Brno přivítá v úvodním barážovém duelu Příbram

Brno - Fotbalisté Příbrami budou v baráži proti třetímu týmu druhé ligy Brnu usilovat o udržení v nejvyšší soutěži. Zatímco Středočeši se před rokem do první ligy vrátili, Zbrojovka z ní vloni sestoupila. První duel se hraje ve středu od 18:00 v Brně, odveta je na programu v neděli.

Příbram se v pětikolové skupině o záchranu v nadstavbě první ligy až do posledních sekund přetahovala s Bohemians 1905 o třináctou pozici, znamenající start mezi elitou i pro příští sezonu. Tým trenéra Romana Nádvorníka poslal do baráže gól "Klokanů" proti Opavě ze čtvrté minuty nastavení. Zbrojovka o patro níž skončila třetí.

"S Brnem to bude obrovsky těžké, protože víme, že mají plno hráčů s ligovými zkušenostmi a mají toho odkopaného hodně v lize, takže tu hlavu budou mít určitě nastavenou dobře na tyhle zápasy," řekl novinářům Nádvorník.

"Myslím, že to bude spíš o nás, abychom dobře nastavili hlavu, abychom nic nepodcenili a dobře do zápasu v Brně vstoupili. Myslím, že fotbalově to musíme zvládnout," uvedl šestačtyřicetiletý příbramský kouč, jehož tým vyhrál tři z posledních čtyř utkání.

Brno se pyšní vynikající formou - posledních šest zápasů vyhrálo a v závěrečném kole druhé ligy zvítězilo na hřišti druhé Jihlavy vysoko 6:1. "Cíl byl od začátku sezony jasný, udělat maximum pro postup. Teď nám zbývá udělat poslední dva kroky a já věřím, že máme na to, abychom se do ligy vrátili," prohlásil brněnský trenér Pavel Šustr.

Soupeře důkladně nastudoval. "Podíval jsem se zpětně na spoustu zápasů. Příbram má hodně kvalitních hráčů, rychlostních. Je to kompaktní tým, který hraje dobře dozadu, takže je vnímám s respektem jako tým z první ligy. Na druhou stranu věřím, že je v našich silách je porazit," konstatoval Šustr.

Obranu Zbrojovky prověří útočník Jan Matoušek, který dal v této ligové sezoně deset branek. "Všichni známe jeho kvality. Rychlost, práce s míčem, řešení situace jeden na jednoho. Viděli jsme ho mockrát v televizi, víme, co umí, takže speciální příprava není žádná," řekl Šustr.

Brnu se proti Příbrami daří, poslední čtyři vzájemné duely v první lize neprohrálo. Doma Středočechům nepodlehlo pětkrát po sobě, přičemž čtyřikrát zvítězilo. V jarní části druhé ligy navíc Zbrojovka před vlastními diváky nenašla přemožitele a radovala se z výhry v šesti ze sedmi utkání. Brno zdobil s 63 brankami nejlepší útok soutěže, naopak Příbram měla s 73 inkasovanými góly nejhorší obranu v lize.

Druhou barážovou dvojici tvoří Karviná a Jihlava, tyto týmy se utkají v prvním zápase už dnes.