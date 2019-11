Brno přišlo s Mladou Boleslavií o sérii výher i první místo

Brno - Kometa Brno prohrála v 16. kole hokejové extraligy s Mladou Boleslav 0:3 a skončila její série šesti vítězství. Zápas rozhodly dva góly Adama Zbořila a jeden Pavola Skalického. V brance hostů udržel první čisté konto v sezoně díky 23 zákrokům Gašper Krošelj. Brno přišlo o první místo v tabulce, kam se vyhoupla Sparta. Druhá je právě Mladá Boleslav, která Kometu porazila posedmé v řadě.

Kometa se pustila do soupeře s vervou, ale narazila na výtečně organizovanou obranu, která bránila modrou čáru a pouštěla domácí do šancí jen sporadicky. Tu jedinou v první třetině měli Plášek s Jenyšem, který ale v přečíslení dva na jednoho vystřelil nad.

Boleslavi stačilo k vedení minimum. Nejprve Vejmelku otestovali Vondrka a Ciencala, aby pak zaváhání brněnské obrany potrestal gólem zblízka Adam Zbořil.

Trápení brněnského celku s neoblíbeným soupeřem pokračovalo i po pauze. Střelecké příležitosti nevyužili Plekanec, který dnes oslavil 37. narozeniny, ani Holík. Ve vyložené pozici minul puk kousek od branky Svačina. Neuspěl ani Orsava při trestném střílení za hození hole brankáře Krošelje.

To už ale bylo za stavu 0:2 poté, co chybnou Štencelovu rozehrávku využil Skalický k rychlému brejku a střelou k tyči nedal Vejmelkovi šanci. Bruslaři tak vytěžili z minima maximum.

Kometě mohl dát naději na bodový zisk jedině rychlý gól, ten ale nepřicházel, na Krošeljovi si znovu vylámal zuby Plekanec. Boleslavi stačila poctivá obrana a tři góly, z nichž ten poslední padl do prázdné branky při power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Osm minut bylo sice vyrovnaných, ale po gólu měla Boleslav další šance. Naše zlepšení ve druhé třetině bylo optické, zavřeli jsme sice soupeře, ale náš důraz a pohotovost v koncovce nebyly tak kvalitní, aby to vedlo k důležitému gólu. Nepovedlo se nám to ani z trestného střílení. Proti dobře bránící Boleslavi jsme se neprosadili ani v poslední části hry. Náš výkon bez gólů nebyl kvalitní, neměli jsme se z čeho odrazit a soupeř vyhrál zaslouženě."

Pavel Patera (Ml. Boleslav): "Zápas se mi hodnotí dobře, neboť jsme do něj vstoupili lépe. V první třetině jsme byli o ten gól lepší, pak nás Kometa přehrávala, ale my jsme čelili jejich přesilovkám, na něž jsme se dobře připravili. Nepustili jsme Kometu do šancí. Ve třetím dějství se mi náš výkon líbil a myslím, že jsme zaslouženě vyhráli."

HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. A. Zbořil (Skalický, Ševc), 29. Skalický. 60. A. Zbořil (Skalický). Rozhodčí: A. Jeřábek, Roman Svoboda - Pešek, Malý. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 7409.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Štencel, Pyrochta, Gulaši, Bartejs, Malec - Kucsera, P. Holík, Zaťovič - Svačina, Plekanec, Plášek - Lev, J. Hruška, Orsava - Jenyš, Kusko, Kunc. Trenéři: Fiala, Horáček, Pokorný a Oslizlo.

Mladá Boleslav: Krošelj - Kurka, Ševc, Fillmann, Hrbas, Pláněk, Dlapa - Vondrka, A. Zbořil, Skalický - Klepiš, Cienciala, R. Zohorna - J. Stránský, Bičevskis, L. Pabiška - P. Kousal, Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.