 mezi 32. a 40. minutou i díky dvěma využitým přesilovkám a porazila svého neoblíbeného soupeře vůbec poprvé v sezoně. Vítězný gól obránce Tomáš Kundrátek. Druhý zápas se odehraje ve čtvrtek opět v Brně a začne v 18 hodin.

Úvod zápasu se nesl v duchu maximálního nasazení a emocí na obou stranách a sudí během pár minut udělili shodně oběma celkům po čtyřech trestných minutách. Skóre se však neměnilo.

Hrálo se ve vysokém tempu, střelecky aktivnější byli v prvním dějství hosté, ale větší šance si vypracovali Brňané. V přesilové hře trefil ve vyložené pozici Kundrátek čepel hole gólmana Krošelje, který zaskočil za zraněnou jedničku Novotného.

V úvodu druhé třetiny trefil Lantoši v přesilové hře tyčku Furchovy branky, jinak ale pokračovala vyrovnaná bitva s minimem šancí. Bruslaři vzápětí nevyužili ani třetí vyloučení Pospíšila v zápase, ale krátce po jeho návratu na led prostřelil Furcha po teči domácího obránce Šťastný.

Do minuty však bylo vyrovnáno, když po jedné z mála chyb obrany Středočechů vybojoval puk Horký, našel volného Holíka a ten nedal Krošeljovi šanci.

Vývoj duelu se lámal v závěru druhé třetiny, nejprve Šalé nevyužil dobrou střeleckou příležitost, ale jeho spoluhráči pak dvěma brankami v přesilovkách dokázali, že hra v početní výhodě je jejich silnou zbraní. Nejprve odčinil disciplinární hříchy Pospíšil a ve 40. minutě propálil Krošelje Kundrátek.

Dvoubrankové manko přinutilo Mladoboleslavské k maximální útočné aktivitě, Lantoši opět v přesilovce trefil tyč, ale ještě v téže početní výhodě snížil Lunter.

Nicméně pro Středočechy to velkou vzpruhu neznamenalo, neboť minutu po kontaktním gólu dorazil Pospíšilovu střelu do branky Flek. Brno v nervózním závěru plném šarvátek a následných trestů cenné vítězství uhájilo a porazilo Mladou Boleslav poprvé od loňského února.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Martinec (Brno): "Na to, že šlo o první zápas předkola, tak to byl výborný hokej, na který budou lidi chodit. Byla tam spousta emocí, některé výborné výkony jednotlivců, krásné góly i rvačky, které k tomu patří. My máme mužstvo, které se nenechá mlátit, souboje to byly férové."

Jiří Kalous (Mladá Boleslav): "Viděli jsme hezké utkání, které mělo grády. Hodně soubojů, hodně se bruslilo, prostě play off, jak má být. Oba týmy ze sebe vydaly maximum, bohužel pro nás není výsledek takový, jak bychom si představovali. Ale výkon byl dobrý, hodně jsme soupeři vzdorovali a když budeme takto pokračovat, máme šanci v následujících zápasech otočit sérii v náš prospěch. Na konci jsme chtěli se zápasem něco udělat, pracovaly tam emoce, objevily se šarvátky vyvolané napětím a snahou necuknout ze soubojů. Hráči to prožívali emotivně, ale nepřekročilo to nějaké meze."

HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 32. Holík (Horký), 38. Pospíšil (A. Zbořil), 40. Kundrátek (Holík), 45. Flek (Strömberg, Pospíšil) - 31. Šťastný (R. Jeřábek, Lantoši), 44. Lunter (Fořt). Rozhodčí: Hradil, Kika - Hlavatý, Rožánek. Vyloučení: 8:8, navíc Ščotka (Brno) - Kelly Klíma (Boleslav) oba 5 min. Využití: 2:1. Diváci: 6142.

Brno: D.­ Furch - Kundrátek, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Ščotka, Hrbas - Horký, Holík, Zaťovič - Pospíšil, Kollár, Flek - Šalé, Strömberg, A. Zbořil - Koblížek, Zembol, Vincour. Trenér: P. Martinec.

Mladá Boleslav: Krošelj - Lintuniemi, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Bernad, R. Jeřábek, Štich - Lantoši, O. Roman, Malát - Šťastný, Fořt, Söderlund - Kelly Klíma, O. Najman, Lunter - J. Stránský, Bičevskis, Dvořáček. Trenér: Kalous.