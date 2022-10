Brno porazilo zásluhou dvou gólů Koblížka Vítkovice 2:1

Brno - Hokejisté Brna zvítězili ve 12. kole extraligy nad Vítkovicemi 2:1 a vyhráli čtvrtý domácí duel za sebou. Oba góly Komety dal Radek Koblížek, za hosty snižoval ve třetí třetině Peter Krieger. Ostravané neuspěli po třech předchozích vítězných vystoupeních.

Velkým tématem zápasu byl návrat Petera Muellera na brněnský led. Americký útočník působil v Kometě čtyři roky, v sezoně 2020/21 opanoval jako první cizinec kanadské bodování extraligy a po letošním letním přestupu do Vítkovic hrál dnes poprvé proti bývalým spoluhráčům. Na ledě strávil téměř 24 minut, čtyřikrát vystřelil na branku a asistencí se podílel na jediném gólu svého týmu.

Po zápase sklidil Mueller ovace brněnského publika, které na čtyři společné roky nezapomnělo. "V Brně byli vždycky vášniví fanoušci, bylo to od nich moc hezké, jak mi zatleskali," řekl novinářům čtyřiatřicetiletý útočník a jako rozhodující faktor utkání označil výkon brněnského gólmana Dominika Furcha. "Měli jsme spoustu šancí, ale on skoro vše pochytal. Připravil nás o možnost bodovat," dodal Mueller.

Do zápasu vstoupili lépe hosté, v šesté minutě mohl otevřít skóre Marosz, jenže Furch, který nahradil zraněného Čiliaka, jej vychytal. Brňany postavila na nohy jejich silná zbraň, kterou jsou přesilové hry. Hned první početní výhodu využil Koblížek a zajistil Kometě vedení.

Druhá třetina se hrála víceméně v režii domácího týmu, který si vytvořil dvě velké střelecké příležitosti, ale Zbořil ani Šalé svého bývalého spoluhráče Klimeše v brance Vítkovic nepřekonali. Hosté se do výraznějšího zakončení s náznakem šance dostali až v samotném závěru, jenže Lakatoš recept na Furcha nenašel.

Ráz vyrovnané partie určila 44. minuta, kdy se rychlík Koblížek prodral za hostující obranu, prostřelil Klimeše a svým druhým gólem zajistil Kometě dvoubrankové vedení.

Vítkovičtí vrhli všechny síly do útoku, vynutili si tlak, z něhož vznikaly i šance. Jenže v brance Brna vynikal Furch, který zlikvidoval šance Marosze a Lakatoše. Překonal ho až v 52. minutě po individuální akci americký útočník Krieger.

Utkání tak dostalo opět velký náboj, blízko hattricku byl Koblížek, hosté dvě a půl minuty před koncem odvolali brankáře, vystupňovali svůj tlak, ale výtečný Furch už další puk za svá záda nepustil.

Kometa tak porazila ve třetím duelu po sobě tým, který v den zápasu aktuálně vedl tabulku. V minulém kole sesadila z čela Olomouc a předtím Pardubice.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Pešout (Brno): "Bylo vidět, že se utkala mužstva, která mají momentálně výbornou formu. Vítkovice začaly náporem, možná jsme hazardovali až moc, ale podržel nás Furch. Pomohl nám gól z přesilovky, potom to bylo otevřené utkání, které se muselo všem líbit. Při vedení 2:0 jsme si mysleli, že výhra půjde za námi, ale ukázalo se, jak je soupeř silný. Nezměrnou bojovností a výkonem gólmana jsme zápas ulehali a vyhráli."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Musím říct, že jsme viděli vynikající utkání ve vynikající atmosféře, prim v něm hráli oba gólmani. Začátek byl v naší režii, osm minut jsme dostali domácí pod tlak, ale i přes vyložené šance jsme nedali gól. Divili jsme se prvnímu našemu vyloučení za zašlápnutý puk, to nás otupilo a dostali jsme gól, což nás mrzelo. Nemohli jsme se dostat zpět do zápasu. Od druhé třetiny to byl parádní hokej i z taktické stránky, ve třetí třetině jsme dostali gól, nevypadalo to s námi moc dobře, ale Krieger nám po krásné akci vrátil naději. Dostali jsme novou krev do žil, skoro tři minuty jsme hráli power play, ale v něm nám dnes nepřálo štěstí, puky se odrážely jinam, jen ne na naše hokejky. Brno si vítězství uhájilo."

HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. Koblížek (Strömberg, T. Sallinen), 44. Koblížek (Ščotka) - 52. Krieger (Raskob, Mueller). Rozhodčí: Kika, Ondráček - Komárek, Hnát. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 5819.

Sestavy:

Brno: D. Furch - Ďaloga, Ščotka, Holland, Kučeřík, Kundrátek, Hrbas, Gulaši - Horký, Holík, Flek - Koblížek, Strömberg, Zaťovič - Šalé, A. Zbořil, Kollár - Kratochvíl, T. Sallinen, Dufek. Trenér: Pešout.

Vítkovice: Klimeš - Grman, Mikuš, Raskob, Koch, L. Kovář, Gewiese - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, Marosz, Dej - Fridrich, Lindberg, M. Kalus - Vildumetz, Chlán, Lednický. Trenér: Holaň.