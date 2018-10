Helsinky - Hokejisté českého šampiona Brna se v osmifinále Ligy mistrů utkají s finským celkem Tappara Tampere. Plzeň, nejlepší celek základních skupin, kde ztratila v šesti zápasech jediný bod, čeká na úvod play off souboj s italským Bolzanem. Rozhodl o tom dnešní los v Helsinkách.

Losování začalo kuriózně, protože první vylosovanou dvojicí byl švýcarský Zug z prvního koše s nasazenými vítězi základních skupin a právě Kometa. Oba kluby spolu hrály již loňské osmifinále. Ale protože se utkaly rovněž již v rámci základní skupiny, Brno bylo v souladu s pravidly přesunuto do druhé dvojičky.

Tappara získala ve skupině 15 bodů z 18 možných a porazit ji dokázal pouze Storhamar (3:2 po samostatných nájezdech). Poslední v této skupině E skončil Třinec. Oceláři přivítali tým z Tampere doma na začátku září a zápas pro ně skončil debaklem 2:8. V odvetě na severu Evropy už si vedli výrazně lépe a prohráli 2:3 v prodloužení.

Zatímco minulou sezonu uzavřela Tappara jakožto poražený finalista finské nejvyšší soutěže, v té aktuální se jí zatím příliš nedaří a pohybuje se v horším středu tabulky. Vyhrála jen pět zápasů z dvanácti odehraných.

Bolzano si dokázalo vybojovat postup ze skupiny C, přestože mezi jejími soupeři byly silné severské týmy Skelleftea a IFK Helsinky. Skelleftea skupinu vyhrála, ale Bolzano, které obhajuje prvenství v EBEL lize, získalo o bod více než IFK a na jeho úkor postoupilo do play off. V ligové soutěži patří Bolzanu průběžná druhá příčka.

Úvodní zápasy vyřazovací fáze se odehrají v úterý 6. listopadu, odvety o dva týdny později v úterý a ve středu 20. a 21. listopadu.

Los osmifinále play off hokejové Ligy mistrů

(6. a 20./21. listopadu):

Tappara Tampere - HC Kometa Brno, HC Škoda Plzeň - HC Bolzano, EV Zug - Red Bull Mnichov, Malmö Redhawks - SC Bern, Frölunda Indians - HC Lugano, Kärpät Oulu - Curych Lions, Skelleftea AIK - Storhamar Hamar, Red Bull Salcburk - Rouen Dragons.