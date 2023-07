Brno může stavět multifunkční halu, EK schválila zapojení veřejných zdrojů

Brno - Brno může stavět multifunkční halu téměř za šest miliard korun. Evropská komise potvrdila, že ji lze stavět s podporou veřejných zdrojů, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí města Filip Poňuchálek. Město chce začít se stavbou v západní části výstaviště letos, zbývají poslední administrativní kroky. Hala pro 13.000 diváků má sloužit primárně hokejové Kometě, ale zároveň pro pořádání jiných sportovních a kulturních akcí. Město si na stavbu půjčí také 2,2 miliardy korun od České spořitelny.

"Evropská komise konstatovala, že jde v případě multifunkční haly o přiměřenou podporu, která je nezbytná a vhodná pro posílení sportovních a kulturních ekonomických činností přispívajících k hospodářskému rozvoji celého regionu," uvedla ve zprávě primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Město na stavbu získá také dotaci půl miliardy korun - 300 milionů od Národní sportovní agentury a 200 milionů od Jihomoravského kraje. Zbylé náklady musí pokrýt z vlastních zdrojů, tedy z rozpočtu a z úvěru. Při schvalování úvěru červnovým zastupitelstvem radní Petr Kratochvíl (ODS) novinářům řekl, že v částce 5,76 miliardy korun na stavbu je miliardová rezerva. Úvěr od České spořitelny bude město splácet do roku 2050. Úrok činí 4,87 procenta a město tak přeplatí půjčenou částku o 1,7 miliardy korun.

Původní záměr města byl, aby halu provozoval soukromý subjekt, který s městem uzavře nájemní smlouvu a bude městu každoročně odvádět smluvenou částku. Nikdo takový se však nenašel. Proto město rozhodlo, že provoz zajistí nová městská společnost Arena Brno, která bude postupně podle potřeby nabírat zaměstnance. K dispozici má město finanční analýzu, v níž se kalkuluje s počty sportovních zápasů i koncertů, s počty diváků, s příjmy za pronájem skyboxů a dalšími příjmy. Vedení města věří, že hala zisk generovat bude. Pokud však bude vykazovat ztrátu, bude se sanovat z městského rozpočtu, uvedla Vaňková. Kratochvíl řekl, že město chce i v budoucnu usilovat o to, aby se našla komerční společnost, která bude halu provozovat.

Proti stavbě haly za současných podmínek se dlouhodobě vymezovala opozice, která poukazuje na to, že nikdo nechce halu provozovat. Piráti poukázali na to, že aby město mělo peníze na stavbu haly, rozprodává kvůli tomu majetek a omezuje ostatní služby. Matěj Hollan (Zelení a Žít Brno) uvedl, že město kvůli tomu zastavilo jiné projekty. Naopak Kratochvíl uvedl, že je hrdý na to, že se hala stavět bude.