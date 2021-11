Brno chce dát do pěti let na stovky střech solární panely za 1,2 miliardy

Brno - Brno plánuje, že do pěti let umístí na stovky střech solární panely odhadem za 1,2 miliardy korun. Chce tím snížit emise oxidu uhličitého (CO2) a ušetřit za energie. Novinářům to dnes řekl primátorčin náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL). Kvůli tomu vznikne dceřiná společnost městské firmy Sako Brno, která ponese název Sako Brno Solar. Bude se starat o projekty, instalace a provoz panelů. Město je chce dávat na své domovy seniorů, polikliniky nebo bytové domy. Cena elektřiny by tak byla stejná asi na 30 let po dobu životnosti panelů. Město by mohlo ušetřit milionové částky a úsporu by mohli pocítit i lidé.

Pokud akciovou společnost schválí zastupitelé na prosincovém zasedání, vznikne k 1. lednu příštího roku. Měla by čtyři členy představenstva pro zástupce současné koalice na magistrátu a pět zástupců v dozorčí radě, kde by bylo jedno místo i pro opozici, uvedl Hladík. Koalici tvoří ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD. V opozici je ANO a SPD:

Panely by se měly nejprve objevovat na městských organizacích jako domovy seniorů, polikliniky, bytové domy a později třeba i školy, časem by je mohli využít i vlastníci bytových domů. K tomu je ale potřeba úprava zákona a zavedení principu komunitní energetiky, aby se snížily distribuční poplatky za energii. Předseda představenstva Sako Brno Filip Leder (KDU-ČSL) uvedl, zatím nelze uvést výše úspor, protože ceny energií se stále pohybují. Panely by ale po dobu živnosti zhruba 30 let garantovaly stejnou cenu, takže se předpokládají pro město úspory v milionech a u jednotlivých občanů nejméně ve stokorunách.

Odhadované náklady 1,2 miliardy na položení panelů na střechy pokryje podle Hladíka částečně dotace od státu, úvěr firmy, ale částečně se budou moct podílet i občané, kteří si budou moct koupit část akcií. "Do jisté míry jsme se nechali inspirovat v zahraničí a do budoucna bychom chtěli zavést prodej solárních cihliček popřípadě akcií s možností zapojení všech Brňaňů," řekl Leder. Hladík dodal, že to nebude pro velké firmy, ale pro občany, jejichž nákup by měl být omezený.

Ve středu začne instalace prvních panelů na bytových domech města ve Vojtově ulici. Následovat by měla střecha domova s pečovatelskou službou v Horově ulici. Součástí projektu je výstavba elektrodového kotle v kombinaci s akumulátory tepla v areálu SAKO Brno. Výrobní zdroje budou spojené do agregačního bloku, který bude vstupovat do distribuční soustavy jako jedna velká elektrárna. Většina vyrobené energie se ale spotřebuje přímo v místě. Přetoky budou dodané do sítě a město s nimi bude obchodovat.