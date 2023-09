Brno se od září potýká s kolonami aut víc než dřív, aut stále přibývá

Brno - Brno se od začátku školního roku ještě více než v minulosti potýká především v ranní a odpolední dopravní špičce s kolonami aut. Podle opozičního zastupitele a lídra brněnských Pirátů Marka Lahody současné vedení města pod vedením ODS neusiluje o to, aby bylo v ulicích méně aut a v rozporu s Plánem mobility zvyšuje parkovací kapacity, které přitahují do širšího centra stále více aut. Řekl to ČTK. Vedení města si nemyslí, že by na regulaci aut ve městě rezignovalo, jde podle něj o dlouhodobý proces, který je ovlivněný myšlením lidí a jejich nastavením, tlumočila ČTK názory vedení města Anna Dudková z tiskového oddělení magistrátu.

Podle ročenky podniku Brněnské komunikace každoročně přibývá množství registrovaných aut ve městě, počet najetých kilometrů a počet aut na hranicích Brna. Jedním z řešení, která měla v minulosti pomoct, byla záchytná parkoviště na okraji města, aby dojíždějící pokračovali do města MHD. Deset let od tohoto záměru město postavilo jedno parkoviště v Líšni u Zetoru, které je využívané minimálně. Parkoviště u Ústředního hřbitova pouze změnilo před lety režim. Nyní město staví parkovací dům v Šumavské ulici. Zatím není možné využít parkovací lístek jako jízdenku na MHD. "Město na tom pracuje. V současnosti máme napojena technicky všechna parkoviště a na podzim začneme pracovat na propojení jízdenky s platbou za parkování. Věříme, že do poloviny příštího roku bychom mohli zvýhodnění zavést. Nemyslíme si, že by však tato funkcionalita najednou parkoviště P+R zaplnila, jelikož lidé stále mají díky rozšiřování zóny C, která platí pouze přes noc, dost možností, kde zadarmo přes den zaparkovat," uvedla Dudková.

Lahoda přínos P+R parkovišť zpochybňuje. "Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že nepromyšlená výstavba P+R parkovišť pouze dotuje z městského rozpočtu další suburbanizaci. Za každé nové P+R místo na okraji města je proto třeba jedno místo ubrat v centru. Jinak se jedná pouze o další navýšení kapacit pro parkování, které přitahuje další auta, a zhoršuje už tak špatnou dopravní situaci. Navíc parkoviště a parkovací domy jsou velmi drahé. Mnohem efektivnější jsou investice do hromadné dopravy. To si už uvědomili i v Praze, kde záměry na nová P+R parkoviště budou přehodnocovat," uvedl Lahoda.

Řada řidičů navíc jede až do centra Brna, kde je naopak velká nabídka míst v parkovacích domech a stavět se má například další soukromé podzemní parkoviště pod palácem Typos a parčíkem Danuše Muzikářové. "Nemyslíme si, že by výstavba nových parkovacích míst speciálně v podzemí byla negativní. Díky nim je možné rušit místa na povrchu a může vzniknout například klidová zóna, jak se tomu stalo na Dominikánském náměstí," uvedla Dudková.

Celkově je podle Lahody v Brně dostatek parkovacích míst, což ukázal systém rezidentního parkování. Jen s nimi podle něj město neumí hospodařit, není potřeba stavět další parkovací kapacity, které jsou velmi drahé. "Nechat veřejný prostor zabírat parkováním zadarmo je plýtvání tou nejdražší komoditou, kterou město má. Navíc je to kontraproduktivní i pro samotné řidiče. Zpoplatnění vyvažuje poptávku s nabídkou," uvedl Lahoda. Podle něj současné navyšování parkovacích kapacit povede k tomu, že do města bude přijíždět ještě více aut. "Důsledkem bude ještě horší doprava pro všechny. Je to zřejmě přirozený vývoj, ve kterém jsme 50 let za Západem a každé město si dopravním peklem zřejmě musí projít samo, než si lidé uvědomí, že tudy cesta nevede," míní Lahoda. Podle něj by město mělo také účinněji potírat nelegální parkování.