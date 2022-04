Brno plánuje stavbu horkovodu z elektrárny Dukovany za miliardy korun

Brno - Brno chce kvůli nejistotě ohledně dodávek ruského plynu oživit myšlenku na stavbu horkovodu z jaderné elektrárny Dukovany do Brna. Horkovod dlouhý přes 40 kilometrů by stál odhadem miliardy korun, řekla dnes novinářům primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Podle ní má projekt podporu premiéra Petra Fialy (ODS). Město o horkovodu jednalo s firmou ČEZ, která by mohla být investorem. Podobný projekt firma buduje z Temelína do Českých Budějovic. Teplárny Brno podle ředitele Petra Fajmona zásobují teplem 100.000 domácností odhadem s 250.000 lidmi. V Brně žije zhruba 380.000 obyvatel.

Myšlenka na horkovod vznikla už v minulosti a v roce 2008 byla zpracovaná studie proveditelnosti, ale v roce 2010 byla akce pozastavena, protože v té době nemohlo město podle primátorky garantovat dostatečnou spotřebu. "Jako Brno jsme závislí na ruském plynu. Nedovedeme říct, jaká bude cena plynu a jestli k nám bude plyn z Ruska putovat. Nemáme žádnou jistotu dodávek plynu z Ruska," uvedla Vaňková důvod k oživení myšlenky na horkovod. Rusko koncem února vojensky napadlo Ukrajinu, a proto nyní čelí sankcím západních zemí.

Horkovod z Dukovan do Brna by měřil 42 kilometrů, poté by se rozvedl po Brně. Podle Fajmona teplárny dodávají teplo 100.000 domácnostem. Z 80 procent podnik využívá ruský plyn, z 20 procent vzniká teplo spalováním odpadu. Pokud by horkovod vznikl, byla by postupem času podle Fajmona závislost na ruském plynu nulová.

Podle Vaňkové projekt podporuje i premiér Fiala. "S paní primátorkou jsem o projektu mluvil při nedávné pracovní návštěvě Brna a vyjádřil jsem jeho realizaci plnou podporu. Ve stejném smyslu probíhal i můj rozhovor s panem generálním ředitelem ČEZ," uvedl v tiskové zprávě k projektu předseda vlády. "Pokud existují vhodné podmínky pro bezemisní výrobu elektřiny a tepla zároveň, je to příležitost, kterou musíme využít. Je to zároveň cesta k energetické soběstačnosti pro moravskou metropoli," uvedl ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Pokud se dá projektu vysoká priorita, je podle Vaňkové možné, že by byl horkovod hotový do šesti let. "Bylo by možné na to čerpat dotace až do 40 procent," poznamenala Vaňková. Dotace by mohly být od státu nebo Evropské unie. Podle Vaňkové vznikne pracovní tým složený ze zástupců města a ČEZ, spolupracovat budou i teplárny. V plánu jsou i jednání s okolními obcemi.