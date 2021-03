Brno dá centru 38 milionů na vrácení peněz za lístky na MotoGP

Brno - Brno poskytne Turistickému informačnímu centru města Brna (TIC) přes 38 milionů korun na vrácení peněz lidem za vstupenky na loňskou motocyklovou Grand Prix, která se kvůli pandemii koronaviru jela bez diváků. Rozhodli o tom dnes zastupitelé. V oběhu je přes 16.000 lístků v celkové hodnotě přes 36 milionů, zbylé peníze půjdou na úhradu personálních a dalších nákladů spojených s vyplácením peněz. Závody v Brně loni po desítkách let skončily a letos už nebudou. Pořadatelský spolek by měl jít do insolvence.

Poskytnutí peněz TIC formou návratné finanční výpomoci na dobu minimálně tří let schválilo 36 zastupitelů, nikdo nebyl proti a tři se zdrželi. Ředitelka TIC Jana Janulíková ČTK řekla, že na některé držitele lístků má organizace kontakt a osloví je, další se musí přihlásit sami. K vrácení peněz jim poslouží formulář na webu centra.

Primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) novinářům řekla, že vyplácení peněz za lístky začne už příští týden. "Každému, kdo se přihlásí, budou vráceny peníze ze sta procent. Musí jen formálně prokázat, že si vstupenky skutečně koupil," uvedla Vaňková. V řádu dnů nebo týdnů by měl jít spolek do insolvence.

V posledních pěti letech pořádal Velkou cenu spolek města a kraje. Loni se měl podle původní smlouvy konat poslední ročník. Kvůli pandemii koronaviru se ale akce uskutečnila bez diváků, přestože už lidé měli koupené lístky. Promotér MS Dorna kvůli akci bez diváků snížila zalistovací poplatek za licenci z původních více než čtyř milionů eur (kolem 110 milionů korun) na jeden milion eur (asi 27 milionů korun). Nad rámec původní smlouvy vznikla dohoda na uspořádání závodů i v letošním roce za cenu šest milionů eur (162 milionů korun), přičemž na nich lidé mohli uplatnit nevyužité lístky na loňský ročník.

Dorna ale požadovala opravu dráhu za zhruba 100 milionů, na povrch trati si loni stěžovali jezdci. Město ani kraj ale s ohledem na dopady pandemie do rozpočtů nemají na opravu peníze. Navíc zástupcům kraje a města vadilo, že Dorna chce zvýšit zalistovací poplatek na devět milionů eur (asi 243 milionů korun). Proto město i kraj rozhodly, že se letos závody nepojedou a spolek může jít do insolvence, z níž by vyplynula úhrada jen části závazků. Dorně má dát spolek 27 milionů.

Vypořádat musí i vlastníka okruhu Automotodrom Brno, který podle města požaduje úhradu neobjednaných oprav za 22 milionů nebo nájem 27 milionů za závody, které letos nebudou. Právě neúspěšná jednání s Automotodromem o snížení požadavků vedla k tomu, že zastupitelstva schválila insolvenci. Podle Vaňkové se do insolvenčního řízení přihlásí i TIC, což bylo jednodušší s ohledem na to, že je to jedna organizace namísto mnoha diváků. TIC i spolek si na to nechaly dělat právní posudek, že je postup v pořádku.