Brno udolalo Mladou Boleslav 2:1 a vyhrálo po třech zápasech

Brno - Hokejisté Brna zvítězili ve 48. kolo extraligy nad Mladou Boleslaví 2:1 a přerušili tak sérii tří proher v řadě. Z plného bodového zisku se Kometa radovala po šesti zápasech. O výhře domácích rozhodly dvě branky na konci první třetiny v rozmezí 16 vteřin. Mladá Boleslav neuspěla venku po dvou jasných výhrách a v tabulce bodově srovnala krok se svým dnešním přemožitelem.

Vše podstatné v první třetině se odehrálo na jejím konci. Nejprve Mladá Boleslav zareagovala na neplodný nápor Brna šancí Najmana a potom v oslabení Šťastného, v obou případech byl králem těchto situací brankář Čiliak.

Kometa udeřila v početní výhodě, když Rothovu střelu od modré čáry šikovně tečoval Zaťovič. Hned 16 vteřin poté se po zmatku v mladoboleslavské obraně prosadil střelou do odkryté branky jedenadvacetiletý útočník Šik a vsítil tak svoji první extraligovou branku v dresu Brna.

Hosté mohli korigovat na přelomu první a druhé třetiny ve čtyřminutové přesilovce, ale Čiliak vychytal i šanci Fořta. NIc to však neubralo na větší útočné aktivitě Středočechů v této fázi hry. Jejich iniciativa ale neměla finální fázi, do vyložené šance se Mladá Boleslav nedostala a tak jedinou šanci na změnu skóre měl ve 29. minutě opět domácí Zaťovič po přihrávce Muellera, i tady byl poslední instancí gólman Krošelj.

Obraz hry v závěrečném dějství se příliš nezměnil. Brno bránilo dvoubrankové vedení důsledným zavřením středního pásma, z něhož se Mladá Boleslav jen těžko dostávala k vážnějšímu ohrožení Čiliakovy branky.

Kontaktní gól přišel v 53. minutě, kdy po nájezdu po pravém křídle propálil brněnského gólmana Stránský. Kometa se pak ve zbytku základní hrací doby bránila, uhájila i téměř dvouminutovou power play hostí. I čtvrtý souboj těchto týmů v sezoně tak skončil tříbodovou výhrou domácího celku.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kalous (Brno): "Byl to z naší strany výborně odehraný zápas, Boleslav hrála dobře, skvěle bruslila, ale pohybem a nasazením jsme se jí vyrovnali. Pro nás bylo důležité, že jsme jednak využili přesilovku a jednak jsme se ubránili velkému počtu našich oslabení. To byl rozhodující prvek tohoto duelu."

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Zápas rozhodly dva slepené góly v závěru první třetiny, zvláště ten druhý v situaci, kterou jsme měli zvládnout. Celý zápas jsme se tlačili k bráně, snažili jsme se dát gól, ale povedlo se to jen jednou, kdežto soupeř dal dva a to rozhodlo. Hráčům nemůžu nic vyčítat, nechali na ledě to, co v nich momentálně bylo, Chtěl bych vyzvednout gólmana Brna Čiliaka, dnes mu to sedlo a chytal výborně."

HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 17. Zaťovič (Roth, P. Holík), 18. Šik (Ostřížek, Rákos) - 53. J. Stránský (Bičevskis, Ševc). Rozhodčí: Lacina, Šindel - Pešek, Malý. Vyloučení: 6:1. Využití: 1:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Brno: Čiliak - Roth, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Bartejs, Gulaši, Tansey - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Horký, A. Zbořil, Kollár - Šalé, Malý, Meluzín - Šik, Rákos, Ostřížek. Trenér: Kalous.

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Jánošík, Pláněk, D. Moravec, Fillman, Pýcha, Bernad - D. Šťastný, Fořt, Kantner - Kelemen, Kotala, Pospíšil - P. Kousal, O. Najman, Flynn - J. Stránský, Bičevskis, Grim. Trenér: R. Rulík.