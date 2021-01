Brno čeká další bitva se Spartou, Plzeň vyzve Hradec Králové

Praha - Hokejisté Brna přivítají ve své aréně opět po deseti dnech extraligového lídra Spartu. Také dalších pět pátečních zápasů 38. kola nabízí zajímavé souboje. Pátou Plzeň, která uhrála za poslední čtyři zápasy jediný bod, čeká duel s šestým Hradcem Králové. Třetí Mladá Boleslav má možnost ukrojit ze čtyřbodového manka na druhý Třinec.

Kometa po úspěšném období, kdy sedmkrát za sebou bodovala a z toho šestkrát vyhrála, získala v uplynulých dvou zápasech jediný bod ze šesti možných. V úterý Brňané prohráli 1:2 v prodloužení v Olomouci. "Šance jsme měli, ale štěstí přeje tomu, kdo pro to víc udělá. Neřekli jsme si o to svým výkonem," poznamenal kriticky asistent trenéra Jan Zachrla.

Sparta bodovala sedmkrát v řadě, z toho si připsala pět vítězství. Nyní se těší na možnost zúčtovat s Kometou za nedávnou porážku 3:4 v prodloužení. "Neodehráli jsme tam špatný zápas, ale mohli jsme proměnit více přesilových her. Musíme se také vyvarovat zbytečných vyloučení, která nás stojí spoustu sil. V Brně jsme hráli poměrně nedávno, věřím, že tentokrát uspějeme," uvedl útočník Robert Říčka.

Plzeň nevyužila možnost přerušit sérii porážek, když na ledě předposledního Zlína prohrála 0:2. "Chybělo nám tak nějak všechno, od klidu na hokejkách až po lépe sehrané přesilovky. A sráží nás vyloučení, těch máme strašně moc. Takhle to dál nejde, protože touto cestou bychom dostávali góly donekonečna," konstatoval útočník Filip Suchý. "Musíme se zamyslet. Jsem krajně nespokojen," přiznal kouč Ladislav Čihák.

Hradec Králové se 12. ledna radoval po výhře v Plzni 4:1. I díky dvěma posledním výhrám se Východočeši na Indiány bodově dotáhli. "Jsme rádi, že se nám povedlo vyhrát dvakrát po sobě a potvrdit předchozí úspěch v Brně. Chceme stejně pokračovat dál, aby přibývaly výhry a nestřídali jsme výhry s porážkami. Chceme do čtyřky, takže zápasy s týmy, co o ni také usilují, musíme zvládat. Věřím, že když v Plzni předvedeme svou hru a budeme se držet taktiky, máme šanci tam uspět znovu," řekl útočník Jakub Lev.

Mladá Boleslav si v posledních třech zápasech vyzkoušela všechny tři možnosti těsných porážek. Středočeši prohráli o gól, další duely ztratili v prodloužení a nájezdech. "Poslední zápasy jsme nehráli to, co jsme měli, ale minule v Hradci jsme se vrátili zpátky k naší hře. Musíme pracovat a ono to přijde," podotkl útočník Joona Jääskeläinen.

Třinec se po vítězství v Litvínově přesunul do středních Čech a v Mladé Boleslavi se domácím bude snažit odvést tři porážky v řadě. Do kádru Ocelářů se z hostování v Českých Budějovicích vrátil zkušený bek Roth, ale podle kouče Václava Varadi se rozehraje na farmě ve Frýdku-Místku a v pátek ještě v dresu Třince na led nevyjede. "Má zatím tréninkové manko, které potřebuje dohnat. Teď to na zápas u nás není," podotkl Varaďa.

Zlín přes poslední dvě domácí výhry zůstává spolu s Českými Budějovicemi nejhorším týmem na svém ledě. O další úspěch bude usilovat proti Liberci. "Když se hraje bez diváků, tak je to celkem jedno. Nehledíme na to, jestli vyhráváme doma, nebo venku, hlavní jsou tři body. Je pro nás důležité, že zažijeme vítězný pocit," řekl brankář Daniel Huf.

Čtvrtý Liberec už osmkrát po sobě nenašel přemožitele v základní hrací době, z toho šestkrát slavili výhru Bílí Tygři. Před týdnem a půl ale ve Zlíně prohráli nájezdy. "Jedeme do Zlína vyhrát. Moc nehledíme na to, jestli jsme s nimi už vyhráli, nebo prohráli. Samozřejmě jim ale máme co vracet. Chceme sbírat co nejvíce bodů a věřím, že si nějaké odvezeme i ze Zlína," uvedl obránce Ronald Knot.

Vítkovice zatím v sezoně nenašly recept na Olomouc, které dvakrát o gól podlehly. Kohoutům se konečně vrátili do sestavy zkušení Klimek a Strapáč, mimochodem oba bývalí útočníci Vítkovic. "Pro naši hru to je velká pomoc a je to hned poznat. To ukázali hned v prvním utkání. Možná se nám v pátek vrátí ještě někdo," naznačil kouč Jan Tomajko neurčitě patrně směrem k dalšímu zraněnému Oleszovi.

Vítkovice se pod koučem Milošem Holaněm přece jen zvedají; z posledních šesti kol čtyřikrát vyhrály. Očekávají, že v pátek znovu narazí na tuhý vzdor. "Čeká nás urputný soupeř, o čemž jsme se nedávno přesvědčili, a musíme se na to připravit. Hlavně být o něco efektivnější v koncovce, to byla věc, na kterou jsme proti Olomouci dojeli posledně," uvedl Holaň.

Poslední České Budějovice přivítají dvanáctý Litvínov. Jihočeši třikrát za sebou nebodovali. Tým Vervy vyšel naprázdno ve třech z posledních čtyř utkání, naposledy ve středu po domácí porážce 1:2 s Třincem. "Výkon byl ale velice solidní. Minimálně bod bychom si zasloužili," litoval kouč Severočechů Vladimír Országh.

Statistické údaje před pátečními zápasy 38. kola extraligy: -------- HC Škoda Plzeň (5.) - Mountfield Hradec Králové (6.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:1, 1:4. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 34 zápasů/40 bodů (11 branek + 29 asistencí) - Radek Smoleňák 34/23 (13+10). Statistiky brankářů: Dominik Frodl průměr 2,61 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,76 procenta, Dominik Pavlát 1,91, 93,82 a dvakrát udržel čisté konto - Štěpán Lukeš 1,97, 92,60 a jednou udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,34 a 91,15. Zajímavosti: - Plzeň po předchozí sérii tří vítězství prohrála čtyřikrát za sebou a získala jediný bod. - Škoda doma prohrála dvakrát za sebou a vyhrála na vlastním ledě jen dva z posledních osmi duelů. - Mountfield vyhrál dvakrát za sebou a prohrál jediný z uplynulých čtyř duelů. - Hradec Králové venku vyhrál dva z minulých čtyř zápasů. - Plzeň vyhrála osm z posledních jedenácti vzájemných soubojů. - Plzeňský kapitán Milan Gulaš může nastoupit k 600. utkání v extralize a další útočník Indiánů Petr Straka k 200. duelu v domácí nejvyšší soutěži. PSG Berani Zlín (13.) - Bílí Tygři Liberec (12.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:2, 4:3 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Antonín Honejsek 30/22 (6+16) - Michal Birner 32/30 (8+22). Statistiky brankářů: Libor Kašík 3,11, 91,40 a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Huf 2,91 a 91,22 a jednou udržel čisté konto - Petr Kváča 2,04, 92,61 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,27, 90,00 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Zlín doma po sérii čtyř porážek dvakrát za sebou vyhrál. - Berani vyhráli jen tři z uplynulých dvanácti utkání. - Liberec bodoval osmkrát za sebou a z toho šestkrát zvítězil. - Bílí Tygři venku bodovali v sedmi posledních zápasech a jen jednou z toho prohráli. - Zlín po sérii čtyř porážek vyhrál ve vzájemných zápasech dvakrát za sebou. - Obránce Jan Dluhoš ze Zlína dnes slaví 21. narozeniny. Madeta Motor České Budějovice (14.) - HC Verva Litvínov (12.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 4:3. Nejproduktivnější hráči: Pavel Pýcha 33/25 (9+16) - Patrik Zdráhal 32/19 (8+11). Statistiky brankářů: Marek Čiliak 3,85 a 87,24, Jan Strmeň 2,74 a 89,40 - Denis Godla 2,35, 91,72 a čtyřikrát udržel čisté konto, Šimon Zajíček 2,37 a 90,63, David Honzík 3,28 a 88,72. Zajímavosti: - Motor po dvou výhrách za sebou třikrát v řadě nebodoval. - České Budějovice po sérii čtyř domácích vítězství naposledy na svém ledě podlehly Pardubicím 1:2. - Litvínov prohrál tři z posledních čtyř utkání. - Verva venku vyhrála tři z uplynulých pěti zápasů. - Útočník Radek Prokeš z Českých Budějovic v pátek oslaví 26. narozeniny. BK Mladá Boleslav (3.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3 po sam. nájezdech, 3:2. Nejproduktivnější hráči: David Šťastný 33/35 (18+17) - Martin Růžička 33/44 (13+31). Statistiky brankářů: Jan Růžička 2,17, 91,36 a třikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,48 a 90,48 - Jakub Štěpánek 2,31, 90,34 a jednou udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,21 a 89,80. Zajímavosti: - Mladá Boleslav po dvou výhrách za sebou třikrát v řadě prohrála, ale jen jednou z toho vyšla bodově naprázdno. - Třinec po šňůře čtyř porážek vyhrál třikrát v řadě a ztratil jediný bod. - Mladá Boleslav ve vzájemných zápasech třikrát za sebou vyhrála a ztratila jediný bod. - Kanadský útočník Brandon Alderson z Mladé Boleslavi v pátek oslaví 29. narozeniny. - Útočníkovi Petru Vránovi chybí jedna trefa k dovršení hranice 100 gólů v extralize. HC Vítkovice Ridera (10.) - HC Olomouc (11.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 1:2. Nejproduktivnější hráči: Dominik Lakatoš 30/25 (16+9) - Jan Káňa II 33/21 (12+9). Statistiky brankářů: Daniel Dolejš 2,24, 92,98 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 3,02 a 89,95 - Branislav Konrád 2,43, 92,04 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,45 a 89,44. Zajímavosti: - Vítkovice doma vyhrály dvakrát za sebou a na vlastním ledě prohrály jediný z posledních čtyř duelů. - Ostravané prohráli jen dvě z uplynulých šesti utkání. - Olomouc vyhrála tři z uplynulých čtyř zápasů. - Hanáci venku prohráli tři z uplynulých čtyř utkání. - Olomouc bodovala v šesti z posledních sedmi vzájemných duelů, ale jen třikrát z toho vyhrála. HC Kometa Brno (9.) - HC Sparta Praha (1.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:6, 4:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Peter Mueller 27/31 (15+16) - Michal Řepík 35/37 (18+19). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,49, 92,38 a třikrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 3,04 a 91,39, Pavel Jekel 1,94 a 95,24 - Matěj Machovský 2,14, 91,90 a čtyřikrát udržel čisté konto, Oldřich Cichoň 0 a 100, Jakub Neužil 2,27 a 90,00, Alexander Salák 3,93 a 83,33. Zajímavosti: - Kometa dvakrát za sebou prohrála, ale bodovala v osmi z posledních devíti utkání, z nichž šestkrát zvítězila. - Brňané čekají doma tři zápasy na plný bodový zisk, když jednou vyhráli po samostatných nájezdech, jednou podlehli v prodloužení a jednou vyšli naprázdno. - Sparta bodovala sedmkrát za sebou a z toho pětkrát vyhrála. - Pražané venku čtyřikrát v řadě bodovali a dvakrát z toho zvítězili. - Sparta ve vzájemných zápasech třikrát za sebou bodovala a z toho dvakrát vyhrála. - Útočník Karel Plášek z Komety může sehrát 100. zápas v extralize. - Slovenský útočník Andrej Kudrna ze Sparty může nastoupit k 300. zápasu v české nejvyšší soutěži. - Útočník Jan Buchtele ze Sparty dnes slaví 31. narozeniny. Slovenskému forvardovi Pražanů Matúšovi Sukeľovi bude v sobotu 25 let. Další program: -------- Neděle 24. ledna - 39. kolo: 14:00 HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno (vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1, 3:0; ČT2), 15:00 HC Oceláři Třinec - Madeta Motor České Budějovice (6:3, 1:2 v prodl.), 15:30 HC Verva Litvínov - PSG Berani Zlín (1:0, 2:0), 16:00 Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlovy Vary (0:4, 4:3), HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav (3:2 v prodl., 2:4), Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera (0:3, 4:1), HC Olomouc - HC Škoda Plzeň (1:2 v prodl., 2:1 v prodl.).