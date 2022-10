Brno povede koalice bez Pirátů, o postu Hladíka ve vládě se rozhodne

Brno/Praha - Domluvená široká koalice sedmi stran v Brně se několik hodin před podpisem koaliční smlouvy rozpadla. Piráti kolem poledne oznámili, že do koalice nevstoupí a zůstanou v opozici, poslední kapkou pro ně byla úterní policejní razie v Brně související s vyšetřováním korupce. Koalici tak večer písemně potvrdili zástupci ODS a TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN a sociální demokraté. Kriminalisté po domovních prohlídkách na několika místech v Brně obvinili sedm lidí a dvě firmy pro účast na organizované zločinecké skupině, podplácení či legalizaci výnosů z trestné činnosti. Policie v úterý prohledala na magistrátu i kancelář dosavadního náměstka primátorky Petra Hladíka, který je kandidátem KDU-ČSL na ministra. Lidovci nyní zvažují, zda kvůli kauze budou dál prosazovat svého místopředsedu, nebo vládní nominaci změní. Celostátní výbor se sejde ve čtvrtek.

Hladík dnes novinářům řekl, že pouze podal vysvětlení, nebyl obviněn, není stíhaný. "Policisté chtěli informace týkající se trestné činnosti, nicméně zdůrazňuji, že ta se netýká mě," uvedl Hladík. Případ se týká privatizace městských domů, činnosti městské firmy a údajných dotačních podvodů. Ve vládě má nahradit ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou (KDU-ČSL), která končí ze zdravotních důvodů. Dotazy, zda je jeho nominace ohrožena nebo zda se sám vzdá kandidatury, dnes přímo nekomentoval. Odkázal na čtvrteční zasedání celostátní výboru strany, které se odpoledne uskuteční v Želivě na Pelhřimovsku.

Už dříve se policisté zaměřili na údajné manipulace s přidělováním bytů v městské části Brno-střed. Markéta Vaňková (ODS), která má zůstat primátorkou druhého největšího města republiky, uvedla, že informace o posledních kauzách má v podstatě jen z médií a neví o žádném porušování zákonů, což obecně pokládá za neakceptovatelné. "Po celou dobu, kdy jsem ve funkci, dělala jsem vše pro to, abychom jednali transparentně, abychom neporušovali právní předpisy, dělali to nejlepší pro město Brno a jeho rozvoj. V tom chci pokračovat," zdůraznila primátorka. Vznik široké koalice pro nové období zdůvodnila těžkou ekonomickou a energetickou dobou, válkou na Ukrajině a covidovou pandemii. V zastupitelstvu, které se poprvé po zářijových volbách sejde ve čtvrtek, má koalice i bez Pirátů pohodlnou většinu 42 z 55 křesel.

Předseda lidovců, vicepremiér Marian Jurečka dnes řekl novinářům, že nepovažuje za důvod k odchodu z politiky, pokud někdo podává vysvětlení policii a není předpoklad, že bude obviněn. Na druhé straně se už začíná spekulovat o různých jménech, kdo by se mohl stát ministrem místo Hladíka. Neoficiálně padla jména místopředsedy strany Jana Bartoška, bývalého předsedy strany Pavla Bělobrádka nebo končící senátorky Šárky Jelínkové, přičemž Jelínková nebo Bartošek by řídili ministerstvo práce a sociálních věcí, odkud by na resort životního prostředí přešel Jurečka. Bělobrádek nevyloučil, že pokud vedení KDU-ČSL znovu otevře nominaci na ministra životního prostředí, jeho jméno by se zvažovalo. Bartošek ČTK řekl, že jde o spekulace, které se nezakládají na realitě. Jelínková odmítla situaci před čtvrtečním jednáním komentovat.

Končící ministryně Hubáčková kvůli termínu operace pokládá téměř za vyloučené, že by se mohla i za týden účastnit zasedání vlády. Předání ministerstva Hladíkovi však zkomplikoval a přinejmenším odložil úterní zásah policie na brněnském magistrátu. Pondělní jednání ministrů životního prostředí EU v Lucemburku má vést ještě Hubáčková, která zůstane ministryní do jmenování jejího nástupce, řekl Jurečka.

Brno dosud vedla koalice ODS, lidovců, Pirátů a ČSSD, nyní bude mít v radě zastoupení šest stran. V opozici zůstanou vedle Pirátů také SPD s Trikolorou a Moravany a Zelení s Žít Brno. ODS s TOP 09 budou mít v radě čtyři místa včetně primátorky a náměstka Roberta Kerndla. Dalšími radními bude Tomáš Kratochvíl (ODS) a Tomáš Aberl (TOP 09). Hnutí ANO bude mít dva náměstky, a to René Černého a Karin Karasovou, radním bude Petr Bořecký. Lidovci se STAN si o jedno místo po odchodu Pirátů polepšili a budou mít tři pozice v radě. Náměstkem bude Jaroslav Suchý (KDU-ČSL), který získá jako první náhradník mandát poté, co se ho vzdá poslankyně a starostka Černovic Petra Quittová (STAN). Radními za lidovce a STAN budou Filip Chvátal (KDU-ČSL) a Irena Matonohová (STAN). Posledním radním bude Jiří Oliva (ČSSD). Hladík už v radě města nebude.

ODS s TOP 09 se bude starat o energetiku, dopravu, sociální péči, kulturu, zdravotnictví, sport a také o IT a strategický rozvoj, které měli mít původně na starosti Piráti. ANO bude mít na starost investice, územní plánování, začlenění evropských fondů, byty a marketing. V gesci lidovců se STAN bude životní prostředí, školství a participativní rozpočet. ČSSD připadne starost o majetek.