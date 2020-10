Brno poprvé v sezoně vyhrálo, zdolalo po nájezdech Budějovice 4:3

Brno - Hokejisté Brna zvítězili v dohrávce 3. kola extraligy nad Českými Budějovicemi 4:3 po samostatných nájezdech. Brňané v polovině zápasu prohrávali 1:3, v závěru ale vyrovnali a rozhodující nájezd proměnil Peter Schneider. Kometa tak ve druhém vystoupení v sezoně slaví první vítězství. Nováček získal do tabulky druhý bod, ale po pěti zápasech stále čeká na první výhru od návratu mezi elitu.

"Jsme rádi za dva body. Náš výkon měl stoupající tendenci, škoda dvou gólů ve druhé třetině po našem tlaku. Mrzí mě, že tady nebyli diváci, ti by nás hnali k bodům a nemuselo by na nájezdy dojít," řekl asistent trenéra Brna Kamil Pokorný. "My se musíme naučit hrát, když vedeme, dnes bychom mohli pomýšlet na víc než bod," uvedl kouč hostí Václav Prospal.

Utkání začalo ve velmi opatrném duchu s důrazem na pečlivou obranu. Poprvé ji narušili Jihočeši v osmé minutě, kdy od modré čáry vypálil Prokeš, brankář Klimeš, který nahradil Vejmelku, puk neudržel a Beránek jej pohotově dorazil do sítě.

Kometa se herně zvedla při první přesilovce, krátce po ní měl velkou šanci při svém prvním sezonním debutu Američan Mueller, nicméně vyrovnání zařídil jiný cizinec. Rakušan Schneider zužitkoval výtečnou individuální akci Klepiše a překonal Čiliaka.

Úvod druhé třetiny charakterizoval především boj o střední pásmo a snaha o prolomení obranné bariéry, což platilo pro obě mužstva. Šancí bylo v této fázi utkání jen poskrovnu.

K větší ofenzívě pak zavelelo Brno, v polovině zápasu Čiliakovi zatápěl čtvrtý brněnský útok, poté několikrát první, ale skóre se měnilo na druhé straně. Nejprve Christov dorazil za Klimeše střelu Suchánka a 75 sekund poté zaskočil brněnského gólmana Karabáček střelou z mezikruží. "Byli jsme paradoxně horší, ale dali jsme dva góly," zhodnotil daný úsek hry Prospal.

Brno kontrovalo na konci druhého dějství využitou přesilovkou, když se v polovině 39. minuty prosadil Holík, nicméně cesta k vyrovnání pro něj byla složitá. Nováček dobře bránil a důsledně pokrýval prostor před Čiliakem, čímž tupil nápor Komety. "Dobře jsme bruslili a náš výkon gradoval," ocenil Pokorný.

Tlak Brna gradoval s přibývajícím časem. O vyrovnání se nakonec postaral zblízka Horký po přihrávce Holíka. V prodloužení neproměnil sólo Brňan Plášek a Zaťovič trefil v posledních vteřinách tyč. "Mohli jsme rozhodnout už v této fázi, ale za současné situace dva body bereme," dodal Pokorný. O nich rozhodla třetí série nájezdů, v níž proměnil Schneider, naopak hosté neuspěli ani jednou a výhru Brna ještě pečetil Klepiš.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Budějovice hrály v první třetině aktivně, což jsme očekávali, bylo tam hodně závarů kolem naší branky. Ve druhé třetině jsme ubránili dvě oslabení, dostali jsme se do velkého tlaku, ale oni nám dvakrát odskočili. Musím však pochválit mužstvo za to, jak dál hrálo, jak se tlačilo do ofenzívy. Měli jsme převahu, srovnali jsme až v závěru, rozhodnout mohlo už prodloužení, v němž jsme měli tutové šance, ale vrátilo se nám to v nájezdech. Je to otočený zápas ve specifické atmosféře, takže jsme za dva body rádi."

Václav Prospal (České Budějovice): "Měli jsme zápas celkem slušně rozehraný. Na začátku druhé třetiny jsme vypadli z tempa, musel jsem si vzít oddechový čas, byli jsme horším týmem, ale paradoxně jsme se dostali do vedení 3:1. Jenže jsme přestali hrát, náš výkon nebyl takový jako v první třetině. Myslím si, že gól na 2:3 a pak chyba na konci zápasu, kdy Brno vyrovnalo, byly vyústěním toho, jak jsme hráli bojácně. Je to škoda, zase jsme mohli odvézt domů více než jeden bod, který jsme získali. Z toho se musíme poučit a hrát líp v situacích, kdy vedeme."

Dohrávka 3. kola hokejové extraligy:

HC Kometa Brno - Madeta Motor České Budějovice 4:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:2, 1:0 - 0:0).

Branky a nahrávky: 15. Schneider (Klepiš, Vincour), 39. P. Holík (Mueller, Freibergs), 57. L. Horký (P. Holík), rozhodující sam. nájezd Schneider - 8. M. Beránek (Prokeš, Plášil), 32. Christov (Slováček, Karabáček), 33. Karabáček (Venkrbec). Rozhodčí: Hradil, Veselý - Rampír, Špringl. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Brno: Klimeš - O. Němec, Freibergs, J. Zbořil, Pyrochta, S. Svozil, Gulaši, Bartejs - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Schneider, Klepiš, Vincour - L. Horký, Rákos, Valský - Kunc, Střondala, Plášek. Trenér: L. Zábranský st.

České Budějovice: Čiliak - Plášil, Pýcha, Vydarený, Allen, Slováček, J. Suchánek - M. Beránek, Prokeš, Jonák - Karabáček, Venkrbec, Christov - Z. Doležal, R. Přikryl, D. Voženílek - Indrák, A. Raška, Martin Novák. Trenér: Prospal

Tabulka:

1. Plzeň 6 4 1 1 0 27:17 15 2. Hradec Králové 5 4 1 0 0 22:9 14 3. Sparta Praha 7 4 0 0 3 19:15 12 4. Liberec 5 3 0 1 1 17:11 10 5. Třinec 2 2 0 0 0 11:5 6 6. Mladá Boleslav 4 2 0 0 2 13:11 6 7. Karlovy Vary 4 2 0 0 2 10:12 6 8. Olomouc 4 2 0 0 2 9:13 6 9. Vítkovice 3 0 1 1 1 9:10 3 10. Zlín 4 1 0 0 3 5:10 3 11. Brno 2 0 1 0 1 7:10 2 12. Pardubice 4 0 1 0 3 6:14 2 13. České Budějovice 5 0 0 2 3 10:21 2 14. Litvínov 3 0 0 0 3 6:13 0