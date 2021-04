Brno s Teplicemi nevyužilo početní převahu a remizovalo 0:0

Brno - Fotbalisté Brna ve 29. kole první ligy v zápase týmů ohrožených sestupem remizovali s Teplicemi 0:0 a na šestnáctém místě tabulky na svého dnešního soupeře dál ztrácejí čtyři body. Nováček doma čeká na výhru už osm kol. Severočeši hráli celý druhý poločas bez vyloučeného Šimona Gabriela, přesto poprvé po 15 zápasech udrželi čisté konto.

"Manko jsme nesmazali a vzájemným zápasem jsme si ublížili. O to těžší bude ve zbytku soutěže s tím něco udělat. Doma body rozdáváme celou sezonu. Chybělo nám víc odvahy. Přitom máme hráče, kteří umí soupeře obejít, ale nervozita nám neskutečně svázala nohy," řekl brněnský trenér Richard Dostálek při on-line tiskové konferenci.

Zbrojovka se snažila tvořit hru, hosté spoléhali na brejky, kterými hledali Vukadinoviče. Srbský útočník jeden z nich v 17. minutě zakončil tvrdou střelou k zadní tyči a poprvé vyzkoušel Berkovce. Vzápětí se dostali na druhé straně Reiter a Hladík až před Grigara, ale gólman, který se vrátil do základní sestavy po 11 kolech, oba pokusy zblízka reflexivně vyrazil.

Tomáš Grigar necítil nějaký hendikep z toho, že dlouho nechytal. "Že půjdu do branky, jsem se dozvěděl až před zápasem, Čtvtňa (brankář Jan Čtvrtečka) měl po Plzni nějaké zdravotní problémy. Nejhorší to bylo hned v úvodu, od té doby už jsem byl v klidu," přiznal osmatřicetiletý teplický brankář.

Další šance přinesl až závěr prvního poločasu. Nejprve se Žitný pokusil přelobovat Berkovce, ale brněnský brankář se nachytat nenechal. Domácí Pachlopník pak ze dvou metrů minul branku. Ve 43. minutě Gabriel na hranici šestnáctky fauloval Hladíka, domácí se marně dožadovali penalty, ale určitou výhodu přece jen získali. Teplický stoper za zmařenou šanci uviděl červenou kartu.

"Po červené kartě je to vždy ošemetné, buď se mužstvo semkne, nebo ho to položí. My jsme ale druhý poločas zvládli perfektně, Brno nemělo další šanci, měli jsme k výhře dokonce blíž," uvedl teplický kouč Radim Kučera, který ocenil výkon brankáře Grigara. "Šanci využil, uplatnil svou zkušenost a mužstvu hodně pomohl," dodal.

Brzy po přestávce rozšířil početnou teplickou marodku Žitný, který si bez cizího zavinění poranil koleno a hned ze stadionu zamířil do nemocnice. Hra v početní převaze sice stupňovala brněnský tlak, ale k brance nevedla. Jediným výsledkem byly střely z dálky v podání Pernici a Čermáka, s nimiž si zkušený Grigar bez problémů poradil.

Po hodině hry poslal trenér domácích Dostálek na hřiště dva čerstvé útočníky Fouska a Filu, ale blíž ke gólu měli hosté. Vukadinovič v 68. minutě v nadějné pozici přestřelil branku. Tepličtí sice mají spolu s Příbramí nejhorší obranu v lize, ale i v deseti čisté konto udrželi, což se jim povedlo naposledy v prosincovém zápase právě s Brnem.

Trenér Dostálek se tříbodového dárku k pondělním 47. narozeninám nedočkal. Jeho tým po nedávném vyřazení z poháru nevyhrál v této sezoně nad Teplicemi ani na třetí pokus. V příštím kole bude navíc Zbrojovka postrádat obránce Hlavicu, který dostal počtvrté v ligovém ročníku žlutou kartu.

Po utkání se z brněnské kabiny ozývaly hodně hlasité projevy. Náladu v týmu při tiskové konferenci vyjádřil záložník Rudolf Reiter. "Řev kapitána i dalších byl oprávněný. Zápas o život by měl vypadat jinak. Nikdo z nás se nemůže podívat do zrcadla a říct, že tam nechal všechno. Působili jsme jako banda žebráků. Každý si musí položit otázku, jestli na to má," prohlásil Reiter, který je v Brně na hostování z Ostravy, takže příští zápas vynechá.

Hlasy po utkání:

Richard Dostálek (trenér Brna): "Potřebovali jsme získat tři body, to se nám nepodařilo, jsme zklamaní. Po vyloučení jsme měli 45 minut na to, abychom dali vítěznou branku. Proč se to nepovedlo, to je asi na větší rozbor. Věděli jsme, že Teplice budou hrát na protiútoky, což se jim dařilo, protože jsme vytvářeli malý tlak na jejich rozehrávku. Chybělo nám víc odvahy. Přitom máme hráče, kteří umí soupeře obejít, ale nervozita nám neskutečně svázala nohy. Bylo tam hodně nevynucených chyb. Hodně nám to ztížilo situaci, manko jsme nesmazali a vzájemným zápasem jsme si ublížili. O to těžší bude ve zbytku soutěže s tím něco udělat. Doma body rozdáváme celou sezonu, recept na to bohužel neznám."

Radim Kučera (trenér Teplic): "Věděli jsme, že domácí musí zápas zvládnout za každou cenu. Zaměřili jsme se na dobrý blok, abychom jim to ztížili. V prvním poločase měli domácí dvě velké šance. Vyloučení mohlo být zlomovým okamžikem. Po červené kartě je to vždy ošemetné, buď se mužstvo semkne, nebo ho to položí. My jsme ale druhý poločas zvládli perfektně, Brno nemělo další šanci, měli jsme k výhře dokonce blíž. Škoda, že jsme některé šance nedotáhli. Tři body by byly lepší, nám by se dýchalo líp, ale počítá se každý bod a vzájemný zápas, který teď máme lepší. Grigar svou šanci využil, uplatnil svou zkušenost a mužstvu hodně pomohl."

Zbrojovka Brno - FK Teplice 0:0

Rozhodčí: Franěk - Hájek, Dohnálek - Hrubeš (video). ŽK: Hlavica, Růsek - Jukl, Kodad, Mazuch, Grigar. ČK: 43. Gabriel (Teplice). Bez diváků.

Sestavy:

Brno: Berkovec - Hlavica, Dreksa, Pernica, Moravec - Čermák (75. Sedlák) - Reiter (68. Texl), Štepanovský (75. Bariš), Pachlopník - Hladík (61. Fila), Růsek (61. Fousek). Trenér: Dostálek.

Teplice: Grigar - Hyčka, Gabriel, Knapík, Černý - Mareček, Jukl - Radosta (45. Mazuch), Žitný (53. Fortelný), Kodad - Vukadinovič (87. Vondrášek). Trenér: R. Kučera.