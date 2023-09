Brno porazilo České Budějovice 4:0 a v nové sezoně poprvé vyhrálo

Brno - Hokejisté Brna porazili v 5. kole extraligy České Budějovice 4:0 a zaznamenali první vítězství a první bodový zisk v sezoně. O své výhře rozhodli Brňané třemi brankami ve druhé třetině. Dominik Furch si při svém čtvrtém startu připsal první čisté konto. Jihočeši nenavázali na tři výhry za sebou a prohráli podruhé v novém ligovém ročníku.

Kometu po sobotním odstoupení Patrika Martince vedl podruhé jako hlavní kouč jeho asistent Jaroslav Modrý, jenž ještě v minulé sezoně vedl právě Jihočechy. Po jednozápasové pauze mohl opět počítat se zkušenými Furchem i Marcinkem.

Do utkání vstoupili domácí se zodpovědnou obranou a útočnými výpady. V koncovce však chyběl Brňanům větší klid, což se projevilo při šancích Kohouta, Fleka i Marcinka.

České Budějovice v čele s Hrachovinou dobře bránily a opticky držely s Brnem krok. Jedinou šanci Jihočechů měl Ordoš, jehož střelecký pokus z ideální pozice v 10. minutě zlikvidoval pozorný Furch.

Ve druhé třetině Brno vystupňovalo svůj tlak, ve 23. minutě neproměnil sólo Okál, o dvě minuty později se dostal do slibné střelecké pozice kapitán Zaťovič, ale oni on na jihočeského gólmana nevyzrál.

Čekání na gól ukončila první přesilová hra domácích, už po 18 sekundách početní výhody a zdařilé kombinaci se prosadil obránce Gazda. Kometa se uklidnila, bez potíží přežila oslabení a udeřila podruhé. Po přihrávce Cingeľa se vůbec poprvé trefila letní americká posila Moses. Netrvalo dlouho a krásnou kombinaci zkušeného třetího útoku Brna zakončil Flek třetí brankou.

Nejlepší třetina Brna v současném ligovém ročníku přinesla na hokejky domácích herní pohodu. V úvodu třetí třetiny mohli navýšit vedení Komety Zbořil a Okál. Prioritou Brna ale bylo nedostat gól. Šanci na první trefu Jihočechů měl v 53. minutě Doudera, ale nedal. Domácí zaslouženou výhru bez větších problémů uhájili a v samotném závěru ji potvrdil čtvrtou brankou kapitán Zaťovič.

Kometa tak zvítězila v domácích duelech s Motorem počtvrté za sebou s plným bodovým ziskem.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Modrý (Brno): "Řeknu to úplně jednoduše. Výborný výkon podal gólman Furch, to byl základ pro to, aby kluci konečně mohli věřit tomu, co jsme si připravili. Dnes jsme si ověřili, že to funguje a udělali jsme k tomu dobrý krok. Ani bych neřekl, že první body jsou velká úleva, spíš mám radost z toho, že kluci věří cestě, kterou jsme nastolili. Když v tom budeme pokračovat, budeme odměněni a body přijdou. Nedívám se na finální produkt, ale na proces, který k tomu vede. Prošli jsme si šokem, pak jsme se srovnali a podali jsme dnes fantastický výkon. Co se týče mé pozice, s Liborem Zábranským jsem o tom nemluvil. Řekl mi jen, ať pracuju, tak si dělám svoji práci a o věci, které nemůžu ovlivnit, se nestarám."

Jiří Hanzlík (České Budějovice): "První třetinu jsme ještě nějak rozehráli, bylo to v této fázi vyrovnané utkání, ale pak už existovalo na ledě jen jedno mužstvo, a to domácí. Mám na mysli všechny aspekty hokeje: kondiční, technický, taktický, dovednostní. Když pominu výsledek, tak mě mrzí, jaký hokej jsme tady předvedli. Z našeho týmu snese přísnější měřítko jen pár hráčů."

HC Kometa Brno - Banes Motor České Budějovice 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 27. Gazda (A. Zbořil, Holík), 33. Moses (Cingeľ), 35. Flek (Zaťovič, Lintuniemi), 59. Zaťovič (Flek, Ščotka). Rozhodčí: Mrkva, Vrba - Hlavatý, Rampír. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. Diváci: 5086.

Sestavy:

Brno: D. Furch - Ščotka, Lintuniemi, Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga - Moses, Cingeľ, K. Pospíšil - A. Zbořil, Marcinko, Kohout - Flek, Holík, Zaťovič - Kratochvíl, Zembol, Okál. Trenér: Modrý.

České Budějovice: Hrachovina - Pýcha, Gulaši, Hovorka, M. Doudera, Kachyňa, Štencel - Gulaš, Harris, D. Simon - Kubík, Pech, Ordoš - Valský, Kříž, F. Přikryl - M. Toman, Vopelka, Chlubna. Trenér: Čihák.