Brno - Brno chce vyčlenit dalších 60 bytů pro sociální bydlení lidem a rodinám s dětmi v bytové nouzi. Novinářům to dnes řekl náměstek primátorky Oliver Pospíšil (ČSSD). Schválit to musí zastupitelstvo. Město pak může žádat o dotace ze dvou výzev ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Získat může téměř 25 milionů korun. Původně chtělo město nabídnout až 120 bytů, ale kvůli podmínkám jedné z výzev snížilo počet na polovinu. Kritizuje to bývalý náměstek primátora Matěj Hollan (Žít Brno). Nyní má Brno bezmála 200 sociálních bytů.

Projekty na ukončování bezdomovectví zavedlo hnutí Žít Brno za minulé koalice vedené hnutím ANO. Inspirovala se tím další města, která se mohou snažit o dotace z MPSV. Po volbách nastoupila v Brně nová koalice vedená ODS, strana měla k projektům ukončování bezdomovectví výhrady. Nakonec ale rada složená z ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD projekty na zabydlování jednotlivců a rodin v nouzi schválila.

Peníze z ministerstva nemohou jít do oprav nebo vybavení bytů, lze je použít například na práci sociálních pracovníků. Z jedné ministerské výzvy by Brno mohlo čerpat až 17 milionů ve spojitosti se 40 byty, které chce dát lidem v bytové nouzi, například matkám samoživitelkám, seniorům, rodinám s dětmi nebo mladým lidem vycházejícím z ústavní péče. Z druhé výzvy může Brno získat přes sedm milionů v souvislosti s 20 byty, které by měly připadnout lidem bez přístřeší. Původně chtělo město u této výzvy žádat o podporu na 80 bytů. Podmínkou výzvy je ale to, že musí být 70 procent bytů mimo vyloučenou lokalitu.

Brno má skoro 30.000 bytů, většinu ale mají ve správě městské části. Magistrát má podle Pospíšila na starosti asi 600 bytů, v nichž je malá fluktuace, takže by nebyl schopný zajistit požadované byty mimo vyloučenou lokalitu. Musí je získávat od městských částí. "Z minulosti víme, že jsou k projektům sociálního bydlení opatrné kvůli negativním vlivům," dodal Pospíšil.

Podle Hollana je 20 bytů pro lidi bez domova málo. "Je nepochopitelné, proč koalice ODS a Pirátů dá na tyto účely jen 20 bytů. Nedá se to považovat za skutečné řešení bezdomovectví. Městu se ročně uvolní 600 bytů, kolem 170 jen městské části Brno-střed, kterou také řídí ODS. Nerozumíme zejména Pirátům, kteří se na celostátní úrovni zasazují o přijetí zákona o sociálním bydlení, v Praze oznámili, že vyřeší bezdomovectví všech rodin, a v Brně Piráti sedí v koalici, která neumí poskytnout víc než 20 bytů," uvedl Hollan.

Náměstek primátorky Tomáš Koláčný (Piráti) ČTK řekl, že by si uměl představit i více bytů, ale radnice musela postupovat s ohledem na danou podmínku a s vědomím, že volné byty jsou hlavně v městských částech Brno-střed a Brno-sever. Mnoho z nich leží právě ve vyloučené lokalitě, a nelze je tedy použít. Koláčný ale nechá prověřit variantu, že by se u první méně přísné výzvy vyčlenilo namísto 40 bytů 50.