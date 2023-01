Brno v přípravě prohrálo s Podbrezovou, Boleslav nestačila na Lipsko

Praha - Fotbalisté Brna v den oslav 110. výročí od založení klubu prohráli v přípravném utkání se slovenskou Podbrezovou 1:2. Mladá Boleslav utrpěla debakl 0:4 od bundesligového Lipska, naopak Ostrava rozstřílela Koronu Kielce 5:0. České Budějovice prohrály 2:3 s Vasasem Budapešť, Pardubice porazily lídra druhé ligy Příbram 3:0 a Liberec na turnaji na Maltě gólem v nastavení udolal Trenčín 2:1.

Brňanům v zápase proti čtvrtému týmu slovenské ligy nevyšel první poločas, po němž byli pozadu o dvě branky. Po změně stran snížil nejlepší střelec české ligy Jakub Řezníček, vyrovnat už ale Zbrojovka nedokázala. Brněnští si dnes celou řadou akcí připomínají 110 let od založení, večer se nad městem rozzářil hrad Špilberk do klubové červené barvy.

Mladoboleslavští na třetí tým německé ligy podle očekávání vůbec nestačili. Za Lipsko se v zápase, který se hrál na 4x25 minut, prosadili čtyři různí střelci. "Hráli jsme proti extrémně kvalitnímu soupeři, od kterého jsme dostali rychlé dva góly. V prvním poločase jsme se rozkoukávali. Druhý poločas jsme už působili o poznání lépe, chvílemi jsme i opticky hru vyrovnali a měli několik šancí ke skórování. Byla to fotbalová škola a domnívám se, že nám všem pomůže," uvedl v tiskové zprávě mladoboleslavský trenér Pavel Hoftych.

Ostravané na úvod kempu v Turecku proti Koroně Kielce naprosto dominovali a předposlednímu týmu polské ligy dali pět branek. Poprvé po překonání onkologického onemocnění se trefil mladík Matěj Šín. Slezané ani v druhém duelu zimní přípravy neinkasovali.

"Jsem spokojen s výsledkem i s tím, že jsme neinkasovali a soupeře jsme nepustili do šance. Začátek byl z naší strany trochu hektický, soupeř ještě trochu odolával a my jsme se tam nemohli dostat. Důležitý byl první gól a druhý poločas už vyzněl jasně pro nás," pochvaloval si trenér Baníku Pavel Hapal.

Liberec na přípravném turnaji Tipsport Malta Cup po úvodní remíze 1:1 s Tirolem porazil Trenčín a drží naději na vítězství ve skupině A. V druhé minutě nastavení hlavičkou rozhodl střídající Ahmad Ghali. V druhé tříčlenné skupině je druhý český zástupce na turnaji Zlín.

"Dnes to byla velmi dobrá prověrka, hrálo se ve vysoké intenzitě. Pozitivem je kromě výsledku i to, že jsme dostali do hry hráče, kteří měli předtím zdravotní problémy. Dnes jsme nebyli lepším týmem, ale spíše šťastnějším," řekl na tiskové konferenci trenér Slovanu Luboš Kozel.

Českobudějovičtí na úvod soustředění v tureckém Beleku nezvládli přestřelku s Vasasem. Poslední celek maďarské ligy nad Dynamem dvakrát vedl o dvě branky, svěřenci nových trenérů Marka Nikla a Tomáše Zápotočného v druhé půli snížili zásluhou Benjamina Čoliče a Romana Potočného.

"Zápas hodnotím výsledkově negativně, protože jsme prohráli 2:3, musím ale říct, že se mi herně líbilo několik pasáží. Převažuje tak to pozitivní. Rozmrzelý jsem jen ze tří obdržených branek, které byly z mého pohledu hodně laciné. Toho se musíme v příštích zápasech vyvarovat," uvedl pro klubový web Zápotočný.

Za poslední tým prvoligové tabulky z Pardubic se proti lídrovi druhé nejvyšší soutěže Příbrami postupně trefili Michal Hlavatý, Pavel Černý a David Huf. "Byl to velmi kvalitní zápas z obou stran. Myslím, že první půle byla z naší strany velmi dobrá. V té druhé bylo také hodně dobrých věcí, ale zbytečně jsme ztráceli míče. Každopádně jsme vyhráli s nulou vzadu a to se počítá," řekl pardubický trenér Radoslav Kováč.

Jarní část první ligy začne za dva týdny.

Přípravná fotbalová utkání: FK Pardubice - Příbram 3:0 (2:0) Branky: 22. Hlavatý, 36. Černý, 69. Huf. Sestava Pardubic: Markovič (46. Budinský) - Icha (60. Rosa), Vlček (66. Tecl), Hranáč (46. Koukola), Chlumecký - Vacek (60. Darmovzal) - Pikul (46. Tischler), Hlavatý, Janošek (66. Lima), Helešic (32. Mareš) - Černý (66. Huf). Trenér: Kováč. Baník Ostrava - Korona Kielce 5:0 (1:0) Branky: 33. Lischka, 51. Frydrych, 58. Buchta, 76. Juroška, 82. Šín. Sestava Ostravy: Laštůvka (65. Letáček) - Ndefe (46. Juroška), Frydrych (70. Pojezný), Lischka (75. Říha), Fleišman (46. Šehič) - Cadu (70. Smékal), Miškovič (70. Šín), Kaloč (70. Boula), Kuzmanovič (46. Buchta), Plavšič (70. P. Jaroň) - Tijani (46. Klíma). Trenér: Hapal. RB Lipsko - FK Mladá Boleslav 4:0 (hráno 4x 25 minut) Branky: 8. Halstenberg, 12. Forsberg, 55. André Silva, 73. Werner. Sestava M. Boleslavi: Šeda (46. Mikulec) - Šimek, Karafiát (76. Suchomel), Suchý - Ekpai (51. Látal), Kubista (76. Donát), Dancák (81. Stránský), Fulnek (76. Žitný) - Skalák (51. Matějovský), Ladra (76. Škoda) - Jawo (51. Kušej). Trenér: Hoftych. Zbrojovka Brno - Podbrezová 1:2 (0:2) Branky: 63. Řezníček - 16. Kuzma, 38. Špyrka. Sestava Brna: I. poločas: Hrubý - Koželuh, Endl, Štěrba, Granečný - Souček, Pachlopník - Nečas, Fousek, Falta - Rogožan. II. poločas: Berkovec - Hrabina, Hlavica, Šural, Divíšek - Blecha, Texl - Hladík, Ševčík, Alli - Řezníček. Trenér: Dostálek. Dynamo České Budějovice - Vasas Budapešť 2:3 (0:1) Branky: 71. Čolič, 84. Potočný - 19. Litauszki, 69. Zimonyi, 72. Feczesin. Sestava Č. Budějovic: I. poločas: Janáček - Broukal, Havel, Králik - Čmelík, Grič, Hora, Mršič - Penner - Zajíc, Hais. II. poločas: Šípoš - Čolič, Čoudek, Sladký - Potočný, Švec, Čavoš, Čermák, Skovajsa - Škoda, Matoušek. Trenér: Nikl. Turnaj Tipsport Malta Cup: Skupina A: Slovan Liberec - Trenčín 2:1 (1:1) Branky: 13. Rondič z pen., 90.+2 Ghali - 27. Bainovič z pen. Sestava Liberce: Bačkovský - Fukala (76. Lexa), Plechatý (76. Lehoczki), Purzitidis (46. Prebsl), Preisler - Doumbia (46. Gebre Selassie), Červ (46. Varfolomejev), Valenta (46. Frýdek, 76. Polyák), Mészáros (46. Višinský) - Rondič (67. Rabušic), Kozák (67. Ghali). Trenér: Kozel.