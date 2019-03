Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno, 18. března 2019 v Hradci Králové. Zleva Petr Štindl z Hradce Králové, Jakub Orsava z Brna a Oskars Cibulskis z Hradce Králové.

Hradec Králové - Hokejisté Brna vyhráli první zápas čtvrtfinále play off extraligy na ledě Hradce Králové 3:1 a ujali se vedení v sérii hrané na čtyři vítězství. Hrdinou utkání byl útočník Jakub Orsava, který se blýskl hattrickem. Na všechny branky mu přihrál Jan Hruška. Úřadující mistr porazil Mountfield poprvé v sezoně a ukončil sérii sedmi porážek ve vzájemných soubojích.

Domácí si hned v úvodu vytvořili několik šancí, ale brankář Čiliak vše vyřešil a předznamenal obraz první třetiny. Hráči Hradce se tlačili do útoku, měli střeleckou převahu, ale hosté je vyučovali z produktivity.

Ve 13. minutě jim zajistil vedení v přesilovce Orsava a stejný hráč se prosadil i v závěru úvodní dvacetiminutovky, kdy tečoval Barankovu střelu od modré čáry. Asistenci na první gól si připsal i Erat, který mohl do play off nastoupit poté, co mu výkonný výbor hokejového svazu snížil disciplinární trest.

Hned na začátku druhé části domácí promarnili dvě přesilovky a úroveň hry následně poklesla. Diváci ve vyprodané ČPP Aréně moc zajímavých momentů neviděli. Až ve 35. minutě zahrozili Smoleňák s Rákosem v přečíslení dva na jednoho, které ale nevyřešili ideálně.

Ve 38. minutě se Východočechům podařilo snížit. Čiliaka překonal na brankovišti pohotově dorážející Radovan Pavlík a potrestal hosty za pasivitu v útočném pásmu. Maxwell si totiž ve druhé třetině připsal jen dva zákroky.

Úřadující mistr byl ale i nadále vysoce produktivní a ke třetí brance mu pomohla opět přesilovka. Smoleňákovo vyloučení potrestal Orsava, jehož našel volného přihrávkou zpoza branky Hruška. Zdramatizovat zápas se Hradeckým již nepovedlo, i proto, že střela Koukala skončila na tyčce.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Myslím si, že jsme neodehráli vůbec špatný zápas. Hráli jsme tak, jak jsme si předsevzali. To znamená hodně aktivně a s velkým tlakem do zakončení. Bohužel ze spousty šancí, které jsme si vypracovali, jsme dali jen jeden gól. Nevyvarovali jsme se vyloučení, což jsme chtěli, a Kometa nás ze dvou přesilovek potrestala. My jsme své přesilovky nevyužili, v tom byl hlavní rozdíl. Nic se ale neděje, máme hlavu nahoře a připravíme se na druhý zápas."

Kamil Pokorný (Brno): "Do série jsme vstoupili dobře. V první třetině jsme se dostali do dvoubrankového vedení, ve druhé nás trošku přibrzdily dvě po sobě jdoucí přesilovky soupeře a v závěru třetiny Hradec snížil. Koncentrovanou hrou, maximálním nasazením a kvalitním výkonem brankáře Čiliaka jsme si došli pro první vítězství. Důležité pro nás bylo, že jsme dostali dvě přesilovky a obě jsme využili. Naopak přesilovky soupeře kluci parádně odbránili."

Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 37. R. Pavlík (Cingel, Linhart) - 13. Orsava (J. Hruška, M. Erat), 19. Orsava (Baranka, J. Hruška), 46. Orsava (J. Hruška, Mueller). Rozhodčí: Šír, Kika - Bryška, Gebauer. Vyloučení: 3:4, navíc Gulaši (Brno) 10 min. Využití: 0:2. Diváci: 6588. Stav série: 0:1.

Hradec Králové: Maxwell - Zámorský, Linhart, Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Graňák, Štindl - Smoleňák, Rákos, M. Chalupa - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Paulovič, Bičevskis, Miškář - Vopelka, Kukumberg, Koukal. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Brno: Čiliak - O. Němec, Baranka, Štencel, Gulaši, Z. Michálek, Bartejs, Malec - Mueller, P. Holík, Zaťovič - M. Erat, J. Hruška, Orsava - Vondráček, L. Čermák, Dočekal - Köhler, Kusko, Mallet. Trenéři: L. Zábranský, Horáček a Pokorný.