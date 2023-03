Brno porazilo Spartu 5:2 a předkolo play off začne doma

Brno - Hokejisté pražské Sparty prohráli v závěrečném 52. kole extraligy v Brně 2:5 a v tabulce zůstali třetí. Kometa skončila sedmá a v předkole play off ji čeká Mladá Boleslav, proti níž začne v domácím prostředí.

Kometa nastoupila v notně pozměněné sestavě, po dvou měsících se do ní vrátil uzdravený obránce Gulaši. První šanci měla Sparta, Safin si najel na pravý kruh a ohrozil Čiliaka. Na druhé straně zakombinovali Strömberg s Kučeříkem a brněnský obránce tvrdou ranou provětral Kovářovu lapačku.

Hrál se pohledný a vyrovnaný hokej. Pražané znovu zahrozili ve 12. minutě nenápadnou akcí, která však skončila gólem. Jandus od zadního mantinelu nahodil kotouč před Čiliaka a Vauhkonen bruslí dopravil puk do sítě. Platnost gólu ještě potvrdilo video.

V 19. minutě Brňané zúročili aktivitu a bojovnost. Holík vyslal do rychlé akce Horkého, který se rozjel z vlastního pásma a natlačil se až před Kováře, jenž si nepohlídal přední tyč.

Hned po přestávce Zbořil na vlastní modré vypíchl kotouč Vitouchovi a řítil se sám na Kováře. Toho si položil a bekhendovým blafákem zasunul kotouč za jeho záda. Sparta se mohla radovat z vyrovnání v 27. minutě, jenže po gólu nohou tentokrát přišel zásah rukou a Buchteleho situaci znovu muselo řešit video. A branka v tomto případě neplatila.

Kometa zvýšila na 3:1, když si Flek od mantinelu nabruslil na modrou čáru a zkusil poslat puk skrz houšť těl před sparťanskou brankou. Kovář nic neviděl. V přesilovce pak vystřelil obránce Kundrátek a přidal čtvrtý gól.

Vyprodanou halu těšil výkon týmu, který nastoupil poprvé s juniory Zembolem, Sedláčkem a Boltvanem. Mladá formace několikrát provětrala obranu Sparty a čahoun Zembol mohl přidat pátý gól, Kovář ale zasáhl vyrážečkou.

Vstup do poslední třetiny vyšel Spartě, která do brány poslala Kořenáře. Poláškovu ránu Čiliak neudržel a pohotový Vauhkonen podruhé v zápase poslal puk do sítě. Pražané tlačili a snažili se s výsledkem ještě něco udělat, Kometě se ale otevíraly možnosti na brejkové situace. Jednu z nich málem využil Zembol, poté Horký předkládal puk Zaťovičovi, nicméně střídající Kořenář obě situace ustál.

Hosté zkusili v závěru odvolat brankáře, risk se však Spartě nevyplatil a v 59. minutě dal definitivní podobu výsledku střelou do prázdné branky Flek. Brněnský útočník vstřelil jubilejní stou branku v extralize.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Modrý (Kometa): "Dnes tady byla výborná divácká kulisa a navíc přijela Sparta, proti které se každý tým vybičuje k lepšímu výkonu. Nasadili jsme i několik mladých kluků, kteří hráli výborně a dali nám šanci vyhrát. Podpořil nás i výborný výkon gólmana. Bojovali jsme a rozhodli ve druhé třetině, kdy se nám podařilo výsledkově utéct."

Hans Wallson (Sparta): "V první řadě bych chtěl pogratulovat Brnu k vítězství. V první a druhé třetině se nám nedařilo dostat do útočného pásma a Kometa nás velmi dobře bránila. Ve třetí třetině se nám podařilo vytvořit tlak, ale šance jsme neproměnili. Teď se musíme hlavně připravit na play off."

HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 19. Horký (Holík), 22. A. Zbořil, 32. Flek (Horký), 33. Kundrátek (Holík, A. Zbořil), 58. Flek - 12. Vauhkonen (M. Jandus), 43. Vauhkonen (Polášek). Rozhodčí: Mrkva, Ondráček - Lederer, Axman. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Sestavy:

Brno:­ Čiliak - Kundrátek, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Ščotka, Hrbas, Gulaši - Horký, Holík, Zaťovič - Šalé, Strömberg, J. Ondráček - A. Zbořil, Kollár, Flek - I. Sedláček, Zembol, Boltvan. Trenér: P. Martinec.

Sparta: Jakub Kovář (41. Kořenář) - Kempný, Krutil, M. Jandus, Mikliš, Polášek, T. Tomek - Řepík, Sobotka, P. Kousal - Tomášek, R. Horák, E. Thorell - Konečný, D. Vitouch, Buchtele - Vauhkonen, G. Thorell, Safin. Trenéři: Hořava a Wallson.