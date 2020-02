Brno dá na letošní motocyklovou Grand Prix 30 milionů korun

Brno - Brněnští zastupitelé dnes schválili poskytnutí třicetimilionového příspěvku na pořádání letošního ročníku motocyklové Grand Prix České republiky. Jedná se o poslední z pěti ročníků, na něž má smlouvu spolek města a Jihomoravského kraje s promotérem seriálu mistrovství světa Dornou. Další budoucnost závodů v Brně na Masarykově okruhu je nejistá.

Novinkou proti předchozím ročníkům je možnost spolku nasmlouvat si reklamu, z níž by mohly plynout dodatečné příjmy. V předchozích ročnících měla toto právo pouze Dorna a spolek neměl z reklamních příjmů ani korunu.

Několik měsíců po skončení loňských srpnových závodů nebylo jasné, zda se letošní ročník uskuteční kvůli zpoždění plateb za tzv. zalistovací poplatek promotérovi. Spolek nakonec veškeré závazky uhradil.

Loni činil poplatek 111 milionů korun, letos půjde zhruba o 120 milionů. Krajský hejtman Bohumil Šimek (ANO) dříve uvedl, že stát by měl prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj poskytnout 55 milionů korun, kraj počítá s 30 miliony stejně jako město. "Opět musím zopakovat, že příspěvek státu by měl být vyšší," řekla novinářům primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Na závody od roku 2021 zatím neexistuje žádná smlouva a hovoří se o tom, že Dorna zalistovací poplatek zdvojnásobí na zhruba 230 milionů korun. Podle Vaňkové by nebylo v silách města a kraje takové peníze zaplatit v případě, že by nezaplatil vyšší náklady stát.

Před několika dny se uskutečnila první schůzka, na které Vaňková a hejtman Bohumil Šimek (ANO) jednali se zástupci Dorny. "Podmínky by měly být jiné a poplatek by se měl navýšit. Ale snažíme se dojednat částku, která bude pro spolek přijatelná. Ale bez výrazné pomoci státu to (konání závodů) není příliš reálné," řela Vaňková. O konkrétních sumách zatím nechtěla hovořit. Nejpozději v červnu by ale podle ní měla být jednání u konce.

Politici platby z veřejných rozpočtů dříve obhajovali studií. Z ní vyplývalo, že návštěvníci, kteří přijedou do Brna utrácet, státu přinesou více, než zaplatí stát a samosprávy. Je ale otázka, zda to bude platit i v případě dvojnásobně vyššího zalistovacího poplatku.

Brno letos rozdělí vrcholovým sportovcům 67,5 milionu korun. Na dnešním zasedání to schválilo městské zastupitelstvo. Je to skoro o dva miliony korun více než v loňském roce. Peníze dostanou například hokejisté Komety, fotbalisté Zbrojovky a další sportovci. Využijí je na platy, materiál, zápasy i cestovné.

Zájemci mohli žádosti o peníze na letošní rok podávat loni v listopadu. Město jich obdrželo 67. Podpory se dočkají kolektivní i individuální sporty. "Ve srovnání s minulým rokem navyšujeme podporu o 1,75 milionu korun na 67,5 milionu korun. Peníze mohou kluby použít například na částečné pokrytí platů členů realizačního týmu, na masérské služby, služby psychologa a fyzioterapeuta, na pronájem sportovišť, cestovné, zdravotní péči a také na stravu, ubytování, materiální vybavení nebo zajištění utkání," uvedl už dříve radní pro sport Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).

Organizace k žádosti dokládaly například podklady prokazující úroveň sportovní výkonnosti a dosažených výsledků, informace o propagaci v tisku nebo divácké návštěvnosti. Dále žadatelé dokládali finanční plán nákladů spojených s přípravou a účastí na soutěžích vrcholových sportovců.

Peníze dostanou například hokejisté Komety, fotbalisté Zbrojovky, dále kluby házené, basketbalu, volejbalu, baseballu nebo florbalu a další sportovci.