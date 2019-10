Brno po obratu z 0:2 vyhrálo v dohrávce na ledě Kladna 3:2

Kladno - Hokejisté Kladna podlehli v dohrávce 11. kola extraligy Brnu 2:3. Rytíři vedli po první třetině 2:0, ale hosté díky dvojici Lukáš Kucsera (2+1) a Petr Holík (1+2) skóre otočili. Kometa od domácího debaklu se Zlínem (0:7) neztratila ani bod ve čtvrtém utkání za sebou. Minisouboj velikánů Jaromíra Jágra s Tomášem Plekancem vyhrál z pohledu statistik díky jedné asistenci majitel domácího klubu Jágr.

Jágr s Plekancem se ocitli společně na ledě nejen kvůli focení těsně před začátkem zápasu, ale hned také během prvního střídání při úvodním buly. První větší možnost měl v šesté minutě Valský, jenž najížděl ze strany na gólmana Vejmelku, jenže přestřelil.

Na začátku osmé minuty se proti pravidlům provinil Plekanec. Velkou šanci měli ale hosté, když Austin přišel na útočné modré čáře o puk a Lev jel sám na strážce domácí branky Godlu, ten jeho ránu se štěstím vytěsnil. Vzápětí vykryl betonem také příležitost Orsavy. Jen vteřinu po Plekancově návratu do hry ale zakončil Jágrovu akci Machač a otevřel skóre.

V končící 15. minutě musel Zaťovič na trestnou lavici k Němcovi a Rytíři měli k dispozici 16 sekund přesilovky pět na tři. Během ní si šanci nepřipravili, pak ale při pokračující klasické početní výhodě využil přihrávky Réwaye, jenž se vrátil po delší době do domácí sestavy, střelou z první O'Donnell a zvýšil.

Ve druhém dějství Kometa hodně přidala. Už ve 23. minutě se také hosté dočkali snížení: Svozil po Holíkově vyhraném buly krásně našel Kucseru a situaci už nezachránila ani Godlova robinsonáda. Vrátit Kladno do sedla mohl z prostoru mezi kruhy Zikmund, ale Vejmelka byl proti.

Po polovině zápasu Godla zachránil proti Horkému. O chvilku později zahrozil v krátkém sledu dvakrát Jágr, jenže Vejmelka byl opět připravený. Ve 37. minutě pak Zaťovič při početní výhodě nabil Kucserovi a ten svým druhým dnešním gólem vyrovnal.

V úvodu třetí dvacetiminutovku vybojoval dobře forčekující Valský kotouč, připravil obrovskou šanci pro O'Donnella, ten ztroskotal opět na Vejmelkovi. Na druhé straně dokonal obrat po pěkné individuální akci Holík. Na konci 49. minuty zazvonil Hruška na tyčku.

Další šanci ke zvýšení náskoku promarnil nepřesnou koncovkou Pyrochta. Vyrovnání při stupňujícím se tlaku Rytířů měl na holi Réway. Na závěrečných 82 sekund sáhli domácí ke hře bez gólmana, v níž nevyužil další dobrou šanci Réway a Kladno už porážku neodvrátilo.

Hlasy trenérů po utkání:

David Čermák (Kladno): "Samozřejmě jsme chtěli doma opět bodovat, zvlášť, když byl plný stadion. Vstup do zápasu se nám povedl, měli jsme dobrý pohyb, dostali jsme se do vedení 2:0 a myslím, že ještě i začátek druhé třetiny nebyl špatný, pak jsme ale bohužel udělali velkou chybu po buly při prvním gólu Brna, pak nic neřešící zbytečný faul, čímž jsme pustili Brno do hry. Pak se ukázalo, jak má Brno zkušený tým. Pohlídali si to dozadu a my jsme ve třetí třetině udělali znova zbytečnou chybu a soupeř nás potrestal."

Petr Fiala (Brno): "Věděli jsme, že Kladno doma umí, že ty poslední zápasy hráli velice dobře, i když je museli otáčet. První třetinu jsme trošku zaspali, měli jsme tam tři vyloučení a byli jsme za to potrestáni, když jsme dostali dva góly. Naštěstí od druhé třetiny se ten náš výkon naprosto změnil, měli jsme pohyb a dali jsme i krásné góly. Za ty dvě třetiny pro mužstvo absolutní pochvala. Jsme rádi, že jsme tady získali tři body."

Rytíři Kladno - HC Kometa Brno 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Machač (Jágr, Stach), 17. O'Donnell (Réway, Austin) - 23. Kucsera (Svozil, P. Holík), 37. Kucsera (Zaťovič, P. Holík), 43. P. Holík (Kucsera, O. Němec). Rozhodčí: Pešina, Kika - Ondráček, Ganger. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 5200 (vyprodáno).

Kladno: Godla - B. Nash, Austin, Zelingr, A. Lakos, Barinka, Romančík - Jágr, Stach, Zikmund - Redlich, P. Machač, J. Strnad - Valský, T. Kaut, O'Donnell - Hajný, Melka, Š. Bláha - Réway. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl.

Brno: Vejmelka - Gulaši, Pyrochta, O. Němec, Svozil, Bartejs, Štencel, Malec - L. Horký, Plekanec, Plášek - Kucsera, P. Holík, Zaťovič - Lev, J. Hruška, Orsava - Svačina, Kusko, Jenyš. Trenéři: Fiala, Horáček, Pokorný a Oslizlo.