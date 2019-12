Brno na druhý svátek vánoční vyzve v hokejové extralize Spartu

Praha - Hokejisté Brna přivítají ve čtvrtečním 30. extraligovém kole vedoucí Spartu. Celkem se bude na druhý svátek vánoční bojovat o body na šesti stadionech. Druhý Liberec, který při třech zápasech k dobru ztrácí na Pražany čtyři body, vyzve čtvrtou Mladou Boleslav, jež má na kontě jen o bod méně. Poslední Pardubice čeká východočeské derby proti Hradci Králové. Ambiciózní hosté prohráli poslední čtyři utkání.

Kometa ztratila čtyři z posledních pěti zápasů, které odehrála shodně venku. A i kvůli tomu má čtyřbodové manko na první šestku. Poslední porážka přišla v neděli v prodloužení na ledě Mladé Boleslavi. "Bodu si přesto vážíme, neboť oproti jiným zápasům jsme předvedli dobrý výkon," prohlásil trenér Kamil Pokorný.

Sparta si v neděli poradila s obhájcem titulu Třincem. Dvěma góly si Pražané pomohli v přesilovkách, které jim přitom před reprezentační přestávkou příliš nešly. "O pauze jsme je trochu potrénovali, sedli jsme si, museli jsme si říct určité věci. Přišlo mi, že nikdo neví, co tam má dělat," uvedl útočník Vladimír Růžička.

Liberec bodoval už třináctkrát za sebou, z toho navíc hned dvanáct duelů vyhrál. "V kabině máme výbornou atmosféru, sbíráme body, všechno se na sebe nabaluje. Je to hodně pozitivní. Když se budeme držet našeho herního plánu, tak nevidím důvod, proč by třináctka měla být nešťastná," uvedl reprezentační útočník Radan Lenc.

Mladá Boleslav vyrazí k jen 50 kilometrů vzdálenému rivalovi s výrazně kratší bodovou sérií, která čítá tři zápasy. S Bílými Tygry zatím Středočeši v sezoně neuhráli při dvou měřeních sil ani bod.

Pardubice ztrácí před východočeským derby na předposlední Vítkovice pět bodů. Mohlo být ještě hůře, kdyby Dynamo skvělým finišem v Litvínově nevybojovalo alespoň bod. "Pro nás bylo důležité, že jsme vysloveně neztratili kontakt. Změny, které chceme, budou nějakou dobu trvat. Samozřejmě bychom chtěli, aby byly patrné hned, ale jsme trpěliví. Budeme se rvát, co to půjde, až do samotného konce. Věříme, že si to uhrajeme," řekl asistent trenéra Michal Mikeska.

Královéhradečtí hokejisté se pokusí odvrátit další porážku, kterou by vyrovnali pětizápasovou šňůru proher, již si prožili shodou okolnosti v období kolem první reprezentační přestávky. Mountfield tlačí bota v ofenzivě - během neúspěšné série dal za 245 minut hry dohromady pouhé tři góly. Ke zlepšení má dopomoci Jakub Lev z Komety Brno, jenž přišel výměnou za jiného útočníka Daniela Rákose. Oba hráči přestoupili nastálo.

Na druhé místo může za určitých okolností vyskočit i Plzeň, základní podmínkou pro Indiány je ale výhra nad Zlínem. Na měsíční hostování z Mladé Boleslavi posílil Škodu útočník Dominik Pacovský.

Olomouc dala sice šest gólů ve Zlíně, ale i přesto nedosáhla při porážce 6:8 na bodový zisk. "Pro nás je každý bod zlatý a škoda, že jsme něco neodvezli," mrzelo útočníka Zbyňka Irgla, jehož tým se pokusí přibrzdit rozjeté Karlovy Vary.

Energie se radovala z výhry už pětkrát za sebou. "Jsme rádi za bodový zisk v předvánočním období, který jsme získali, protože s tak těžkými soupeři je to nadstandardní počin," pochvaloval si asistent trenéra Tomáš Mariška.

Kladno žije před utkáním s Vítkovicemi nadějí, že by se mohl po necelém měsíci vrátit na led uzdravený Jaromír Jágr. "Začínám si pomalu sám trénovat a věřím, že si to v nejbližších dnech vyzkouším. Abych byl úplně přesný, to si netroufnu říct. Zkusil bych třeba 26. prosince, ale nejsem si jistý," řekl opatrně Jágr před pár dny klubovému webu.

Ostravané utekli Pardubicím díky sedmi bodům z posledních devíti utkání. "Musíme každý trénink a každý zápas dřít naplno. Teď prostě není prostor na to, abychom něco vypouštěli nebo se nějak bavili, teď je to o tvrdé práci. A úkol zní jasně, dostat se k desítce a těch vod se držet. Ale bude to bolet, protože to není snadné," prohlásil brankář Miroslav Svoboda.

Zápas mezi Litvínovem a Třincem se bude kvůli účasti Ocelářů na Spenglerově poháru dohrávat až 19. února.