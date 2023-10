Brno otočilo zápas s Libercem a vyhrálo 5:2, Moses dal hattrick

Brno - Hokejisté Brna otočili ve 12. kole extraligy zápas s Libercem a zvítězili 5:2, i když po osmi minutách prohrávali po gólech Jaroslava Vlacha 0:2. Hattrickem přispěl k výhře Steve Moses. Kometa poskočila na sedmé místo tabulky o bod za čtvrtý Třinec, který hostí v neděli. Liberec prohrál druhé z posledních šesti utkání a je devátý.

Kometa vstoupila do zápasu aktivně a zasypala libereckého gólmana několika nebezpečnými střelami, které ovšem k brance nevedly. Bílí Tygři nevyužili přesilovku, byť blízko otevření skóre byl Hawryluk, jehož střelu z mezikruží zlikvidoval Furch. Přesto šli hosté do vedení, ke dvěma podobným trefám jim stačilo necelých sto vteřin a jeden střelec. Vlach nejprve prostřelil Furcha z osy hřiště a chvíli poté po vyhraném buly Filippiho.

Brňany inkasované branky nedeprimovaly a nadále se snažili o zteč liberecké branky. Daniel Král však pochytal dvě Zbořilovy trefy i Holíkův pokus.

Domácí tým brzdila nepřesná rozehrávka, což nahrávalo dobré obraně Liberce, stále podporované stabilním výkonem Krále. Kometu nakopla až přesilovka. Nejprve mohl skórovat při svém 800. startu Zaťovič, ale prosadil se až Moses, na jehož dělovku byl Král krátký.

Tlak Brna gradoval a vyrovnání přišlo opět z přesilové hry. Dvouminutový pobyt v obranném pásmu Liberce zakončil další dělovkou od modré Moses a potvrdil dominanci svého týmu ve druhém dějství.

Ve druhé minutě třetí třetiny dal vedoucí gól Brna Vincour, ale radost domácích netrvala dlouho. Liberecký kouč Pešán si vzal trenérskou výzvu a kvůli vysoké holi Zbořila, která trefě předcházela, uspěl a branka byla odvolána.

Už bez jakýchkoliv problémů se Kometa prosadila v 45. minutě. Marcinko vyhrál bully, Zbořil přiťukl puk Kučeříkovi a obránce překlopil svým první gólem v sezoně vedení na stranu domácích.

Bílí Tygři pak nevyužili přesilovku. O vyrovnání se snažili i v závěru, ale jistý Furch s obětavou obranou nápor tým podrželi. Vydřenou výhru Komety potvrdil po brejku po levém křídle Moses, který dal první hattrick v extralize. Do prázdné branky pak ještě zpečetil vítězství Adam Zbořil.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Otoupalík (Brno): "Jsme velice rádi, že se nám podařilo otočit nepříznivý stav po první třetině. Kluci začali dobře bruslit, zvýšili aktivitu, využili jsme dvě přesilovky, které jsme po delší době sehráli velmi dobře. Klíčovým momentem byl třetí gól poté, co nám sudí neuznal Vincourův gól. Nepoložili jsme se, dali jsme třetí branku. Zápas jsme perfektně odbojovali. Kaňkou je zranění Ďalogy, který v polovině zápasu odstoupil, nedohrál ani Kučeřík. Flek hrál po nemoci bez tréninku, ale celý tým to odbojoval a podpořil to Furch v bráně."

Jiří Kudrna (Liberec): "Do zápasu jsme dobře vstoupili, odehráli jsme výbornou první třetinu a hráli jsme takový hokej, jaký jsme chtěli. Zachytávali jsme protiútoky domácích, byli jsme produktivní. Od druhé třetiny jsme se dostali do potíží, dvakrát jsme inkasovali v oslabení, což nám ukázalo, na čem musíme zapracovat. Za stavu 2:2 to bylo o třetím gólu, ten dala Kometa a už si s vývojem poradila. Domácí si po zlepšeném výkonu ve druhé polovině utkání došli pro zasloužené vítězství."

HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 29. Moses (Ščotka, Flek), 38. Moses (Ščotka, Flek), 45. Kučeřík (A. Zbořil, Marcinko), 58. Moses (A.Zbořil) , 59. A. Zbořil (Marcinko) - 7. J. Vlach (Budík), 8. J. Vlach (Filippi). Rozhodčí: Hribik, Pilný - Hnát, Lhotský. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. Diváci: 6433.

Sestavy:

Brno: D. Furch - L. Kaňák, Ščotka, Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga - Moses, Cingeľ, Okál - A. Zbořil, Marcinko, Kohout - Flek, Holík, Zaťovič - Boltvan, Vincour, Jenyš - Horváth. Trenér: Modrý.

Liberec: D. Král - Melancon, M. Ivan, Knot, T. Galvas, Budík, J. Dvořák, Derner - Faško-Rudáš, Filippi, J. Vlach - Flynn, A. Najman, Rychlovský - Hawryluk, Bulíř, J. Pérez - Kelly Klíma, J. Šír, Pekař. Trenér: Pešán.