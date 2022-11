Brno porazilo Plzeň 3:1 a vyhrálo šestý domácí zápas v řadě

Brno - Hokejisté Brna zvítězili ve 20. kole extraligy nad Plzní 3:1. Na vedoucí branku hostujícího Filipa Suchého odpověděli čeští reprezentanti Luboš Horký a Tomáš Kundrátek v přesilovkách, pojistku v podobě třetí branky přidal Radek Koblížek. Brňané zvítězili v šestém zápase v řadě na domácím ledě a z posledních devíti duelů prohráli jen jeden. V tabulce se posunuli na třetí příčku, Plzeň padla podruhé za sebou a je desátá.

Kometa vstoupila do zápasu aktivně, dobrým bruslením si vytvořila mírný tlak, ale jejím problémem byla finální přihrávka a koncovka. Do jediné vážnější šance se dostal ve 14. minutě mladý reprezentant Šalé, blafákem však na Pavláta nevyzrál.

Plzeň dobře bránila a vyrážela do brejků a po jednom z nich se dočkala vedoucího gólu, když Malát našel volného Suchého a ten zblízka do odkryté branky skóroval.

V úvodu druhé třetiny dala sice Plzeň druhý gól, který napřed potvrdilo video, nicméně Brno uspělo s trenérskou výzvou a kvůli nedovolenému bránění gólmana Furcha branka uznána nebyla.

Domácí tým vzápětí využil přesilovku, z mezikruží se svým jedenáctým gólem v sezoně blýskl Horký. V dalším průběhu dominovaly spíše obrany, ani jeden tým si nevytvořil vyloženou střeleckou příležitost.

Ve třetím dějství oba celky ještě více zpevnily zadní řady s jasnou snahou nepustit soupeře do šance a neinkasovat. Kometě pomohla k vedení opět přesilovka, tvrdou ranou se prosadil reprezentační obránce Kundrátek, jenž skóroval v sezoně podruhé.

Pojistku vydřeného vítězství přidal v 57. minutě Radek Kolbížek. Brno tak nad Plzní zvítězilo v šestém ze sedmi uplynulých duelů.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Pešout (Brno): "My jsme odehráli asi nejlepší úvod zápasu v celé sezoně, ale bohužel jsme z toho nedali branku. Naopak po dvou chybách jsme nešťastně inkasovali, což ovlivnilo druhou třetinu. Ta se nám nepovedla, paradoxně zase byla nejhorší. Nedostali jsme gól, tým se o přestávce uklidnil a v přesilovkách rozhodli. Soupeř pak tlačil, ale my jsme si to pohlídali. Byl to výborný zápas po pauze."

Petr Kořínek (Plzeň): "Úvod nebyl z naší strany úplně ideální, Brno hrálo doma a mělo tam dvě tři šance, které nevyužilo. Pak jsme se dostali do hry a přišlo z toho naše vedení. Bohužel pro nás rozhodly o výsledku speciální formace v přesilovkách, v nichž jsme dvakrát inkasovali. Pak jsme to honili a musím kluky pochválit za bojovný výkon, i když jsme gól nedali. Soupeři gratuluji."

HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 24. Horký (Holík, A. Zbořil), 48. Kundrátek (A. Zbořil, Holík), 57. Koblížek (Ščotka) - 18. Suchý (Malát). Rozhodčí: Stano (SR), Vrba - Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:0. Diváci: 7079.

Sestavy:

Brno: D. Furch - Ďaloga, Ščotka, Kundrátek, Hrbas, Kučeřík, Gulaši, R. Černý - Horký, Holík, Flek - Koblížek, Strömberg, Zaťovič - Dufek, T. Sallinen, Vincour - Šalé, A. Zbořil, Kratochvíl. Trenér: Pešout.

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Baránek, Vitaloš, Kvasnička, Kremláček, Houdek - Holešinský, Kodýtek, Schleiss - Rekonen, Mertl, A. Dvořák - Hrabík, Malát, Suchý - Adamec, Bitten, M. Lang - Sedlák. Trenér: Kořínek.