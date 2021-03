Brno prohrálo s Pardubicemi a play off začne na ledě Vítkovic

Brno - Hokejisté Brna prohráli v závěrečnéím kole základní části extraligy na vlastním ledě s Pardubicemi 2:5. Kometa prohrála potřetí za sebou a promarnila šanci začínat předkolo play off na vlastním ledě. Do vyřazovací části tak vstoupí z devátého místa a začne na ledě Vítkovic. Pardubice, které dnes využily tři přesilové hry, měly už jisté sedmé místo a v úvodním kole play off vyzvou Karlovy Vary.

Na prvním gólu Brna se dne podílel americký útočník Peter Mueller a vyhrál s 64 body jako první cizinec kanadské bodování základní části extraligy. Zaznamenal v 46 zápasech 29 branek a na 35 asistencí.

Brno potřebovalo v boji o osmé místo naplno bodovat a nastoupilo v nejsilnější sestavě, mimo soupisku zůstal jen odpočívající brankář Vejmelka. Zato Pardubice nechaly doma řadu opor včetně Nakládala, Camary, Tomáše Zohorny a dalších, premiéru v první lize si odbyl šestnáctiletý útočník František Formánek.

Kometa šla do vedení v 8. minutě, kdy Mueller potrestal chybu v rozehrávce Pardubic ideální nahrávkou na Holíka, který se nemýlil. Brňany ale gól trochu ukolébal, v obraně nebyli tak důslední a poctiví. Dvakrát po sobě se pustil do sóla útočník Blümel a napodruhé už byl úspěšný a vyrovnal.

Ve druhé třetině srazila rozlet domácího týmu vlastní nedisciplinovanost. Hosté, hrající v psychické pohodě a bez zábran, využili v rozmezí 61 vteřin dvě přesilové hry a odskočili do dvoubrankového vedení.

Brno se částečně vrátilo do hry přesilovkovým gólem Šoustala, ale Pardubice si těsně před koncem druhé třetiny vzaly dvoubrankové vedení zpět, když se opět v početní výhodě prosadil Horký.

Výkon Brna ani ve třetí části nepřipomínal blížící se play off. Jejich kombinacím chyběla lehkost i nápad a tak hosté vývoj bez větších problémů kontrolovali. Poslední šanci vzal Brnu debutant Formánek a svým prvním gólem jistil zasloužené vítězství Dynama.

HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 8. P. Holík (Mueller), 38. T. Šoustal (F. Král, Vincour) - 17. Blümel (O. Rohlík, J. Kolář), 26. Ďaloga (Kusý), 27. O. Roman (Paulovič), 40. Kusý (Ďaloga), 53. Formánek. Rozhodčí: Kika, Lacina - Frodl, Zíka. Vyloučení: 6:3. Využití: 1:3. Bez diváků.

Sestavy:

Brno: Klimeš - Zámorský, F. Král, Holland, Kučeřík, Svozil, Gulaši, Bartejs - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Schneider, Klepiš, Plášek - Vincour, Rákos, Valský - T. Šoustal, Kusko, D. Bondra. Trenér: L. Zábranský st.

Pardubice: Barulin - J. Kolář, Hrádek, Ďaloga, Bučko, Vála, T. Jelínek, Chabada - Paulovič, O. Rohlík, Blümel - L. Horký, O. Roman, Kusý - Pochobradský, M. Kratochvil, A. Kosticyn - Koffer, T. Zeman, Formánek. Trenér: R. Král.