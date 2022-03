Brno má ve školách 11 tříd pro Ukrajince, další školy nabízí ještě 1100 míst

Brno - Brno dnes otevřelo pro ukrajinské děti 11 tříd s 300 místy. Šest tříd je v nevyužité budově v Cacovické ulici, tři v ZŠ Čejkovická a dvě v ZŠ Merhautova, řekl dnes novinářům primátorčin náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL). Dalších 1100 míst mají jiné základní školy ve svých třídách s českými dětmi. Podle Hladíka už do škol v Brně chodí asi 500 ukrajinských dětí, tento týden město počítá, že počet příchozích překoná 1000. Ukrajinci prchají ze země, kterou napadlo Rusko. Válka trvá od konce února, do různých zemí Evropy prchly už miliony lidí.

V Cacovické ulici je prázdná školní budova, která spadá pod ZŠ J. A. Komenského na náměstí Republiky. Původně mělo město objekt od září pronajmout, nyní ho ale využilo pro vytvoření kompletních ukrajinských tříd. K dnešnímu dni přišlo 15 dětí, celkem je ale v místě šest tříd. "Naším cílem je dělat samostatné menší třídy. Pokud tady děti zůstanou, můžeme je od září integrovat do tříd ve školách ve městě," uvedl Hladík.

Celkem má Brno k dnešku 11 ukrajinských tříd, šest na Cacovické, tři na Čejkovické a dvě na Merhautově. Dalších 1100 míst je na jiných školách v klasických třídách. "Mnoho tříd je ale plných a dětí je hodně. Pokud to nebude stačit, máme připravené až čtyři další budovy, kde bychom byli schopni rozjet základní vzdělávání," řekl Hladík.

Do brněnských škol chodí asi 500 ukrajinských dětí dětí, v týdnu město očekává, že počet přesáhne 1000. Zaregistrovaných se zájmem o docházku je podle Hladíka už 2000 dětí. Náměstek však upozornil, že rodiče po příchodu do země nemají povinnost zapsat děti až 90 dnů, proto se počet může později zvýšit. Město také pracuje s tím, že v asistenčním centru na výstavišti, v hotelu Myslivna a v židenických kasárnách, kde jsou ubytovaní Ukrajinci, budou pro děti fungovat školní adaptační skupiny s nasmlouvanými lektory. Hladík zmínil, že by se dále otevírala i možnost výuky například v různých kancelářích nebo zasedacích místnostech, které by se přidružily k některé ze základních škol.