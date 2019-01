Brno - Hokejisté Brna porazili ve 34. kole extraligy Karlovy Vary 3:1. Obhájce titulu dosáhl tříbodového zisku především zásluhou skvělého úvodu. Po devíti minutách a pěti sekundách vedla Kometa 3:0, i ve čtvrtém domácím duelu po sobě bodovala a díky lepšímu skóre poskočila před Vítkovice na čtvrtou příčku.

V brance Brna si odbyl extraligovou premiéru teprve osmnáctiletý Dostál, opora české reprezentace na nedávném mistrovství světa hráčů do 20 let. V úvodu přihlížel ze svého brankoviště téměř exhibiční hře spoluhráčů, mezi nimiž chyběl zraněný Erat, ale nastoupila už posila do obrany Baranka. Slovenský reprezentant také asistoval Zaťovičovi při první brance, která byla jubilejní stou brankou Komety v tomto ligovém ročníku.

Hosté v úvodu nevěděli, kde jim hlava stojí. Kometa přesně kombinovala, rychle přecházela střední pásmo a kromě dalších dvou gólů měla i další šance, Gulaši trefil tyč. Po první třetině mohlo být skóre pro Kometu ještě mnohem příznivější než 3:0.

Po první přestávce se jasný obraz hry změnil. Hosté, v jejichž brankovišti nahradil Novotného po třetím inkasovaném gólu Kuchař, zpřesnili obranu a byli důraznější. Mikúš se dostal do vyložené šance, jenže na debutanta Dostála si nepřišel. Tohle už neplatilo ve 32. minutě, kdy právě Mikúš dal první gól Karlových Varů.

Kometa už nehrála tak důrazný a rychlý hokej, v koncovce jí chyběl klid a přesnost. V závěru dějství nevyužila dvě dvojnásobné přesilovky v celkovém trvání 89 vteřin a navíc mohla v oslabení inkasovat, když se na Dostála řítil osamocený Beránek, ale bez gólového úspěchu.

Na začátku třetí třetiny měl na holi kontaktní trefu naděje Gríger, Dostál však prokázal, že jeho nominace do zápasu byla více než oprávněná a opět svůj tým podržel. Jeho spoluhráči pak přece jen zvýšili obrátky, velkou šanci měli v krátkém časovém rozpětí Köhler a Zaťovič, ovšem i karlovarský Kuchař byl mužem na svém místě. Nakonec za téměř 50 minut pobytu na ledě udržel čisté konto, ale k bodům to jeho týmu nestačilo.

Hlasy trenérů po zápase:

Kamil Pokorný (Brno): "Do zápasu jsme výborně vstoupili. Měli jsme dobrý pohyb, fungovala nám kombinace, bylo tam hodně střel, dali jsme za deset minut tři góly a mohli přidat další po šancích. Pak se hra srovnala, druhá třetina byla z naší strany hodně špatná. Podržel nás Lukáš Dostál, hlavně při nájezdu dvou hráčů hostí na něj. To byl klíčový moment utkání. Ve třetí třetině jsme nechtěli pokračovat v takovém výkonu. Nepustili jsme soupeře do tlaku a pohlídali jsme si to. Vděčíme za to 15 minutám v úvodu."

Tomáš Mariška (K. Vary): "O výsledku dnešního zápasu rozhodlo prvních deset minut, které byly z naší strany hodně špatné. Domácí na nás vlítli, měli lepší pohyb, byli lepší na kotouči a zaslouženě šli do výrazného vedení. Nám už se nepodařilo najít cestu, jak to utkání zlomit. Vrátili jsme se sice do zápasu ve druhé třetině a vůbec těch padesát minut do konce byla naše hra slušná, ale tak zkušený tým jako Kometa si výsledek už pohlídal a zaslouženě zvítězil."