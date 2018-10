Plzeň - Hokejisté Brna zvítězili v 15. kole extraligy na ledě Plzně 4:2 a připsali si třetí výhru za sebou. Branky padaly především v rušné úvodní dvacetiminutovce, během níž sice domácí pracně smazali dvougólové manko, ale nakonec vítěznou trefu zaznamenal 28 vteřin před první sirénou Lukáš Kašpar, jenž navíc potvrdil šesté vítězství Komety z posledních osmi zápasů trefou do prázdné branky. Západočeši naopak nebodovali již potřetí v řadě.

Plzeňští trenéři po dvou porážkách pozměnili složení útočných formací a Indiáni důrazným napadáním dostávali hosty pod tlak. V osmé minutě po zaváhání v rozehrávce Komety ale Stach zblízka vypálil jen do levé tyče. O chvíli později stejnou část brankové konstrukce trefil i Jakub Kindl ranou od modré čáry. Brňané se směrem dopředu připomněli až během druhé přesilovky a krátce po jejím skončení ve 12. minutě skóroval dorážkou vlastní střely Čermák.

O 43 vteřin později navíc zkušený Kratěna rychlý brejk Komety zastavil pouze za cenu faulu a z následného trestného střílení zvýšil Zaťovič na 0:2. Náskok však hosté neudrželi ani minutu, když Čerešňákovo nahození propadlo díky cloně hráčů před Vejmelkovou brankou až do sítě. Hosté mohli záhy odpovědět, gólman Milčakov však dokázal zastavit Zaťovičovu dorážku.

Probuzení domácí pokračovali v náporu a 49 vteřin před první sirénou po přihrávce Straky od zadního mantinelu zblízka srovnal na 2:2 Stach. Nerozhodný stav ale vydržel pouhých 22 sekund - po přesné asistenci Ondřeje Němce do jízdy zakončil z levého kruhu precizně Kašpar.

Na začátku prostřední části po kombinaci s Hruškou Mikuš v dobré pozici zamířil mimo branku, kterou už po přestávce hájil Frodl. Hráči Komety se snažili především nechybovat v defenzivě. Indiáni sice zjednodušili hru, ale srážely je kombinační nepřesnosti. Kracík v polovině utkání přečíslení dvou na jednoho pokazil slabou střelou. Další šanci si Západočeši přes důraznou obranu Komety připravili až před druhou sirénou, kdy Stach rychlým objetím branky Vejmelku nepřekvapil.

Herní obraz se nezměnil ani v závěrečné dvacetiminutovce, kdy se nervózní domácí pokoušeli vyrovnat a hosté poctivě bránili. Během početní výhody Komety Frodl stačil vyrazit nebezpečný pokus Kašpara. Na druhé straně v 50. minutě po střele nekrytého Eberleho potřetí v zápase levá tyč zachránila Vejmelku a neujala se Kracíkova teč. Plzeňští ještě sevřeli Kometu v téměř dvouminutové power play, nakonec však jen inkasovali do prázdné branky z Kašparovy hole.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Rychle jsme bohužel prohrávali 0:2. Šli jsme si potom za tím a vyrovnali jsme. Vzápětí jsme po chybě inkasovali třetí gól. Musím pokárat hráče za čtyři útočné fauly, to je proti týmu jako je Kometa problém. Oslabení jsme přesto odbránili. V útoku jsme se snažili tlačit do brány, ale je to pořád bezzubé. Puky se nám tam neodrážejí. Měli jsme rozhodnout v přesilovkách. Kometa si už jako zkušený mančaft závěr pohlídala. Soustředili se na defenzivu a pak už je to těžké. Musíme pracovat dál a já věřím, že se to otočí. Není důvod k panice, v první čtvrtině ještě nikdo extraligu nevyhrál."

Kamil Pokorný (Brno): "Zápas zahájila brankově divoká první třetina, zvonily tam i tyčky. Důležitý byl gól do šatny Lukáše Kašpara. Ve druhé třetině musím pochválit naší bránící čtveřici, která výborně zvládla oslabení. Nepřijeli jsme si sem zahrát, ale ukázali jsme, že chceme vyhrát. Rozhodla velká týmovost, byl to odbojovaný zápas. Jsme rádi, že si vezeme tři body."

HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno 2:4 (2:3, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 14. Čerešňák (V. Němec, Kodýtek), 20. Stach (P. Straka, Nedorost) - 12. L. Čermák (Vejmelka), 13. Zaťovič z trest. střílení, 20. Kašpar (O. Němec), 60. Kašpar (Köhler, J. Mikuš). Rozhodčí: Hodek, Kika - Klouček, Lhotský. Vyloučení: 6:5. Bez využití. Diváci: 5015.

Plzeň: Milčakov (21. D. Frodl) - Jones, J. Kindl, Čerešňák, Allen, Kaňák, Vráblík, Pulpán - Gulaš, Kracík, Eberle - P. Straka, Nedorost, Stach - Kratěna, Preisinger, Indrák - V. Němec, Kodýtek, D. Kindl. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a J. Špaček.

Brno: Vejmelka - O. Němec, J. Mikuš, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, Kučeřík - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Horký, L. Čermák, Kašpar - Mallet, J. Hruška, Plášek - Köhler, R. Zohorna, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček, Pokorný a Oslizlo.