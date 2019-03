Brno - Hokejisty Komety dělí už jen jedno vítězství od postupu do semifinále play off extraligy. V dnešním třetím čtvrtfinále Brno porazilo před vlastním publikem Hradec Králové 2:1, když obě branky vstřelil Peter Mueller. Za hosty ve druhém dějství vyrovnával Roman Kukumberg. Úřadující mistr tak vede v sérii 3:0 a o postupu může rozhodnout v sobotním zápase, který se hraje opět v Brně od 19 hodin.

Domácí nastoupili v totožné sestavě jako v předchozích duelech na východě Čech, v brance Mountfieldu nahradil Pavelka Maxwella a v centru prvního útoku hrál místo zraněného Koukala Rákos.

"Seděli jsme s klukama a řekli jsme si, že se nesmíme rozptylovat řečněním a zbytečným vylučováním," naznačil gólman Jaroslav Pavelka cíle, s nimiž hosté do zápasu šli.

Úvodní minuty byly velmi opatrné, na obou celcích byla patrná snaha nedostat gól. Příležitostí ke skórování nebylo příliš ani na jedné straně. Čiliak se nejvíce zapotil při střele Zámorského a následné dorážce Smoleňáka, Pavelka se na druhé straně musel mít nejvíce na pozoru při Eratově pokusu po ideálním přihrávce od Orsavy.

Kometa v Hradci oslňovala hlavně v přesilovkách a v početní převaze udeřila i na začátku druhé třetiny. Nacvičenou rychlou kombinaci první formace uklidil za Pavelkova záda bez přípravy Mueller, který dal třetí gól v sérii.

Hradec i ve třetím čtvrtfinále prohrával a musel směrem dopředu přidat. Miškař nejprve trefil tyč, aby pak hosté zužitkovali jednu z mála chyb domácí defenzívy. Štencelovu rozehrávku zachytil ještě v útočném pásmu Nedvídek, poslal puk na Kukumberga, který překonal Čiliaka.

Zápas od té chvíle nabídl mnohem atraktivnější podívanou, v níž měli blíže ke druhé brance hosté. Smoleňák trefil ovšem jen tyč. V závěru druhé třetiny prokázal smysl pro fair play domácí kapitán Čermák, když se přiznal sudímu, že vlastního spoluhráče podrazil on a nikoliv hradecký hráč, který tak nemusel na trestnou lavici.

Na začátku třetího dějství se do vyložené šance dostali Orsava s Eratem, ale před Pavelkou jim nevyšla kombinace a druhý gól Komety se tak nezrodil. Vyrovnaná partie pokračovala i v dalším průběhu, útočné akce se střídaly na obou stranách, ale žádná z nich nenesla punc vyložené šance.

Ta přišla až v 54. minutě, kdy Filip Pavlík fauloval Erata a nařízené trestné střílení suverénně proměnil Mueller. "Myslel jsem, že pojede Martin Erat, protože byl faulovaný. Myslel jsem, že taková jsou pravidla, ale pak jsem slyšel svoje jméno, že mám jít. Chtěl jsem to rozhodnout pro tým, byla to unikátní šance, zvlášť v zápase play off," uvedl Mueller.

Hradec vrhnul všechny síly do útoku, Pavelku odvolal už tři minuty před koncem. Brno třikrát zkoušelo trefit prázdnou branku, ale neuspělo. Čiliak ale druhý gól nepustil a Kometa duel vyhrála. "Zase nás podržel skvělými zákroky Čiliak," ocenil výkony slovenského gólmana trenér domácích Kamil Pokorný. "Je to obrovská škoda, že to tak dopadlo. Rozdíl není tak veliký, aby to bylo po třech zápasech 3:0 pro Brno," uvedl Pavelka.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Jsou to typické zápasy play off, v úvodní třetině předváděla obě mužstva opatrný hokej, po našem gólu se to trochu víc rozjelo, soupeř po našem zaváhání vyrovnal. Ve třetí třetině nás podržel Čiliak, hráli jsme hodně obětavě a přišel moment, na který jsme čekali. Věděli jsem, že to asi bude o jednom gólu, který dal z trestného střílení Peter Mueller. Obětavostí a nasazením jsme si došli pro vítězství, ke kterému nás dohnali fantastičtí diváci."

Tomáš Martinec (Hradec): "Viděli jsme vyrovnaný zápas, dnes nevyhrál lepší tým, ale šťastnější tým. Hráči odvedli z pohledu nasazení vynikající práci, ale stále nás trápí koncovka. Zase jsme měli spoustu šancí, kdy jsme mohli jít do vedení. Je to 3:0, ale my se dobře připravíme na sobotní zápas a budeme chtít vrátit sérii ještě do Hradce. Nic nebalíme."

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 3. zápas:

HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 21. Mueller (Zaťovič, P. Holík), 54. Muller z trestného střílení - 29. Kukumberg (Nedvídek). Rozhodčí: Hodek, Pražák - Hynek, Špůr. Vyloučení: 4:4, navíc Štencel - Zámorský oba 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno). Stav série: 3:0.

Sestavy:

Brno: Čiliak - O. Němec, Baranka, Štencel, Gulaši, Z. Michálek, Bartejs, Malec - Mueller, P. Holík, Zaťovič - M. Erat, J. Hruška, Orsava - Vondráček, L. Čermák, Dočekal - Köhler, Kusko, Mallet. Trenéři: L. Zábranský, Horáček a Pokorný.

Hradec Králové: J. Pavelka - Zámorský, Linhart, Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Graňák, Štindl - Smoleňák, Rákos, M. Chalupa - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Paulovič, Bičevskis, Miškář - Vopelka, Kukumberg, Nedvídek. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.