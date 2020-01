Brno se trápí, Plekanec Jágrovi na ledě nic nedaroval

Kladno - Vystoupení brněnských hokejistů na ledě Kladna nejlépe dokumentovalo současné rozpoložení Komety. Nešlo ani tak o výsledek 1:5, který nevystihl dění na ledě. Jediný vstřelený gól však potvrdil soužení Brňanů v koncovce, jež trvá od přelomu roku. S tím starým se přitom Kometa rozloučila kanonádou 9:1 proti Karlovým Varům. Podle zkušeného útočníka Tomáše Plekance je třeba, aby se s tím Brno při absencích elitních útočníků popralo jako tým.

"Šlo o vyrovnaný zápas. Bylo to o trpělivosti, kdo dá první gól. Dalo ho Kladno, my jsme udělali nějaké chyby, z nichž jsme dostali góly, takže jsme ve třetí třetině tahali za kratší konec," řekl Plekanec po čtvrté porážce svého týmu v posledních pěti duelech, během nichž nedokázala Kometa ani jednou vstřelit více než dva góly.

Kladenský gólman Denis Godla přispěl k výhře domácích 26 zákroky. "Chytal dobře, chytil nám několik šancí. Ale nelepí nám to, chybí nám dva nejproduktivnější hráči, k tomu ještě Tomáš Vincour, to by se asi podepsalo na každém týmu," přemítal Plekanec.

Připustil však, že zraněními si v sezoně projde každý tým. "Musíme se s tím poprat, tým máme dost široký na to, aby ostatní kluci chytili svou šanci a začali se prosazovat. Nepřijde to hned, musíme se s tím poprat," prohlásil sedmatřicetiletý Plekanec.

"Je to na druhou stranu příležitost pro další kluky, aby dával góly někdo jiný. Je to škoda. Trápíme se s tím, ale musíme to nějak přečkat. Snad se do toho dostaneme, až se Peter (Mueller), Holas (Petr Holík) a Vincek (Vincour) vrátí, abychom byli před play off v pohodě," věřil Plekanec.

V Kladně, jemuž v minulé sezoně pomohl k návratu mezi elitu, byl jediným střelcem týmu právě on. "Přesilovka, střela, dorážka. Mou prací bylo sbírat mezi kruhy odražené puky. Povedlo se mi tam vyhrát souboj a se štěstím jsem puk pod betonem zametl do brány. Jsem rád, že to tam propadlo, bohužel to ale bylo k ničemu," litoval Plekanec.

Svým snížením na 1:2 oživil naděje Komety do závěru zápasu. Povedlo se mu tak potrestat předchozí faul kamaráda a majitele kladenského klubu Jaromíra Jágra, na jejichž souboj se přišlo podívat přes pět tisíc diváků. Jágr fauloval právě Plekance, ale trest za nedovolené bránění se mu vůbec nepozdával. A vyčítal ho sudím ještě znovu po návratu na led.

A pošťouchl slovně také Plekance. "Jarda mi tam něco říkal, že jsem upadl. Já si ale myslím, že to zrovna byly dva fauly v jednom - sekání a podrážení. Spíš to jenom zkoušel," pousmál se Plekanec.

Na ledě na sebe narazili hned několikrát. Jágrovi nic nedaroval. A ten po čtyřbodové explozi v neděli na Spartě vyšel bodově naprázdno. "Párkrát jsme se potkali. Ale to je normální, že jsem si na něj dával pozor. Už jsem proti němu odehrál spoustu zápasů, tak zhruba vím, co chce a potřebuje, takže jsem se mu to snažil znepříjemnit," řekl Plekanec.

Šance Komety na zvrat ale začaly brát opět za své, když sudí po dlouhém zkoumání videa po trenérské výzvě hostující střídačky uznali třetí gól Kladna. "Rozhodčí říkal, že to vysoká hůl nebyla. Mně se zdálo, že ta hokejka byla hodně vysoko nad mantinelem, nebo i nad brankou. Rozhodčí tvrdil, že to nemohli vidět, protože neměli správný záběr. Tak to prostě tak je," uvedl Plekanec.

Závěrečný pískot kladenských fanoušků na svou adresu ho nechal v klidu. "Nic s tím neudělám. Prožil jsem tu krásnou minulou sezonu. Jsem rád, že to vyšlo a že fanoušci v Kladně můžou chodit na extraligu. Teď je ale další sezona a prostě jen fandí Kladnu. Tak to prostě je, já jsem teď na druhé straně," řekl Plekanec.