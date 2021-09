Brno hostilo MS ve standardních tancích, Češi skončili desátí

Brno - Zaplněná brněnská hala ve Vodově ulici dnes sledovala první mistrovství světa ve standardních tancích v Česku. Český pár z Brna Tara Bohak a David Odstrčil svůj finálový sen nenaplnili a vypadli v semifinále, skončili desátí. Během odpoledne porotci postupně vybrali ze 68 párů 24 a večer už jich v soutěži pokračovalo jen 12 v semifinále a posléze šest párů ve finále. Vítězi se stali Litevci Evaldas Sodeika a Ieva Zukauskaiteová.

Součástí byl i Pohár partnerských měst. V něm usilovali o prvenství tanečníci z partnerských měst Brna, například z Bratislavy, Kaunasu či Moskvy, řekl ČTK za organizátory z DSP Kometa Brno Jan Tománek.

Jelikož jde o jednu z prvních pocovidových velkých mezinárodních kulturně-sportovních akcí v Brně, byla podle Tománka atmosféra velice vřelá a přátelská. "Lidé jsou rádi, že tu mohou být. Přijelo a soutěží všech 68 párů i přes různé problémy, které jsou kvůli covidu v zahraničí," řekl odpoledne Tománek. Večer hnala za úspěchem domácí pár plná hala.

"I když do finále český pár nepostoupil, jedná se o druhý nejlepší výsledek českého tanečního sportu v historii. Pro třicetiletého Davida Odstrčila to byla poslední amatérská soutěž," uvedl Tománek. Druhý český pár, Marina Makarenko a Jakub Brück, skončil při debutu mezi dospělými na 30. místě. To je podle Tománka nadějný výsledek do budoucna.

Odpoledne se konala také soutěž World Open v latinskoamerických tancích, kterého se účastnili jiní soutěžící, než ti, kteří přijeli představit své umění ve standardních tancích. Ti museli během dne tančit waltz, tango, valčík, slowfox a quickstep. Zatímco během dne se v prvních kolech tancovalo ve skupinách, finále se tančilo sólo, tedy každý pár byl na parketu sám. Z každé země mohly soutěžit dva páry.