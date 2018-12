Praha - Páteční 28. kolo extraligy bude poslední před vánočními svátky a na programu je i souboj týmů, které reprezentovaly český hokej v nedávném čtvrtfinále Ligy mistrů. Obhájce titulu Brno v něm přivítá Plzeň, která naznačila výbornou formu středeční drtivou výhrou nad Libercem. Poprvé po pauze bude v akci Sparta a čeká ji duel na ledě Vítkovic. Vedoucí Třinec se střetne se čtvrtou Olomoucí.

Maximální koncentrace od prvního hvizdu, to bude úkol dne pro Kometu v duelu s Plzní, kde nyní září Jan Kovář. "Je potřeba se zaměřit na celý tým, nejen na jednoho hráče. Očekávám parádní zápas s těžkým soupeřem. Musíme být dobří v defenzivě a rychle přepínat na ofenzivu. Plzeň bude hodně aktivní," předpověděl trenér Kamil Pokorný.

Trenérský štáb Komety má také jasno, kdo začne mezi tyčemi, ale nehodlá to před zápasem ventilovat. Mimo zraněného Barinky a Karla Pláška mladšího, který je s dvacítkou v Americe, je tým kompletní.

Plzeň uspěla třikrát v řadě a na šesté příčce má stejně bodů jako sedmé Brno. Kometa ale odehrála o dva zápasy více. "To je přesně zápas, na který čekáme. Může to pro nás být dobrá série s dalším silným týmem. S mančafty, které se snaží hrát hokej, se nám daří. Osobně se na to moc těším. Čeká nás fantastická atmosféra, protože v Brně chodí hodně lidí. Budou proti nám stát 'Pleky' a 'Špenát', což jsou skvělí hráči, a bude to mít nádech výjimečného zápasu," těšil se Milan Gulaš na konfrontaci se zkušenými útočníky Tomášem Plekancem a Martinem Eratem.

Vítkovice po pauze přerušily sérii pěti porážek a vítězství z Pardubic touží potvrdit proti Spartě, s níž desetkrát v řadě zabodovali. Zápas bude mít slavnostní kulisy: ostravský celek v něm oslaví 90 let od založení a nastoupí v dobových retro dresech. "Rádi bychom ke sváteční atmosféře výročního zápasu přispěli i výkonem na ledě. I proto jsem rád, že jsme zápas v Pardubicích zvládli a snad i tak trochu navnadili diváky. Věřím, že jsme se po pauze zase přeladili na vítěznou vlnu," řekl kouč Jakub Petr, který musí oželet jen dlouhodobě zraněné Tršku s Kurovským.

Sparta končila před přestávkou prohrou v Liberci, která byla teprve její čtvrtou ze 14 utkání v arénách soupeřů. V bilanci zápasů venku jsou Pražané nejlepší v soutěži. V Ostravě je čeká čtvrté z pěti vystoupení mimo svoji halu po sobě.

"V obou předchozích utkáních proti Vítkovicím jsme nehráli špatně, ale nedali jsme moc gólů. Musíme najít cestu k větší produktivitě. Vítkovicím se daří v přesilovkách, takže budou rozhodovat speciální formace," předpověděl kouč Uwe Krupp.

Pochvaloval si, že pauza přišla vhod především s ohledem na marodku. "Měli jsme možnost trénovat, zranění hráči dostali více času na návrat. Potřebujeme se dát dohromady, najít sílu a hrát dobrý hokej. Už by měli nastoupit Klimek, Smejkal a Košťálek. Díky nim to zase bude vypadat trochu jinak," pochvaloval si Krupp.

Třinec čeká poslední extraligové utkání v kalendářním roce. Oceláři po domácím duelu s Olomoucí přeladí myšlenky a začnou se připravovat na prestižní účast na Spenglerově poháru v Davosu, který Slezany čeká v obvyklém termínu mezi Štědrým dnem a Silvestrem. Celý závěr roku Třinečtí absolvují bez hlavního kouče Václava Varadi, který už je s dvacítkou na šampionátu v zámoří. "Jsme spolu ale v každodenním kontaktu, řešíme řadu věcí od přípravy po sestavu. Chceme bodově i herně navázat na Zlín, kde to bylo velmi těžké utkání," řekl trenér Marek Zadina.

Daleko to k ideálu v reprezentační pauze mělo v Olomouci. Ke zdravotním problémům v kádru se přidala i technická havárie na zimním stadionu, která Hanáky "vystěhovala" do krátkodobého azylu v Uničově. Trenéři Tomajko s Motákem navíc lepí i díry v sestavě. Nejistota panuje okolo startů Skladaného, Irgla, Holce a Tomečka, s dvacítkou je navíc na šampionátu v zámoří Galvas a dlouhodobě je zraněný Vyrůbalík. "Ta příprava díky těm okolnostem samozřejmě nebyla úplně ideální, ale věřím, že přesto v Třinci jsme schopni obstát," řekl kouč Zdeněk Moták.

Litvínov hostí Zlín, který se na severu Čech představí povzbuzen výkonem proti Třinci, byť získal jen bod. "Musíme ale vycházet z kvalitního výkonu proti silnému celku," řekl trenér Robert Svoboda. V dosavadních zápasech vždy vyhrál domácí tým 5:2. "Tohle je spíše náhoda, ale pokud navážeme kvalitou na duel s Třincem, jsme schopni bodovat," doplnil Svoboda.

Liberec byl možná po pauze natěšený na zápasy, ale rozhodně ne koncentrovaný. Po 113 sekundách prohrával ve středu v Plzni 0:2 a nakonec si odvezl porážku 3:7. "Tohle není cesta, jak uspět v druhé části sezony," zlobil se kouč Filip Pešán.

Pod Ještěd nyní míří poslední Pardubice, které tíží série 11 porážek. "Ve středu s Vítkovicemi jsme udělali příliš mnoho chyb a je třeba si je důkladně rozebrat a vyříkat. V první řadě jsme to my, koho musíme řešit, ne Liberec," zdůraznil asistent trenéra Petr Čáslava.

Karlovy Vary přivítají v bitvě o důležité body na hraně první desítky Mladou Boleslav. "Nekoukáme na to, s jakým soupeřem hrajeme. Ani nemůžeme," prohlásil útočník Středočechů Tomáš Knotek.

Třetí Hradec Králové má stejně bodů jako druhý Liberec a pozici si může po sérii čtyř výher ještě upevnit v souboji proti předposlednímu Chomutovu. Pro Piráty byla velkou vzpruhou výhra 6:4 nad Kometou.

Statistické údaje před pátečním 28. kolem extraligy: HC Oceláři Třinec (1.) - HC Olomouc (4.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 6:3. Nejproduktivnější hráči: Ethan Werek 18 zápasů/18 bodů (10 branek + 8 asistencí) - Zbyněk Irgl 26/20 (14+6). Statistiky brankářů: Šimon Hrubec průměr 1,82 branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,34 procenta a třikrát udržel čisté konto, Petr Kváča 2,97 a 90,00 - Branislav Konrád 2,14, 91,88 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,65 a 90,95. Zajímavosti: - Olomouc se představí poprvé po reprezentační pauze, protože její na středu plánovaný domácí duel 27. kola s Karlovými Vary byl kvůli poruše chladírenského zařízení na stadionu odložen na úterý 26. února. - Olomouc vyhrála v Třinci třikrát za sebou a Oceláři proti ní za toto období získali na vlastním ledě jen dva body. - Oceláři vyhráli třikrát za sebou a třináctkrát z posledních 14 zápasů. - Olomouc po šesti výhrách v řadě prohrála v posledním zápase 9. prosince v Chomutově, přesto po výsledku 3:4 po samostatných nájezdech posedmé za sebou bodovala. HC Vítkovice Ridera (5.) - HC Sparta Praha (8.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 4:1. Nejproduktivnější hráči: Ondřej Roman 27/26 (8+18) - Petr Vrána 26/20 (6+14). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák 2,14, 93,55 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,08 a 90,63 - Matěj Machovský 2,40, 92,23 a třikrát udržel čisté konto, David Honzík 3,44 a 86,54. Zajímavosti: - Ostravané vyhráli devět z posledních deseti vzájemných zápasů. - Vítkovice zvítězily ve středu v Pardubicích 5:2 a zabraly po pěti porážkách za sebou. - Sparta vyhrála mimo svůj led tři z posledních čtyř zápasů a s 25 body ze 14 utkání je nejlepším týmem extraligy venku. - Pražané se představí venku počtvrté za sebou. HC Energie Karlovy Vary (12.) - BK Mladá Boleslav (11). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:0, 1:0. Nejproduktivnější hráči: Jakub Flek 25/19 (10+9) - Jakub Klepiš 23/21 (8+13). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,64, 91,66 a třikrát udržel čisté konto, Tomáš Závorka 4,50 a 86,76, Ondřej Kuchař 3,24 a 86,67 - Gašper Krošelj 2,23, 91,17 a dvakrát udržel čisté konto, Dominik Groh 0 a 100, Pavel Kantor 3,00 a 88,17. Zajímavosti: - Mladá Boleslav ještě v této sezoně nenašla recept na karlovarského brankáře Filipa Novotného. Při výhrách doma 4:0 a venku 1:0 pochytal celkem 62 střel hráčů Bruslařského klubu. - Energie se přestaví po reprezentační pauze poprvé od 9. prosince a bude si chtít vylepšit bilanci jen dvou výher z posledních pěti zápasů. - Mladá Boleslav vyhrála ve středu nad Litvínovem 5:2 a dočkala se teprve druhé výhry z posledních šesti duelů. - Karlovarský útočník Ondřej Beránek oslaví v sobotu 23. narozeniny. HC Verva Litvínov (10.) - PSG Berani Zlín (9.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:2, 2:5. Nejproduktivnější hráči: Jakub Petružálek 27/20 (3+17) - Jiří Ondráček 27/17 (9+8). Statistiky brankářů: Jaroslav Janus 2,26, 92,15 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Hanuljak 2,73 a 92,86 - Jakub Sedláček 2,44, 91,62 a dvakrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 3,43 a 90,00. Zajímavosti: - Zlín vyhrál v Litvínově tři z posledních pěti zápasů. - Verva prohrála šest z posledních osm duelů. - Berani po třech výhrách za sebou třikrát v řadě prohráli a získali jediný bod. - Útočník Pavel Kubiš ze Zlína může sehrát 700. zápas v extralize. HC Kometa Brno (7.) - HC Škoda Plzeň (6.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 4:2. Nejproduktivnější hráči: Petr Holík 27/28 (5+23) - Milan Gulaš 24/23 (9+13). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,52, 90,93 a jednou udržel čisté konto, Libor Kašík 3,33 a 88,95 - Dominik Frodl 1,65, 93,45 a dvakrát udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,55 a 90,83. Zajímavosti: - Kometa, která vyřadila Plzeň v minulé sezoně v semifinále po výhře 4:1 na zápasy, zvítězila ve vzájemných duelech třikrát za sebou a šestkrát z posledních sedmi duelů. - Brňané prohráli tři z posledních čtyř duelů a získali v nich jen čtyři body. - Plzeň vyhrála třikrát za sebou a ztratila při této sérii jediný bod. - Obránce Komety Radek Kučeřík oslaví v sobotu 17. narozeniny. Bílí Tygři Liberec (2.) - HC Dynamo Pardubice (14.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:2, 1:4. Nejproduktivnější hráči: Marek Kvapil 25/40 (14+26) - Rostislav Marosz 27/14 (9+5). Statistiky brankářů: Roman Will 2,67, 90,68 a třikrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,71 a 90,43 - Ondřej Kacetl 3,57, 88,85 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 3,41 a 88,65, Peter Hamerlík 2,98 a 88,24. Zajímavosti: - Pardubice vyhrály ve vzájemných zápasech třikrát za sebou a neztratily ani bod. - Liberec po třech výhrách za sebou prohrál po reprezentační pauze ve středu v Plzni 3:7. - Bílí Tygři doma vyhráli osmkrát za sebou a ztratil při této sérii jediný bod. - Dynamo prohrálo jedenáctkrát za sebou a osmkrát v řadě nebodovalo. Nový kouč Ladislav Lubina, který nahradil Břetislava Kopřivu, čeká na zisk tři zápasy. Mountfield Hradec Králové (3.) - Piráti Chomutov (13.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 4:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Petr Zámorský 27/24 (6+18) - Vladimír Růžička mladší 26/21 (8+13). Statistiky brankářů: Brandon Maxwell 2,10 a 91,74, Jaroslav Pavelka 2,42, 90,38 a jednou udržel čisté konto - Justin Peters 2,32, 91,53 a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 3,50 a 87,29, Aleš Stezka 3,83 a 83,33, Tadeáš Dvořák 9,23 a 60,00. Zajímavosti: - Hradec Králové bodoval ve vzájemných zápasech jedenáctkrát za sebou a z toho osmkrát vyhrál. - Mountfield se představí po reprezentační pauze poprvé od 9. prosince a drží sérii čtyř vítězství, při kterých ztratil jen dva body. - Chomutov po sérii čtyř porážek vyhrála dvakrát za sebou. - Hradecký útočník Juraj Bezúch dnes slaví 25. narozeniny. Další program: Středa 26. prosince - 29. kolo: 15:30 Piráti Chomutov - Bílí Tygři Liberec (vzájemné zápasy v této sezoně: 1:3, 1:2), PSG Berani Zlín - Mountfield Hradec Králové (1:2, 2:4), 16:00 BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera (1:3, 2:3), 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha (2:3 v prodl.), 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov (2:6, 4:3), 18:00 HC Olomouc - HC Kometa Brno (1:2 po sam. nájezdech, 3:2; ČT Sport).