Brno bylo loni ve schodku půl miliardy, pokryjí to volné zdroje

Brno - Rozpočet statutárního města Brna skončil loni ve schodku zhruba půl miliardy korun, příjmy byly 14,5 miliardy korun a výdaje 15 miliard. Zastupitelé to dnes vzali na vědomí. Schodek pokryjí volné zdroje města z let minulých. Po dalším vypořádání a zapojení části volných zdrojů do rozpočtu v nich zůstala miliarda. Z toho půjde 600 milionů do fondu rezerv a 200 milionů do fondu kofinancování. Přes 300 milionů město použije pro městské části a na běžné i kapitálové výdaje, například na ztrátu Úrazové nemocnice, na odhlučnění tramvajové trati nebo na výkupy pozemků. Dluh města se loni snížil na 3,7 miliardy korun.

Zastupitelé dnes vzali na vědomí závěrečný statutární rozpočet Brna a schválili závěrečný rozpočet samostatného města. Statutární rozpočet Brna obsahuje rozpočet samotného města a také rozpočty všech jeho 29 městských částí. Příjmy loni dosáhly o 600 milionů více, než se plánovalo. Bylo to především zásluhou vyššího příjmu daní. Na druhé straně město nevyčerpalo plánované výdaje, a to o tři miliardy, z toho dvě miliardy na investice.