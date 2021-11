Brno nestačilo na Hradec a podruhé za sebou nebodovalo

Brno - Hokejisté Brna prohráli ve 27. kole extraligy s Hradcem Králové 1:3 a podruhé za sebou vyšli bodově naprázdno. Nepřispěli tak majiteli klubu Liboru Zábranskému k oslavě 300. odkoučovaného zápasu svého týmu mezi elitou. Hradec rozhodl o své výhře ve druhé třetině, rehabilitoval se tak za páteční domácí debakl se Spartou (3:8) a pojistil si druhou příčku, Kometa zůstává třináctá.

V brněnské brance se poprvé po svém příchodu z Olomouce představil Jakub Sedláček a v prvním dějství musel čelit tlaku při hradeckých přesilovkách a několika ošemetných střelách, s nimiž si v klidu poradil.

Čisté konto držel na druhé straně držel finský gólman Kiviaho i proto, že Kometě chyběla vedle přesnosti v zakončení i lepší kombinace, kterou by si střelecké příležitosti připravila. Do šance se tak dostal při nájezdu pouze obránce Ďaloga a při dorážce u brankoviště Rákos.

Jako první se prosadili Královéhradečtí, když pěknou kombinaci zakončoval do odkryté branky McCormack. Hosté si pak vytvořili herní převahu a v přesilové hře ji korunoval gólem od modré čáry obránce Blaine.

Brno i v téhle fázi zápasu těžko hledalo souvislou herní tvář, jedinou šanci druhého dějství měl na hokejce Horký, ale po nájezdu trefil jen tyč. Domácí se dočkali až na konci přesilovky, kdy v nepřehledné situaci dotlačil Horký puk za záda Kiviaha.

Místo snahy o vyrovnání vyrobili domácí hráči v úvodu třetí třetiny několik chyb, jednu z nich využil při vlastním oslabení střelou z mezikruží Jank a získal pro Východočechy dvoubrankové vedení. To pro ně bylo signálem k ještě většímu zpevnění obrany, na což Kometa těžko hledala recept a prohrála tak s týmem Mountfieldu i podruhé v sezoně.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kalous (Brno): "Nás tato ztráta mrzí, pro nás má každý bod v situaci, v jaké jsme, cenu zlata. Nepovedlo se nám vyhrát, jsem hodně naštvaný a zklamaný za to, co jsme dnes předvedli. Místo toho, abychom rozdávali radost těm fanouškům, co mohli přijít, tak si to komplikujeme. Na pozici, na které jsme, musíme bojovat jinak. To jsem postrádal, už jsme s Liborem Zábranským hned po utkání důrazně mluvili k hráčům, že jsme nedělali věci, které se mají dělat. Doufám, že si to všichni uvědomí co nejdříve."

Ladislav Čihák (Hradec Králové): "My jsme rádi, že jsme odčinili ostudnou prohru se Spartou, obzvlášť cenné je to, že to bylo na Kometě. Polepšili jsme se ve věcech, které jsme si vytýkali. První třetina byla z naší strany dobrá, ve druhé jsme šli do vedení, ale na jejím konci jsme udělali hloupý faul a dostali jsme v oslabení gól. Ve třetí třetině jsme to prostřelili a získali jsme tři body. Do ideálního zápasu to mělo daleko, ale pro mě je cennější, že jsme se zlepšili ve věcech, které jsme nedělali dobře v minulých utkáních, to byly osobní souboje a černá práce pro tým. To tam dnes bylo."