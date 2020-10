Brno v MOL Cupu udolalo Jihlavu gólem z 87. minuty

Brno - Fotbalisté Zbrojovky Brno postoupili do osmifinále domácího poháru. Nováček nejvyšší soutěže ve 3. kole MOL Cupu na svém hřišti vydřel vítězství 1:0 nad druholigovou Jihlavou až gólem střídajícího Šimona Šumbery z 87. minuty.

Fotogalerie

Domácí si první velkou šanci vypracovali v 50. minutě, ale Štepanovský v dobré pozici nepřekonal brankáře Lancmana. Jeho protějšek Floder pak několikrát podržel brněnský tým. Těsně před koncem zápas rozhodl Šumbera tečovanou střelou.

Svěřenci trenéra Miloslava Machálka si částečně spravili chuť po nepovedeném vstupu do sezony první ligy, v níž jsou po šesti kolech poslední v tabulce s jedním bodem a 17 inkasovanými brankami.

"Je to pro nás velice důležité vítězství po období, kdy se nám výsledkově nedařilo, byť některá utkání jsme herně zvládali. I proto jsme dnes opravdu potřebovali vyhrát a postoupit, což se povedlo. Na druhou stranu musím říci, že náš výkon byl kostrbatý," řekl Machálek pro klubový web. "Jihlava nás trápila, neměli jsme to lehké. Dostávali se do šancí a my jsme byli šťastnější mužstvo," dodal brněnský kouč.

V pohárovém osmifinále už jsou také obhájce Sparta Praha, Teplice, Bohemians 1905, bez boje České Budějovice, Slovácko a druholigová Vlašim.

Zbrojovka Brno - Vysočina Jihlava 1:0 (0:0)

Branka: 87. Šumbera.

Sestava Brna: Floder - Štepanovský, Gajič, Hlavica, Šural, Bariš (46. Vaněk) - Moravec (61. Reiter), Sedlák, Koudelka (46. Hladík) - Fousek (46. Vintr), Přichystal (77. Šumbera). Trenér: Machálek.